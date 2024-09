QIAGEN und Bode Technology treiben Nutzung der GEDmatch PRO Datenbank für forensische genetische Genealogie voran

QIAGEN wählt Bode Technology als exklusiven globalen Vertriebspartner, um den Einsatz der Genealogie-Datenbank GEDmatch PRO in der Strafverfolgung und bei der Identifizierung menschlicher Überreste zu beschleunigen // Zusammenarbeit stellt sicher, dass das Hauptaugenmerk bei der Weiterentwicklung von GEDmatch PRO auf den Bedürfnissen forensischer Genealogen und Ermittlern in den USA und anderen Ländern weltweit liegt // Partnerschaft baut auf QIAGENs globaler Führungsposition mit einem umfangreichen Portfolio für Personenidentifizierung und Forensik auf

VENLO, Niederlande, und GERMANTOWN, Maryland, USA, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute bekannt gegeben, dass Bode Technology, das größte private forensische Labor in den USA mit wachsender Präsenz in anderen Regionen, sein exklusiver globaler Vertriebspartner für GEDmatch PRO wird. Die Genealogie-Datenbank wird genutzt, um die Ermittlungsarbeiten von Polizei und forensischen Teams beim Abgleich genetischer Daten zu unterstützen.

Die mehrjährige Vereinbarung zwischen QIAGENs Tochtergesellschaft Verogen und Bode Technology erweitert die langjährige Partnerschaft zweier führender Unternehmen im Bereich der forensischen genetischen Genealogie (Forensic Investigative Genetic Genealogy, FIGG) und wird die Nutzung von GEDmatch PRO in der Strafverfolgung und bei der Identifizierung menschlicher Überreste weiter beschleunigen. QIAGEN stellt GEDmatch PRO seinen Kundinnen und Kunden seit der Akquisition seiner Tochtergesellschaft Verogen Anfang 2023 zur Verfügung. Verogen ist führend bei der Ausstattung forensischer Labore und Strafverfolgungsbehörden mit Next-Generation Sequencing (NGS)-Lösungen zur Gewinnung tiefergehender Erkenntnisse.

GEDmatch PRO ist die führende Lösung für die forensische genetische Genealogie und wurde bereits weltweit zur Aufklärung von Fällen eingesetzt, die mit einem herkömmlichen genetischen Fingerabdruck nicht gelöst werden konnten. Wenn die Analyse mittels Kapillarelektrophorese (capillary electrophoresis, CE) keine Identifizierung ergibt, können mithilfe von NGS Muster von Einzelnukleotid-Polymorphismen (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs) ermittelt werden, die dann als Grundlage für das Auffinden genetischer Zusammenhänge in GEDmatch PRO dienen.

Die Kombination von QIAGENs Expertise in forensischen Produkten und der Erfahrung von Bode Technology im Bereich forensischer Dienstleistungen wird den Einsatz von NGS in der Personenidentifizierung (Human Identification, HID) und in forensischen Untersuchungen weiter vorantreiben.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Bode künftig die Verwaltung aller kommerziellen Transaktionen für GEDmatch PRO weltweit übernehmen, während QIAGEN mit Unterstützung der Genealogie-Experten von Bode weiterhin neue Funktionen entwickeln wird. Bode wird ein Höchstmaß an Datensicherheit sicherstellen, indem Nutzerinnen und Nutzer von GEDmatch Pro weiterhin alle Rechte an ihren Falldaten besitzen und keine identifizierenden Informationen mit Bode geteilt werden.

Die separate GEDmatch-Verbraucherdatenbank und ihre kostenlose Website für DNA-Abgleiche und -Analysen verbleiben in der alleinigen Verantwortung von QIAGENs Tochtergesellschaft Verogen. Sie sind von dieser Partnerschaft nicht betroffen.

„Diese Partnerschaft wird die Verwendung umfangreicher DNA-Daten vorantreiben, wodurch viele Fälle gelöst werden können – einschließlich so genannter Cold Cases – und Familien und Freunde von Opfern Gewissheit erhalten“, sagte Richard Price, Vice President und Leiter des Bereichs HID und Forensik bei QIAGEN. „Diese Partnerschaft nutzt die Ressourcen von QIAGEN und Bode, um GEDmatch PRO weiter zu verbessern und das höchste Maß an Ethik, Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten, das Kunden mittlerweile erwarten. QIAGEN arbeitet seit über 20 Jahren gut mit Bode zusammen und dies ist der natürliche nächste Schritt in unserer Partnerschaft.“

