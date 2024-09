EBC זכתה בפרס חוויית המסחר הטובה ביותר של BrokersView Award, ומחזקת את המובילות הגלובלית שלה

סינגפור, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

EBC Financial Group (EBC) זכתה בפרס "חוויית המסחר הטובה ביותר" בטקס של BrokersView Award שנערך בווייטנאם בספטמבר 2024, ושוב חיזקה את מעמדה כמובילה ברמה עולמית בתעשייה הפיננסית המתמחה בפורקס, חוזי הפרשים ומניות. הפרס האחרון מכיר במחויבות של EBC לאפשר את תנאי המסחר החזקים ביותר ולספק חווית מסחר יוצאת דופן.





למרות ששוק המסחר בפורקס צומח בקצב מהיר וצפוי להגיע ליותר מ-10 טריליון דולר עד 2028 (מקור: Yahoo Finance), ההשתתפות בכלי התכנון הפיננסי הזה, שהופך ליותר ויותר פופולרי, נפגעת בגלל יתר מידע שגוי ותנודתיות נרחבת, מה שמוביל לחוסר אמון בקרב סוחרים (מקור: Finance Magnates). EBC מכוונת להתמודדות עם האתגרים הללו באמצעות טיפוח סביבת מסחר יציבה ואמינה, המונחה בידי אמונת הליבה שלה שהמעורבות של כל משקיע צריכה להתקבל ברצינות ובכנות הראויה.

מעבר למאמצים הפעילים לחדש את פלטפורמת המסחר שלה ולהבטיח מרווחים תחרותיים ביותר, EBC מחויבת להבטיח עמידה ברגולציה מחמירה, מנגנוני תמחור הוגנים ושקופים ואמצעי אבטחה רב-שכבתיים.

הרחבת הפריסה הגלובלית והנוכחות האסטרטגית

EBC Financial Group ביססה זה מכבר את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם נוכחות נרחבת במרכזים פיננסיים מרכזיים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני ובשווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו.

התרחבות גלובלית זו מונעת בידי האסטרטגיה של EBC לבצע את פעילותה בהתאמה לוקאלית כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות הייחודיות באזורים שונים, תוך התאמת הפתרונות שלה לנתינת מענה לצרכים המוגדרים של לקוחות בכל שוק. באמצעות השקעות אסטרטגיות ברישיונות רגולטוריים, נזילות ברמה מוסדית ותשתיות מסחר מתקדמות, EBC ממצבת את עצמה כדי לשרת קהל לקוחות בינלאומי רחב יותר עם מגוון כלי מסחר ושירותים.

הצמיחה של EBC בשווקים מתעוררים, במיוחד בדרום מזרח אסיה, אמריקה הדרומית, הודו ואפריקה, היא חלק מהמחויבות של החברה להעצים סוחרים עם גישה למערכות פיננסיות חזקות, לאחר שבאופן מסורתי לא זכו לשירותים מספקים מצד מוסדות פיננסיים גדולים. בעת ש-EBC מגדילה את פעילותה, החברה ממשיכה להרחיב את תשתית התמיכה שלה באזורים אלה כדי להבטיח שסוחרים יוכלו ליהנות מאותה חוויה חלקה הזמינה במרכזים פיננסיים מבוססים יותר.

BrokersView: פלטפורמת סקירת ברוקרים המובילה בתעשייה

BrokersView, מותג של FastBull, הוא פורטל מידע פיננסי מוביל המסייע למשקיעים לזהות ברוקרים מתאימים במהירות וביעילות. הזכייה בפרס "חוויית המסחר הטובה ביותר" לא הייתה קלה לאור ההתמודדות עם כמות גדולה של מתמודדים חזקים. בהערכה של EBC עבור פרסי שנת 2024 שלה, BrokersView ביצעה בחינה קפדנית של EBC בשישה היבטים מרכזיים - מהירות מסחר, יציבות, נזילות, החלקה, מרווחים ושיעורי חילופין.

הנתונים נבדקו בזמן אמת בהתאם לתנאי מסחר שנקבעו מראש, ובסופו של דבר, פלטפורמת המסחר המותאמת של EBC, הכוללת ביצוע הזמנות מהיר ומיטבי, מרווחים נמוכים ושירות לקוחות 24/7, סייעה לחברה להתבלט כסימן של בטחון ושימשה תפקיד מכריע בהבטחת הפרס היוקרתי הזה.

המשימה של EBC כקבוצת ברוקראז' גלובלית היא ליצור מערכת אקו סיסטם עילאי המעצים סוחרים ברחבי העולם. כדי להשיג זאת, EBC משקיעה ברישיונות רגולטוריים מקיפים, תשתית מתקדמת, נזילות ברמה מוסדית, ניהול סיכונים חזק ואלגוריתמי מסחר קנייניים. יתרה מכך, אבטחה וסודיות מהווים חשיבות עליונה ב-EBC. החברה משתמשת בהצפנת SSL של 256 סיביות וערוצי מסחר ייעודיים כדי להגן על המידע של לקוחותיה ולבנות פתרונות מותאמים כדי להבטיח חוויית מסחר חלקה.





חוגגים רוח של מצוינות

בנוסף לשבחים בטקס הענקת פרס BrokersView, האנליסט הבכיר של EBC, אל חמידי (Al Hamidi), זכה גם בפרס "אסטרטגיית המסחר החדשנית הטובה ביותר" בטקס פרסי משפיעני המסחר של FastBull 2024, שנערך בשיתוף עם טקס פרס BrokersView; טקס פרסי משפיעני המסחר של FastBull 2024 נועד לציין אישים עם תרומות יוצאות דופן לתעשייה.

עם למעלה מעשור של ניסיון בתחום, אל חמידי עומד בראש ההתקדמות התיאורטית בניתוח אסטרטגיית שוק ומחקרי תאימות רלוונטיים. המומחיות שלו בהתאוששות מאסון ובפרוטוקולי המשכיות עסקית (BCP) הייתה מכרעת בסיוע ל-EBC לנווט בזריזות באירועי שוק כמו תקלת CrowdStrike במהלך 2024. פרס זה מדגיש את שפע הניסיון והמומחיות בצוות המגוון של EBC, ואת מאמציה של הקבוצה לטפח תרבות של למידה באמצעות אוריינות פיננסית ושיתוף ידע.





המהלך האחרון מביא את סך הפרסים של EBC בשנת 2024 עד כה לשבעה. לאחרונה באוגוסט 2024, EBC נבחרה לברוקרית הטובה ביותר באזור אסיה פסיפיק בטקס פרסי Finance Magnates.

במבט קדימה, EBC Financial Group ממשיכה להתמקד במפת הדרכים שלה לפיתוח גלובלי, לספק את חוויית המסחר האולטימטיבית ולשמור על סוחרים בליבת פעילותה. המטרה ארוכת השנים של החברה נותרה ללא שינוי: להעצים סוחרים עם החלטות מושכלות ולהיות השותפה המהימנה שלהם בכל מסע מסחר.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd מוסדרת על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

