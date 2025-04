WISeKey, SEALSQ, la Fundación OISTE y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas se unen para lanzar HUMAN-AI-T, una iniciativa global para integrar la humanidad en la inteligencia artificial UNAOC IA para #UnaHumanidad: Inteligen

WISeKey, SEALSQ, la Fundación OISTE y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas se unen para lanzar HUMAN-AI-T, una iniciativa global para integrar la humanidad en la inteligencia artificial

UNAOC IA para #UnaHumanidad: Inteligencia Artificial centrada en el ser humano

Ginebra / Nueva York, 17 de abril de 2025 — WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa global líder en ciberseguridad, blockchain e IoT, su filial SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se centra en productos de semiconductores, infraestructura de clave pública (PKI) y tecnología post-cuántica, la Fundación OISTE y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) se han unido a instituciones globales, innovadores y líderes de pensamiento para lanzar HUMAN-AI-T, una iniciativa pionera que sitúa a la humanidad en el centro de la inteligencia artificial.

En 2022, en los momentos emergentes de la inteligencia artificial, la Fundación Onuart —en colaboración con la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC), la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra (UNOG) y el Gobierno de España (incluyendo el MAUC y la Secretaría de Estado de Digitalización)— organizó el I Diálogo Global sobre IA en la sede de la ONU en Ginebra. El evento, celebrado los días 10 y 11 de octubre en la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones (también conocida como la “Sala de España de la ONU”), contó con ponentes de talla mundial como el Dr. Rafael Yuste, Director de la iniciativa estadounidense “Brain Initiative”, y el Sr. Carlos Moreira, CEO de WISeKey. Fue inaugurado por el Dr. Amandeep Gill, Enviado del Secretario General de la ONU para la Tecnología; el Sr. Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante de UNAOC; la Sra. Tatiana Valovaya, Directora General de la ONU en Ginebra; así como por la Secretaria de Estado de Digitalización, Sra. Carmen Artigas, y la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Sra. Ángeles Moreno Bau.

La reunión concluyó con la aprobación de un manifiesto suscrito por todos los participantes, abordando la necesidad de un nuevo marco de derechos humanos en la era de la inteligencia artificial.

Bajo el nombre en clave HUMAN-AI-T, la iniciativa busca desarrollar una plataforma de IA universal basada en la sabiduría colectiva, los principios éticos y la riqueza cultural de la civilización humana. Al integrar conocimientos verificados y obtenidos éticamente—desde textos religiosos y tratados filosóficos hasta doctrinas legales y tradiciones indígenas—esta plataforma actuará como una bóveda digital que preserve y promueva los valores que nos unen como humanidad.

Inspirada en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, HUMAN-AI-T funcionará como un repositorio seguro del ADN ético de la humanidad. Todo el contenido estará firmado digitalmente y protegido con tecnologías criptográficas post-cuánticas avanzadas desarrolladas por WISeKey y SEALSQ, garantizando confianza, trazabilidad y resiliencia para las generaciones futuras.

La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas desempeña un papel fundamental en HUMAN-AI-T. Guiada por su principio de “Muchas culturas, una humanidad”, la UNAOC infundirá en la IA un espíritu de diálogo intercultural e interreligioso, creando una plataforma que refleje las voces diversas de la humanidad y refuerce valores compartidos como la paz, la dignidad y la inclusión.

Esta iniciativa surge en un momento crucial, mientras la Inteligencia Artificial General (AGI) y la computación cuántica se acercan rápidamente a convertirse en realidad. La posibilidad de sistemas superinteligentes que operen más allá del control humano plantea preocupaciones éticas significativas. HUMAN-AI-T aborda estos riesgos de forma proactiva, asegurando que dichos sistemas estén anclados en la ética universal y salvaguardas centradas en el ser humano.

“Estamos entrando en una era en la que las máquinas pueden volverse más inteligentes que sus creadores. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de construir tecnologías que evolucionen fuera de nuestro control moral,” afirmó Carlos Moreira, Fundador y CEO de WISeKey. “HUMAN-AI-T es nuestra respuesta a este desafío. No se trata solo de crear máquinas más inteligentes, sino de garantizar que esas máquinas sigan alineadas con lo mejor de lo que nos hace humanos.”

