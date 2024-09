REJO 惊艳亮相 2024 年国际烟草展（InterTabac 2024），巩固其全球业务版图

REJO 推出创新加热设备 REJO AF1 和 REJO Mate Air

在 2024 年国际烟草展上宣布全球扩张计划

与捷克共和国的一家主要合作伙伴签订谅解备忘录(MOU)

德国多特蒙德, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为加热不燃烧(HNB)烟草行业的领军品牌,REJO 在今年的国际烟草展(InterTabac)盛会上大放异彩,进一步巩固了其在全球创新烟草解决方案领域的先驱地位。

作为世界领先的烟草行业盛会,国际烟草展是业内人士展示其最新产品和技术的重要平台。 REJO 的参与突显了其日益增长的全球影响力,以及对推动未来吸烟方式的承诺。

致力于提升吸烟体验

在 2024 年国际烟草展上,REJO 的展位成为瞩目焦点,其生动展示和尖端产品介绍吸引了人群驻足观看。

该品牌的宣传重点是利用先进技术提供替代品,从而提升吸烟体验。 REJO 的使命是提供多样化和高品质的 HNB 产品,同时大幅减少有害化学物质,这引起了与会者的共鸣,并赢得行业专家和消费者的一致好评。

REJO 强调了其核心价值观:创新、高品质和对丰富烟草传统的深切尊重,同时拥抱现代进步。 标语“拥抱变革的未来(Embrace the Future of Change)”体现了 REJO 的前瞻性思维,标志着品牌不仅与时俱进,还要塑造行业的未来。

推出 REJO AF1 和 REJO Mate Air

在国际烟草展上,REJO 的主要参展亮点是其两款新产品的亮相:REJO AF1 和 REJO Mate Air。 这些设备展现了 HNB 技术的最新进展,以其尖端的设计和功能满足现代吸烟者的需求。

REJO AF1 是一款尖端加热设备,专为颗粒棒量身定制,是其自有品牌烟草颗粒棒 OICES 和草本颗粒棒 TOZE 的理想搭配。 借助先进的热气流加热技术,REJO AF1 可确保每个烟草颗粒棒都能均匀且充分地加热。 这种方法既保留了天然烟草香气,又减少了有害化学物质的产生,带来更丰富、更令人满意的吸烟体验。

新型 REJO AF1 加热设备三大配色

REJO Mate Air 是 REJO 产品系列的又一创新力作,对于追求便携性且要求高性能的用户而言,堪称理想之选。 这款设计紧凑、重量轻的设备,搭载了先进的圆形加热技术,能够产生浓郁的烟雾和丰富的口感。 其时尚的设计和用户友好的功能,使其成为新手及资深 HNB 用户的绝佳选择。

新型 REJO Mate Air 加热设备全系列

扩大全球影响力

除了展示最新产品,REJO 还宣布了全球扩张计划,这是品牌国际化发展的一个重要里程碑。

REJO 已在东南亚建立稳固的市场地位,通过将 HOMER 和 SIU 加热棒产品引入马来西亚和印度尼西亚,迎合了其对加热不燃烧产品日益增长的需求。

在这一势头的基础上,REJO 如今准备在欧洲和阿联酋推出新产品,因为这两个地区被确定为 HNB 创新的关键市场。 这一战略的重要一步是在 2024 年国际烟草展期间与捷克共和国的一个主要合作伙伴签订了谅解备忘录(MOU),从而加强了 REJO 在欧洲的市场地位,并与其在意大利不断增长的业务相得益彰。

这一战略专注于通过提供符合当地偏好的定制设备和加热棒,满足人们对更低风险烟草产品日益增长的需求。 通过本地化营销活动和与地区经销商的合作,REJO 旨在巩固其市场地位,并将自己打造成这些地区的领先品牌。

展会上的受欢迎程度

REJO 在 2024 年国际烟草展上的受欢迎程度毋庸置疑。 品牌展位始终热闹非凡,参观者纷纷前来亲身体验新产品。行业专家、媒体代表和消费者都迫切地想要了解更多关于 REJO 产品的信息,许多人都对品牌在创新和质量方面的承诺表示赞赏。

此次活动的积极反响充分证明了 REJO 在全球 HNB 市场的影响力正在不断增强。 品牌能够吸引如此多元化且积极参与的受众,这突显了其在市场上的稳固地位以及产品系列的吸引力。 REJO AF1 和 REJO Mate Air 的成功亮相,进一步巩固了该品牌作为行业领导者的声誉。

参观者纷纷涌向 REJO 展位

展望未来

随着在 2024 年国际烟草展上的精彩展示,以及即将在主要国际市场上推出的新产品,REJO 已准备好迎接持续的增长和成功。 品牌对创新、质量和消费者满意度的关注,无疑将推动其扩张战略,并确保其在 HNB 行业的领先地位。

REJO 不断在烟草技术领域突破极限,其在国际烟草展等盛会中的亮相,强有力地展示了品牌对塑造未来吸烟方式的坚定承诺。 消费者和行业专家都期待着 REJO 激动人心的创新和举措,因为它正持续在全球 HNB 市场中引领潮流。

关于 REJO

REJO 是一家全球供应商,提供优质的加热不燃烧产品以及自有品牌的加热设备和加热棒,其创新技术和全球运营能力广受认可。

如需了解关于 REJO 及其产品的更多信息,请访问 www.rejonow.com

媒体垂询和视觉素材需求,请联系:

newsroom@rejonow.com