„Unsere kommerzielle Verantwortung für GEDmatch PRO bedeutet, dass Strafverfolgungsbehörden und andere Fachleute mit einem einzigen, akkreditierten DNA-Komplettanbieter für forensische Analysen zusammenarbeiten können“, sagte Mike Cariola, Präsident und CEO von Bode Technology. „Dank unseres vollständigen hausinternen Workflows und unserer umfassenden Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ermittlerinnen und Ermittlern können wir die besten Technologien für den jeweiligen Fall empfehlen und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Ergebnisse maximieren.“

Bode wird sich auf die Kundenakquise und den Kundenservice konzentrieren. Als größtes privates forensisches DNA-Labor in den USA mit wachsender Präsenz weltweit, einschließlich Projekten in Europa, Asien und dem Nahen Osten, verfügt Bode über fast 30 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung eines umfassenden Sortiments an hochmodernen Produkten für die forensische DNA-Sammlung, ISO 17025-akkreditierten DNA-Analysediensten sowie Forschungsdienstleistungen für Strafverfolgungsbehörden, das Justizwesen und andere Regierungsbehörden weltweit.

QIAGEN nimmt heute eine führende Position bei der Nutzung von NGS für Anwendungen in Forensik und Personenidentifizierung ein und wird sich auch weiterhin auf die Optimierung von Software, Sicherheit und anderen Funktionen von GEDmatch PRO konzentrieren. QIAGEN nutzt seine NGS- und FIGG-Technologie auf seinem MiSeq FGx-System und mit dem ForenSeq Kintelligence-Workflow, der für den Einsatz in forensischen Laboren konzipiert ist. Dieser Workflow kann Ergebnisse aus stark degradierter oder kontaminierter DNA sowie anspruchsvollen Proben liefern, wie sie in der Forensik häufig vorkommen.

Über das Portfolio von QIAGEN im Bereich Forensik und Personenidentifizierung

Nachdem QIAGEN Ende der 1990er Jahre als erstes Unternehmen kommerzielle Kits zur Aufreinigung von DNA aus forensischen Proben auf den Markt gebracht hat, umfasst das Portfolio des Unternehmens heute komplette Workflow-Lösungen für die forensische Fallarbeit, die Verarbeitung von Proben aus Fällen sexualisierter Gewalt, für die Identifizierung vermisster Personen, die Altersschätzung, die Gewebeidentifizierung sowie für die anthropologische Forschung und Verwandtschaftstests.

Nach der Übernahme von Verogen im Jahr 2023 ist QIAGEN das einzige Unternehmen mit einem kompletten und integrierten Angebot an forensischen Lösungen, das Technologien wie PCR, dPCR und NGS nutzt. Die Lösungen von QIAGEN für die Probennahme und -vorbereitung, den Assay-Aufbau und Quantifizierung, die Sequenzierung, die Bioinformatik und eine Genealogie-Datenbank unterstützen Strafverfolgungsbehörden sowie Forensikerinnen und Forensiker bei jedem Schritt der Personenidentifizierung.

Erfahren Sie hier mehr über GEDmatch PRO: https://pro.gedmatch.com/about.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Über Bode Technology

Bode Technology mit Sitz in Lorton, Virginia, betreibt eines der international angesehensten privaten forensischen DNA-Labore. Seit fast 30 Jahren bietet Bode Technology ein umfassendes Sortiment an hochmodernen Produkten für die forensische DNA-Sammlung, DNA-Analyseservices sowie Forschungsdienstleistungen für Strafverfolgungsbehörden, das Justizwesen und andere Regierungsbehörden weltweit. Die forensischen DNA-Experten von Bode Technology waren an der Identifizierung von Kriminellen in allen US-Bundesstaaten beteiligt und haben bei der Identifizierung von Opfern von Kriegen, Terrorismus, Kriminalität und Naturkatastrophen unterstützt, darunter auch Überreste von Opfern des Anschlags auf das World Trade Center im Jahr 2001, des Hurrikans Katrina sowie von US-Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ im aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations Public Relations John Gilardi +49 2103 29 11711 Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 Domenica Martorana +49 2103 29 11244 Lisa Specht +49 2103 29 14181 E-Mail: ir@QIAGEN.com E-Mail: pr@QIAGEN.com

Kontakt Bode Technology:

Kalli Kirkpatrick +1 703 646 9740

E-Mail: Kalli.Kirkpatrick@bodetech.com

