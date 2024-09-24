EBC金融集團在曼谷 2024 年 iFX EXPO Asia博覽會上展現金融領導地位

EBC 金融集團團隊成員和與會者在曼谷舉行的 2024 年 iFX 亞洲博覽會上自豪地展示巴塞隆納足球俱樂部聯名商品，突顯該公司與這家標誌性足球俱樂部的官方合作夥伴關係。 EBC金融集團團隊齊聚曼谷舉行的2024年iFX亞洲博覽會，展示了他們的品牌及與巴塞隆納足球俱樂部的合作關係。 2024 年 iFX 亞洲博覽會的與會者熱切地在 EBC Financial Group 展位前排隊，探索產品和合作機會

EBC 金融集團在 iFX EXPO Asia 2024 上展示了其專業知識和金融解決方案，吸引了濃厚的興趣並拓展了新的 B2B 合作夥伴關係。

THAILAND, September 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團參展 iFX EXPO Asia 2024落幕，圓滿結束了這場全球首屈一指的線上交易B2B盛會。來自1,600多家公司的3,500多名行業領袖、專家及專業人士齊聚一堂，展開為期三天的交流與知識分享，並創造嶄新商機。EBC金融集團於9月16日至18日在著名的盛泰瀾曼谷會議中心設展，其展位更被活動官方評選為最佳展位，成為渴望探索創新金融解決方案及B2B合作夥伴關係的與會者所圍繞的重點展位。

創下紀錄的人群和B2B參與度

EBC金融集團的展位吸引了眾多諮詢者，與會者對該公司先進的交易技術、經紀服務以及量身定制的金融解決方案表現出濃厚興趣。在為期三天的活動中，EBC團隊與多位IB、金融科技創新者及潛在業務合作夥伴深入交流，收到了大量詢問，顯示出亞太地區對該集團服務需求的不斷增長。

展位的人流量證明了EBC金融集團在行業中的持續影響力，與會者渴望深入了解該公司針對現代交易者和投資者獨特挑戰的解決方案。此次博覽會成為討論商機的絕佳平台，促成了寶貴的B2B聯繫和潛在合作夥伴關係的建立。

亞洲：金融科技成長的關鍵中心

亞洲的金融科技生態系統持續蓬勃發展，iFX EXPO Asia 2024為EBC金融集團提供了展示其專業知識和創新的理想平台。該公司領導層強調適應線上交易及金融科技快速發展的重要性。

根據預測，2021年全球線上交易平台市場估值為89億美元，預計到2031年將增至184億美元，2022年至2031年的年均增長率為7.8%。這一增長受益於線上交易平台的增加和自主交易的激增，使該地區成為金融科技公司的焦點。EBC金融集團已做好準備，充分把握這些成長機會並擴大其市場規模。

未來願景

憑藉2024年iFX EXPO Asia的成功，EBC金融集團欣喜地利用此次活動所帶來的勢頭。該公司持續致力於推動金融服務領域的創新，並期待在該地區擴大合作夥伴關係與影響力。隨著線上交易環境的持續演變，EBC金融集團已準備好在提供先進且以客戶為中心的金融解決方案方面領先市場

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。EBC 迅速在全球經紀市場中樹立了自己的地位，業務遍及倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島等主要金融中心，以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度。EBC 致力於滿足全球零售、專業和機構投資者等多元化客戶的需求。

EBC 自豪於其多項獎項和堅持領先的道德標準及國際監管。EBC 金融集團的子公司均受當地司法管轄區的監管並獲得許可。具體而言，EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融市場行為監理局（FCA）監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 亦受開曼群島金融管理局（CIMA）監管。

EBC 集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC 是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 還與聯合國基金會合作，支持其聯合打敗瘧疾運動，致力於改善全球健康。

自 2024 年 2 月起，EBC 還支持牛津大學經濟系發起的「經濟學家都做了什麼」公眾參與系列，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於解決重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

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