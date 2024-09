SABESP – FATO RELEVANTE

SÃO PAULO , BRAZIL, September 25, 2024 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 19 de setembro de 2024, que o Conselho de Administração da Companhia, de forma unânime, elegeu, em 24 de setembro de 2024, o Sr. Carlos Augusto Leone Piani para o cargo de Diretor Presidente da Sabesp, em substituição ao Sr. Andre Salcedo, em conformidade com as disposições do Estatuto Social da Companhia, políticas institucionais e legislações aplicáveis. O Diretor Presidente ora eleito tomará posse em 1º de outubro de 2024, ocasião na qual o Sr. Andre Salcedo deixará o cargo.A transição natural da liderança ocorre após a conclusão do processo de desestatização da Companhia. O Sr. Andre Salcedo, conduziu a Sabesp durante um ano e nove meses preparando-a para competir no mercado de forma mais eficiente, estruturada e moderna e trabalhou lado a lado com o Governo do Estado de São Paulo, na construção de todo o arcabouço legal e regulatório que teve como principal objetivo o alcance da antecipação das metas de universalização do saneamento básico, com resultados concretos para a sociedade e meio ambiente.“Conduzir o processo de privatização da Sabesp foi extremamente desafiador, mas, sobretudo, gratificante pelo resultado que conseguimos entregar. Hoje a Sabesp é, sem dúvida, uma das empresas com maior potencial de crescimento no Brasil, fruto da junção do legado histórico de muito sucesso no saneamento. Agradeço de todos os colegas, colaboradores e funcionários que abraçaram esta causa e contribuíram para a empresa que construímos até aqui. Passo a liderança da Sabesp a Carlos Augusto Leone Piani, um profissional reconhecidamente competente, que junto com o time de técnicos de ponta, continuará elevando a Sabesp a uma das melhores companhias de saneamento do Brasil e do mundo”, afirmou o Sr. Andre Salcedo, atual Diretor Presidente da Sabesp.“A Companhia e o Conselho de Administração reconhecem os valiosos serviços prestados pelo Sr. Andre Salcedo, durante o seu mandato, e agradecem a ele e aos demais diretores pela condução exitosa do processo de privatização da Sabesp. Foi uma gestão pautada por importantes avanços para Companhia, com resultados financeiros concretos, e também maior incentivo à diversidade e presença de mulheres nos cargos de alta liderança da Companhia”, afirmou a Sra. Karla Bertocco, Presidente do Conselho de Administração da Sabesp.“Vamos continuar o processo de modernização da empresa, iniciado por Andre Salcedo, acelerar as sinergias, gerar mais valor para os acionistas e garantir a entrega das metas previstas nos contratos, como a missão de garantir que os resultados apresentados sejam ainda mais consistentes. Agradeço a confiança do Conselho de Administração e com seu apoio vamos seguir na liderança do setor, com transparência e alto nível de governança”, afirmou o Sr. Carlos Piani, próximo Diretor-Presidente da Sabesp.O Sr. Carlos Piani possui mais de 20 anos de experiência em investimentos, fusões e aquisições e ocupou diversas posições executivas. Atuou como presidente da HPX Corp, o primeiro SPAC dedicado ao mercado brasileiro (2020-2023). Atualmente é membro do conselho de administração da Hapvida Participações e Investimentos e Modular Data Centers. Anteriormente, o executivo foi presidente do Conselho de Administração da Equatorial Energia e membro do Conselho de Administração da Vibra Energia. Adicionalmente, o executivo foi chefe global da equipe de inciativas estratégicas e fusões e aquisições e presidente da divisão canadense da Kraft Heinz (2019) e Presidente da Kraft Heinz Canada (2015 – 2018). Também atuou como Presidente da PDG Realty (2012-2015) e foi sócio e co-responsável pela área de Private Equity da Vinci Partners (2010-2015). Atuou como Presidente e Diretor Financeiro da Equatorial Energia e suas subsidiárias (2004-2010) e analista de fusões e aquisições e sócio da área de Investimentos Proprietários Ilíquidos do Banco Pactual (1998-2004). O Sr. Carlos Piani é graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC/RJ e em Processamento de Dados pela PUC-Rio. Também possui o título de CFA Charterholder pelo CFA Institute e concluiu o curso Owners and President Management (OPM) Program da Harvard Business School.

