Bitget Memperkenalkan Mod Margin Berbilang Aset untuk Niaga Hadapan USDT-M, Meningkatkan Kecekapan Modal

VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, teruja untuk mengumumkan pelancaran Niaga Hadapan USDT-M dalam Mod Berbilang Aset , tersedia kepada semua pengguna mulai 23 September 2024, jam 16:00 (UTC+8). Ciri baharu ini membolehkan pengguna berdagang niaga hadapan terpinggir USDT dengan menggunakan aset bukan USDT sebagai margin, menawarkan fleksibiliti dan kecekapan modal yang lebih besar.

Dalam mod margin tunggal aset, hanya USDT digunakan sebagai cagaran, manakala mod margin berbilang aset membolehkan pengguna memanfaatkan pelbagai mata wang kripto untuk perdagangan Niaga Hadapan USDT-M. Mod Margin Berbilang Aset Bitget kini menyokong BTC, ETH, SOL, XRP, PEPE, USDC, BGB dan USDT sebagai cagaran. Ini bermakna pengguna boleh menggunakan aset sedia ada mereka secara langsung untuk perdagangan margin tanpa perlu menukarnya kepada USDT. Bitget akan terus mengemaskinikan senarai aset yang disokong semasa keadaan pasaran berubah untuk memberikan pengguna lebih banyak pilihan perdagangan.

“Di Bitget, kami berdedikasi untuk menawarkan penyelesaian perdagangan peringkat teratas yang memenuhi pelbagai keperluan pengguna kami. Pengenalan Mod Margin Berbilang Aset adalah langkah penting ke arah mempertingkatkan pengalaman perdagangan pengguna kami, memperkasakan mereka untuk memaksimumkan kegunaan aset mereka sambil menyediakan lebih fleksibiliti dalam mengurus portfolio mereka. Ini hanyalah satu daripada banyak inovasi yang kami laksanakan untuk meningkatkan pengalaman perdagangan dan menyampaikan penyelesaian yang selamat dan cekap untuk komuniti global kami yang semakin berkembang,” ulas Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget.

Untuk menggunakan Mod Margin Berbilang Aset pada platform Bitget, pengguna hanya perlu mengikut beberapa langkah. Mula-mula, tukar mod margin kepada berbilang aset di bahagian margin halaman perdagangan. Seterusnya, dengan memindahkan syiling daripada akaun spot mereka ke akaun Niaga Hadapan USDT-M sebagai margin, pengguna boleh melaraskan leveraj mereka mengikut toleransi risiko dan strategi perdagangan mereka.

Sebagai salah satu platform perdagangan derivatif terbesar dalam kripto, Bitget terkenal dengan kecairan yang tinggi, yuran yang rendah dan kestabilan, menyokong lebih 300 mata wang kripto. Jumlah perdagangan niaga hadapan untuk aset utama seperti BTC secara konsisten meletakkan Bitget di antara dua yang teratas dalam industri. Selain itu, untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak, Bitget menyokong alatan seperti perdagangan salinan dan bot AI dalam pasaran derivatif, membolehkan pengoptimuman strategi perdagangan dan automasi operasi perdagangan.

Mod baharu ini meningkatkan kecekapan modal pengguna dengan membenarkan mereka berdagang tanpa perlu mencairkan atau menukar mata wang kripto pilihan mereka. Bitget kekal berdedikasi kepada inovasi berterusan dan untuk memenuhi permintaan untuk produk derivatif yang lebih fleksibel, memperkasakan 45 juta penggunanya untuk mengurus dan mempelbagaikan portfolio dalam pasaran yang berkembang pesat.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Mod Margin Berbilang Aset Bitget, sila layari di sini .

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 terkemuka di dunia. Berkhidmat kepada lebih daripada 45 juta pengguna di 100+ negara dan wilayah, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak dengan ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Dahulu dikenali sebagai BitKeep, Bitget Wallet ialah dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif termasuk fungsi dompet, swap, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi. Bitget memberikan inspirasi kepada individu untuk menerima kripto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai termasuk pemain bola sepak Argentina yang terkemuka, Lionel Messi dan atlet Kebangsaan Turki, Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan).

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin turun naik dan mengalami turun naik harga. Melabur dengan bijak. Nilai pelaburan anda mungkin terjejas dan berkemungkinan anda tidak mencapai matlamat kewangan anda atau dapat memulihkan pelaburan utama anda. Anda harus sentiasa mendapatkan nasihat kewangan bebas dan mempertimbangkan pengalaman kewangan dan kedudukan kewangan anda sendiri. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Tiada di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Syarat Penggunaan kami.

