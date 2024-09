ビットゲット (Bitget) とフォーサイト・ベンチャーズ (Foresight Ventures) がTONブロックチェーンに3,000万米ドル (約43億1,283万円) を投資し、成長するテレグラム (Telegram)…

セイシェル・ビクトリア発, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットと、大手Web3投資会社であるフォーサイト・ベンチャーズは、TON (The Open Network) ブロックチェーンへの3,000万ドル (約43億1,283万円) の戦略的投資を発表した。 この投資はTONトークンの取得を通じて割り当てられ、Tap-to-Earn、GameFi、およびTONエコシステム内で新たに出現しているトレンドの採用をさらに加速させることを目的としている。



TONベースのプロジェクトは、Web3スタートアップ向けの提供を拡大する中で近年大幅な成長を遂げているテレグラム・エコシステムを通じての大量採用に向けた強力なユースケースを示している。 ビットゲット・リサーチ (Bitget Research) の最近のTONレポートによると、テレグラムの9億5,000万人のユーザーの恩恵を受けているTONブロックチェーンは、2024年に最も急速に成長するブロックチェーンの1つに急速に成長している。 オンチェーントランザクション、エコシステムのTVL、DEX取引量は10倍以上に成長し、Catizen、DOGS、TomarketなどのバイラルdAppは数百万人のユーザーを獲得している。

TONブロックチェーンへの取り組みは、ビットゲットがユーザーベースの著しい成長を遂げている時期に行われた。 エコシステム開発に注力し、サービスを拡大することで、ビットゲットは2024年第3四半期に世界中のユーザー数を4,500万人に増やし、過去12ヵ月でほぼ2倍となった。 この急増は、革新的なプロジェクト、特にTONのようなプラットフォームによって推進されるプロジェクトに対する需要の増加に一部起因している。

2024年、ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) はTONエコシステムに貢献し、TONエコシステムにおける新興dAppの成長を加速させることを目的とした主要なオンラインイベントであるトネクト2024 (TONNECT 2024) を開催した。 ビットゲットの分散型ウォレットに対するTONユーザーの関心が高まったことから、ビットゲット・ウォレットはナイジェリアのすべてのアプリの中で常にトップの座を占め、AppleのApp StoreでTikTokやWhatsAppなどの世界的に有名なアプリを上回った。

「ビットゲットはオープンネットワークを中心に構築を続けており、TONエコシステムへの投資は、私たちのビジョンに沿った取り組みを推進するための強固な基盤を提供します。 暗号インフラストラクチャに関する当社の専門知識をTONの分散型アーキテクチャと統合することで、革新的な商品とソリューションの開発を強化するのに有利な立場にあります。 私たちは協力して、暗号業界をこれまで以上に大規模採用に近づけています」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

「TONエコシステムの急成長は、今年、そして今後3~5年間の暗号通貨市場における最大の成長機会を表しています。 過去6ヵ月間で、TONのTVLは18倍に増加し、3億5,000万米ドル (約503億1,460万円) に達しました」。 フォーサイト・ベンチャーズの共同創設者兼CEOであるフォレスト・バイ (Forest Bai) は次のように述べている。「現在、エコシステムは1,000を超えるdAppを誇っており、多くのアプリケーションには数百万人のユーザーがいます。 投資、インキュベーション、マーケティングサポートを提供することで、TONエコシステム内の開発者を引き続きサポートしたいと考えています」。

3,000万米ドル (約43億1,283万円) の投資により、ビットゲットとフォーサイト・ベンチャーズはTONブロックチェーンの将来の開発計画にさらに深く関与し、TON上でのより多くの大ヒットdAppの出現と市場投入をサポートしていく。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で2,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

フォーサイト・ベンチャーズについて

フォーサイト・ベンチャーズは、東西をつなぐ最初で唯一の暗号通貨ベンチャーキャピタルである。 研究主導のアプローチと米国およびシンガポールのオフィスを擁する同社は、暗号通貨への投資とインキュベーションの大手企業である。 同社の主要メディア ネットワークには、ザ・ブロック (The Block)、フォーサイト・ニュース (Foresight News)、ブロックテンポ (BlockTempo)、コインネス (Coinness) が含まれる。 同社は最も大胆なイノベーションに積極的に投資し、先見性のあるプロジェクトやトップチームと提携して成功を支援し、デジタル金融の未来とそれ以降の未来を再構築することに専念している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、利用規約を参照のこと。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d47bf052-c6ad-4223-b4cf-bf2554a6fafc

