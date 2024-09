Le président exécutif du conseil d’administration de Savaria réalise une vente secondaire de titres

Non destiné à être diffusé aux États-Unis ou par le biais d'un service de transmission aux États-Unis

LAVAL, Québec, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX: SIS), un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité, annonce aujourd’hui que M. Marcel Bourassa, président exécutif du conseil d’administration de Savaria, a complété une vente de 2 000 000 actions ordinaires de Savaria (« action ordinaires »), représentant 2,8 % des actions ordinaires émises et en circulation. Les actions ordinaires ont été vendues par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto (« Bourse »).

Suite à la vente des actions ordinaires, M. Bourassa continuera d'être le principal actionnaire de Savaria avec une participation d’environ 16,09 %. « Après 35 ans de leadership chez Savaria, je suis fier de nos réalisations visant à bâtir une équipe qui a propulsé Savaria au niveau supérieur, » M. Bourassa a dit. La vente des actions ordinaires est pour des motifs personnels, pour des fins de planification successorale familiale et pour soutenir des œuvres philanthropiques. M. Bourassa peut, de temps à autre, augmenter ou diminuer son investissement dans Savaria au moyen d'opérations de marché, d'arrangements privés, d'émissions de titres du Trésor ou autrement.

Le 23 septembre, M. Bourassa a conclu la vente de 2 000 000 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria Inc. (représentant 2,8 % des actions ordinaires émises et en circulation) par l’entremise de la Bourse de Toronto, au prix de 20,63 $ par action, pour un produit brut de 41 260 000 $ (la « transaction »).

Immédiatement avant la transaction, M. Bourassa: (i) détenait la propriété effective et le contrôle de 32 900 actions ordinaires (représentant environ 0,05 % des actions ordinaires émises et en circulation), (ii) détenait le contrôle de 12 585 767 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria Inc. (représentant environ 17,64 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iii) détenait le contrôle de 277 931 actions ordinaires détenues en propriété par 9302-0071 Québec Inc. (représentant environ 0,39 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iv) détenait le contrôle de 336 500 actions ordinaires détenues en propriété par 9264-4582 Québec Inc. (représentant environ 0,47 % des actions ordinaires émises et en circulation) et (v) détenait le contrôle de 250 000 actions ordinaires détenues en propriété effective par la Fondation Bourassa Savaria (représentant environ 0,35 % des actions ordinaires émises et en circulation), ce qui représente au total 13 483 098 actions ordinaires (soit environ 18,90 % des actions ordinaires émises et en circulation).

Immédiatement après la transaction, M. Bourassa: (i) détient la propriété effective et le contrôle de 32 900 actions ordinaires (représentant environ 0,05 % des actions ordinaires émises et en circulation), (ii) détenait le contrôle de 10 585 767 actions ordinaires détenues en propriété effective par Les Élévateurs Savaria Inc. (représentant environ 14,83 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iii) détenait le contrôle de 277 931 actions ordinaires détenues en propriété par 9302-0071 Québec Inc. (représentant environ 0,39 % des actions ordinaires émises et en circulation), (iv) détenait le contrôle de 336 500 actions ordinaires détenues en propriété par 9264-4582 Québec Inc. (représentant environ 0,47 % des actions ordinaires émises et en circulation) et (v) détenait le contrôle de 250 000 actions ordinaires détenues en propriété effective par la Fondation Bourassa Savaria (représentant environ 0,35 % des actions ordinaires émises et en circulation), ce qui représente au total 11 483 098 actions ordinaires (soit environ 16,09 % des actions ordinaires émises et en circulation).

Un rapport d'alerte contenant des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées sera déposé sous le profil SEDAR+ de Savaria à l'adresse www.sedarplus.ca et peut également être obtenu en communiquant avec M. Marcel Bourassa aux coordonnées indiquées ci-dessous.

À propos de Corporation Savaria

Corporation Savaria (savaria.com) est un chef de file mondial de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des ascenseurs résidentiels et commerciaux. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et solutions pour le déplacement sécuritaire de personnes, incluant des lève-personnes et des toiles. Elle exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque), en Australie et en Chine. Savaria emploie approximativement 2 400 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Chine.





Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » concernant Savaria et M. Marcel Bourassa. Le plus souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifier », « s'attendre à », « devoir », « pouvoir », « budget », « attendu », « estimé », « prévision », « avoir l'intention », « anticiper », « croire », leurs variantes (y compris les variantes négatives) ou des déclarations selon lesquelles certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « se produiront » ou seront atteints. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, performances ou réalisations réels et ceux énoncés ou sous-jacents aux déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes d'ordre général, économique, concurrentiel, politique et social, les risques énoncés à la rubrique «Facteurs de risques et incertitudes » du dernier rapport de gestion annuel de Savaria ainsi que d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par Savaria auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada. Bien que Savaria ait tenté d'identifier les éléments clés susceptibles de faire en sorte que les mesures, événements ou résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient avoir un impact sur la réalité et produire des résultats inattendus. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sont valables à la date du présent communiqué de presse. Savaria ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction venaient à changer, sauf si la loi l'exige. Comme il n'y a aucune garantie que ces déclarations prévisionnelles se révèlent exactes, les résultats et événements futurs réels pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, il est vivement conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles.

Pour plus d’information:

Marcel Bourassa

Président exécutif du conseil d’administration

a/s Corporation Savaria

4350 Autoroute 13

Laval (Québec), H7G 6E9

1-800-661-5112



www.savaria.com

