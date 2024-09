hlpy capta 18 millones de euros y sale de compras por Europa

Adquisición de la empresa alemana HESA Solutions GmbH - MySchleppApp

Nextalia SGR y Alkemia Capital SGR lideran la ronda de serie B de la «scale-up» italiana del sector de la asistencia digital a vehículos

MILÁN, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- hlpy, la «scale-up» italiana líder en servicios digitales integrales de movilidad y asistencia a vehículos, ha completado con éxito una ampliación de capital de 18 millones de euros destinada a reforzar su proceso de crecimiento en los principales mercados europeos y adquirir un operador líder en Alemania en asistencia digital en carretera: HESA Solutions GmbH - MySchleppApp.



La operación fue dirigida conjuntamente por Nextalia SGR a través del fondo Nextalia Venture y el actual socio Sinergia Venture Fund de Alkemia Capital SGR, con la participación de todos los principales accionistas de hlpy, entre los que se incluyen The Techshop SGR, CDP Venture Capital – Fondo Corporate Partners I, ServiceTech y Simest. La serie B consiste en un 80 % de ampliación de capital y un 20 % de financiación a largo plazo proporcionada por entidades de crédito.

Gracias a esta inyección financiera, hlpy acelera su plan de expansión internacional y anuncia su primera operación de fusión y adquisición en Europa con la adquisición del 100 % del capital de HESA Solutions GmbH, conocida por su denominación comercial MySchleppApp, una de las principales empresas digitales de asistencia en carretera en Alemania y Austria, con tasas de crecimiento anual superiores al 130 %.

La adquisición de MySchleppApp permite a hlpy consolidar su posición como primer operador europeo de asistencia en carretera totalmente digital, al ofrecer sus servicios no solo en Italia, Francia y España, sino también en Alemania y Austria. Dichos servicios incluyen asistencia, reparación y mantenimiento de vehículos mediante el uso de una plataforma de software basada en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

MySchleppApp presta sus servicios a través de una red de más de 1500 socios sobre el terreno, con operaciones y una plataforma tecnológica que se integran bien con las de hlpy.

Desde su entrada en el mercado en febrero de 2021, hlpyh ha gestionado más de 550 000 solicitudes de asistencia y, tras esta adquisición, espera multiplicar por tres los volúmenes del ejercicio fiscal de 2023, con la previsión de un ebitda positivo.

«Respaldada por importantes inversores, esta operación refuerza el liderazgo de hlpy en el mercado europeo de la asistencia digital al automóvil», explicó Valerio Chiaronzi, consejero delegado (CEO) de hlpy.La ampliación de capital refleja la confianza de nuestros accionistas en la senda de crecimiento de hlpy, que en 2023 aumentó sus ingresos un 157 % con respecto a 2022 y que también registrará un crecimiento de tres dígitos este año.A pesar del crecimiento orgánico exponencial, vimos la oportunidad que presentaba MiSchleppApp como una oportunidad para entrar en un mercado importante como el alemán y marcar claramente nuestra trayectoria de crecimiento y nuestro futuro: convertirnos en líderes en servicios de movilidad, redefiniendo las reglas y los estándares en la asistencia en carretera, así como en la reparación y el mantenimiento de vehículos, sin límites geográficos. Nos complace dar la bienvenida al equipo de MySchleppApp, con el que hemos generado una sinergia única desde el primer día, gracias a unos valores corporativos compartidos, un modelo operativo y un enfoque tecnológico conforme con nuestra visión.

«También creemos que la integración de nuestras realidades puede aportar beneficios concretos a nuestros socios comerciales —muchos de los cuales son comunes y transnacionales— que, tras la integración, tendrán una visión integral de sus vehículos y conductores en varios países».

«Nos sentimos orgullosos y entusiasmados de unirnos al grupo hlpy», añadió Santosh Satschdeva, consejero delegado (CEO) de HESA Solutions GmbH. «La integración entre hpy y MySchleppApp representa la unión de dos de las entidades tecnológicamente más avanzadas del sector de la asistencia a vehículos en Europa, con el objetivo común de ofrecer a nuestros socios comerciales y a los conductores una experiencia superior de cliente, a la vez que se reducen los costes operativos y el tiempo de inactividad de los vehículos. Juntos, podemos expandir un modelo de servicio único sin barreras geográficas, acelerando el crecimiento de la red y de la base de clientes».

hlpy nació en Milán en mayo de 2020 con el objetivo de reinventar la asistencia a vehículos. Gracias a su innovadora plataforma digital, hlpy pretende crear valor para las compañías de seguros, los fabricantes de automóviles, las empresas de alquiler, los operadores de salvamento y, sobre todo, hacer que el servicio sea más fiable y seguro para los usuarios finales.



HESA Solutions GmbH, con su marca MySchleppApp, se fundó en Alemania en 2016. El negocio se centra en la asistencia en carretera y el apoyo en caso de avería del vehículo. Entre los aproximadamente 75 clientes de MySchleppApp figuran fabricantes de automóviles, gestores de flotas y empresas de leasing. Su punto fuerte radica en la gestión totalmente digital de las solicitudes de rescate, con un proceso de implicación del rescatador muy eficaz y cortos tiempos de espera para los clientes.

Las fotos que acompañan este comunicado están disponibles en:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d353f255-eab3-4f97-a5a1-42b5c4afa297

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/981a26b8-8423-4573-990b-2366331b2c2a

Contacto: Weber Shandwick Italia Lea Calvo Platero | lplatero@advisorywebershandwick.it | +39 3357357146 Tommaso Cortellazzi | tcortellazzi@webershandwickitalia.it | +39 3483150612