La iniciativa respalda la visión de la histórica resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que promueve el desarrollo de sistemas de IA seguros, confiables y beneficiosos para toda la humanidad. HUMAN-AI-T refuerza esta misión transformando la inteligencia artificial en una infraestructura moral global: una plataforma que amplifica el potencial humano, protege la dignidad y recupera el futuro de la tecnología para el bien común.

A través de esta audaz colaboración, HUMAN-AI-T está preparada para redefinir el futuro de la inteligencia artificial, convirtiéndola de una fuente de disrupción en un faro de progreso ético para toda la humanidad.

La Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC) es una entidad de las Naciones Unidas que construye puentes entre las sociedades, promueve el diálogo y la comprensión, y busca forjar la voluntad política colectiva necesaria para llevar a cabo estas tareas. UNAOC actúa como convocante y facilitador para reunir a todos los sectores de la sociedad con el fin de fortalecer el diálogo intercultural e interreligioso, disminuir la hostilidad y promover el respeto mutuo y la armonía entre los pueblos y culturas del mundo.

#HUMANAIT #RiesgosCuánticos #AGI #IAParaElBien #UnaHumanidad #IAConfiable

Acerca de WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder mundial en iberseguridad, identidad digital y soluciones para el Internet de las Cosas (IoT). Opera como una sociedad holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su cartera tecnológica. Las subsidiarias incluyen: (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), centrada en semiconductores, infraestructura de clave pública (PKI) y productos de tecnología post-cuántica, (ii) WISeKey SA, especializada en soluciones de Raíz de Confianza (RoT) y PKI para la autenticación e identificación seguras en IoT, Blockchain e IA, (iii) WISeSat AG, enfocada en tecnología espacial para comunicaciones satelitales seguras, especialmente para aplicaciones IoT, (iv) WISe.ART Corp, dedicada a los NFTs de confianza basados en blockchain y gestora del mercado WISe.ART para transacciones NFT seguras, y (v) SEALCOIN AG, que se enfoca en la internet física descentralizada mediante la tecnología DePIN y alberga el desarrollo de la plataforma SEALCOIN.

Cada subsidiaria contribuye a la misión de WISeKey de asegurar internet, concentrándose en sus respectivos campos de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral de WISeKey. WISeKey protege ecosistemas de identidad digital para personas y objetos utilizando tecnologías de Blockchain, IA e IoT. Con más de 1.6 mil millones de microchips desplegados en diversos sectores del IoT, WISeKey desempeña un papel esencial en la protección del Internet de Todo. Los semiconductores de la compañía generan valiosos Big Data que, al ser analizados mediante IA, permiten prevenir fallos de equipos de manera predictiva.

Respaldada por la Raíz de Confianza criptográfica OISTE/WISeKey, la empresa proporciona autenticación e identificación segura para aplicaciones en IoT, Blockchain e Inteligencia Artificial. La Raíz de Confianza de WISeKey garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas.

Para más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus empresas subsidiarias, visite: www.wisekey.com.

Descargo de responsabilidad

Esta comunicación contiene expresa o implícitamente ciertas declaraciones prospectivas sobre WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Tales declaraciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales, la situación financiera, el desempeño o los logros de WISeKey International Holding Ltd difieran materialmente de los resultados, desempeños o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. WISeKey International Holding Ltd emite esta comunicación en la fecha actual y no asume compromiso alguno de actualizar las declaraciones prospectivas aquí contenidas como resultado de nueva información, eventos futuros u otros motivos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar ningún valor, ni constituye un prospecto de oferta en el sentido de la Ley de Servicios Financieros de Suiza (“FinSA”), su legislación predecesora o publicidad en el sentido de la FinSA. Los inversores deben basarse en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento constituye, ni deberá interpretarse como, una promesa o representación sobre el desempeño futuro de WISeKey.

Contactos de Prensa e Inversores

WISeKey International Holding Ltd

Contacto Corporativo: Carlos Moreira

Presidente y CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

Relaciones con Inversores WISeKey (EE.UU.)

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.