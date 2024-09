Des représentants de petites villes se réunissent pour trouver des solutions adaptées à la crise en santé liée à l’usage de substances

OTTAWA, Ontario, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des représentants municipaux de partout au Canada se sont réunis à Timmins (Ontario) au début de septembre pour préparer une réponse efficace aux crises et aux méfaits en santé liée à l’usage de substances dans leurs communautés. Première initiative du genre, le sommet de Timmins a réuni des élus municipaux de petites villes, des responsables de la santé et de la sécurité publique, des fournisseurs de services, des experts des politiques sur la drogue et des responsables de l’industrie des ressources naturelles. Ces intervenants ont mis en place la structure des premières normes intégrées pilotées par des municipalités pour des communautés sûres et en santé.



La consommation dans les espaces publics, le nombre grandissant d’hospitalisations et de décès liés à l’usage de substances et le manque de logements abordables et stables ne sont que certains des défis auxquels sont confrontées les petites villes, alors qu’elles tentent de mieux répondre aux besoins de leurs communautés.

Le sommet a été organisé par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) et la Ville de Timmins. Les participants ont eu l’occasion d’aborder la situation selon divers points de vue et d’examiner les nouvelles pratiques et tendances en matière de drogues.

Entre janvier 2016 et septembre 2023, il y a eu plus de 47 000 décès apparemment liés à une surdose au Canada. Quoique souvent négligées, les petites communautés sont surreprésentées dans ce nombre.

« Le sommet nous a permis de nous réunir, en tant que représentants de partout au pays, et de parler de nos expériences, de nos défis et de nos solutions. Il est évident qu’aucune ville ne peut faire face seule à la crise de l’usage de substances. Il faut travailler tous ensemble, dans un esprit de collaboration et d’action concertée. La voie que nous traçons avec ces travaux est non seulement importante, mais aussi essentielle pour l’avenir de nos communautés », souligne la mairesse de la Ville de Timmins, Michelle Boileau.

Le sommet de Timmins est la première activité d’une initiative d’élaboration des normes en collaboration avec les communautés. Ces normes proposeront aux dirigeants municipaux des options fondées sur des données probantes à déployer à l’échelle locale. Elles contribueront à débloquer des aides gouvernementales indispensables et atténueront la polarisation croissante associée à la crise.

« Les gens veulent être entendus et agir pour résoudre les crises auxquelles nous sommes tous confrontés, ajoute le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS. À Timmins, plusieurs voix et points de vue ont été réunis. Avec cette initiative, nous espérons mieux outiller les communautés et les aider à trouver et à appliquer des solutions adaptées à leurs besoins. »

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d’organisme de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en tirant parti des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.

Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

Mélissa Joseph

Conseillère en communications stratégiques

Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances

613 235-4048, poste 364 I MJoseph@ccsa.ca

