REJO consolida presencia global con participación destacada en InterTabac 2024

REJO presenta dispositivos de calor innovadores REJO AF1 y REJO Mate Air

Anuncia planes de expansión global en InterTabac 2024

Firma de memorando de entendimiento con un socio importante de la República Checa



DORTMUND, Alemania, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- REJO, una marca pionera en la industria del tabaco calentado sin quemar (HNB - heat-not-burn), tuvo un impacto significativo en el evento InterTabac de este año, consolidando aún más su posición como proveedor global pionero en soluciones innovadoras de tabaco.

Como el evento líder mundial para la industria tabacalera, InterTabac sirve como una plataforma clave para que los participantes del sector muestren sus más recientes productos y tecnologías. La participación de REJO subrayó su creciente influencia global y compromiso para avanzar en el futuro del tabaquismo.

Comprometidos con la mejora de la experiencia de fumar

En InterTabac 2024, el local de REJO fue un punto focal de atención, atrayendo multitudes con sus exposiciones vibrantes y presentaciones de productos de tecnología de punta.

El mensaje de la marca se centró en su misión de mejorar la experiencia de fumar ofreciendo alternativas a través de tecnologías avanzadas. La misión de REJO es ofrecer productos HNB diversificados y de alta calidad al mismo tiempo que reduce significativamente los productos químicos nocivos que resuenan con los asistentes, ganando elogios de expertos de la industria, así como de los consumidores.

REJO enfatizó los valores centrales de la innovación, alta calidad y un profundo respeto por las ricas tradiciones del tabaco, todo mientras adopta los avances modernos. El eslogan "Abraza el futuro del cambio" resume el enfoque vanguardista de REJO, posicionando a la marca no solo evolucionando con los tiempos, sino también moldeando el futuro de la industria.

Presentamos REJO AF1 y REJO Mate Air

Un punto destacado de la participación de REJO en InterTabac fue la presentación de sus dos nuevos productos: el REJO AF1 Y el REJO Mate Air. Estos dispositivos representan los últimos avances en tecnología HNB, presentan un diseño y funcionalidad de vanguardia que satisfacen las necesidades de los fumadores modernos.

El REJO AF1 ES un dispositivo de calor de próxima generación diseñado específicamente para barras granulares, que ofrece un encaje ideal con sus propias barras granulares de tabaco de marca OICES y barras granulares de hierbas TOZE. Implementando la tecnología avanzada de calentamiento por flujo de aire caliente, REJO AF1 garantiza que cada gránulo de tabaco se caliente de manera uniforme y completa. Este método preserva el aroma natural del tabaco al mismo tiempo que reduce la producción de productos químicos dañinos, ofreciendo una experiencia de fumar más rica y satisfactoria.

Tres colores principales del nuevo dispositivo de calor REJO AF1

El REJO Mate Air es otra adición innovadora a la línea de productos de REJO, ideal para usuarios que priorizan la portabilidad sin comprometer el rendimiento. Este dispositivo compacto y liviano está equipado con una tecnología avanzada de calentamiento redondo para producir nubes densas y sabor intenso. Su diseño elegante y funciones fáciles de usar lo convierten en una excelente opción para usuarios nuevos y experimentados de HNB.

Serie completa del nuevo dispositivo de calor REJO Mate Air

Aumento del alcance global

Además de exponer sus más recientes productos, REJO anunció planes de expansión global, marcando un hito importante en el crecimiento internacional de la marca.

REJO ya estableció una fuerte presencia en el Asia Sudeste, introduciendo los productos en barra calentados HOMER y SIU en Malasia e Indonesia, donde la demanda de productos de calentamiento sin quemar está en aumento.

Continuando este impulso, REJO ahora está listo para lanzar nuevos productos en Europa y los Emiratos Árabes Unidos, con estas regiones identificadas como mercados importantes para la innovación de HNB. Un paso significativo en esta estrategia fue la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con un socio importante de la República Checa durante InterTabac 2024, fortaleciendo el punto de apoyo de REJO en Europa junto con su creciente presencia en Italia.

Esta estrategia se centra en satisfacer la creciente demanda de productos de tabaco de riesgo reducido ofreciendo dispositivos a medida y barras calentadas que se adaptan a las preferencias locales. A través de campañas de marketing localizadas y asociaciones con distribuidores regionales, REJO tiene como objetivo solidificar su presencia en el mercado y establecerse como una marca líder en estas regiones.

Popularidad en el evento

La popularidad de REJO en InterTabac 2024 fue innegable. El stand de la marca estaba constantemente lleno de actividades mientras los visitantes se agrupaban para experimentar los nuevos productos de primera mano, los profesionales de la industria, representantes de medios y consumidores estaban deseosos de obtener más información sobre las ofertas de REJO, y muchos aplaudieron el compromiso de la marca con la innovación y la calidad.

La recepción positiva en el evento es un testimonio de la creciente influencia de REJO en el mercado global de HNB. La capacidad de la marca para atraer a un público tan diverso y comprometido destaca su fuerte posicionamiento en el mercado y el atractivo de su gama de productos. El exitoso debut de REJO AF1 Y REJO Mate Air consolida aún más la reputación de la marca como líder en la industria.

Los visitantes se agrupan en el stand de REJO

Con visión futura

Con una exposición exitosa en InterTabac 2024 y el inminente lanzamiento de nuevos productos en mercados internacionales clave, REJO está posicionada para un crecimiento y éxito continuos. El enfoque de la marca en innovación, calidad y satisfacción del consumidor sin duda impulsará sus esfuerzos de expansión, asegurando que se mantenga a la vanguardia de la industria de HNB.

Mientras REJO continúa ampliando los límites de lo que es posible en la tecnología del tabaco, su presencia en eventos como InterTabac sirve como un poderoso recordatorio del compromiso de la marca para dar forma al futuro del tabaquismo. Los consumidores y los profesionales de la industria pueden esperar innovaciones e iniciativas emocionantes de REJO mientras que continúa liderando el mercado global de HNB.

Acerca de REJO

REJO es un proveedor global de productos de calentamiento sin quemar (HNB - heat-not-burn) de calidad, junto con sus propios dispositivos de calor de marca y barras calentadas, reconocidos por tecnologías innovadoras y capacidades operativas globales.

Para más información acerca de REJO y sus productos visite, www.rejonow.com

Para preguntas de los medios de comunicación y visuales selectos, comuníquese con:

newsroom@rejonow.com

