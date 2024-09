Virtune AB (Publ) kondigt uitbreiding aan in Nederland door de notering van Virtune Staked Solana ETP op Euronext Amsterdam

Amsterdam, 23 september 2024 — Virtune, een Zweedse gereguleerde digitale vermogensbeheerder en uitgever van crypto Exchange Traded Products (ETPs) gevestigd in Stockholm, Zweden, kondigt zijn uitbreiding in Nederland aan door de notering van zijn Virtune Staked Solana ETP op Euronext Amsterdam.

Met sterke tractie en consistente instroom in de Noordse regio's, aangedreven door toenemende interesse en crypto-adoptie, is de uitbreiding naar Nederland een strategische mijlpaal voor Virtune. Sinds de oprichting in mei 2023 is Virtune snel gegroeid in de Noordse landen, waar het in totaal 12 producten heeft genoteerd en in ongeveer één jaar meer dan 31.000 beleggers in zijn producten heeft bereikt.

De sleutelfactoren voor succes zijn een educatieve focus, een transparante marktbenadering en door zijn gereguleerde status. Deze stap adresseert niet alleen het groeiende enthousiasme van beleggers, maar verbetert ook onze marktpresentie in heel Europa.

Christopher Kock, CEO van Virtune, verklaarde:

“We zijn verheugd om ons uit te breiden naar Nederland met de introductie van onze Staked Solana ETP voor de Nederlandse beleggersgemeenschap na de succesvolle lancering op de Noordse markten. Sinds onze oprichting in mei 2023 hebben we onvermoeibaar gewerkt om crypto-adoptie door educatieve inspanningen in de Nordics te stimuleren en we zijn verheugd deze inspanningen uit te breiden naar de Nederlandse financiële markt. Dit ETP biedt beleggers verbeterde blootstelling aan Solana, een van de meest toonaangevende en invloedrijke blockchains wereldwijd, terwijl het ook extra rendementen biedt door de inbegrepen staking.”

Over Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP biedt blootstelling aan Solana gecombineerd met de voordelen van staking. Met staking inbegrepen, biedt het ETP een extra jaarlijks rendement van ongeveer 3% op de investering in het ETP, terwijl het tegelijkertijd een aantrekkelijk jaarlijks tarief van 0,95% biedt.

Net als alle ETP's van Virtune, is Virtune Staked Solana ETP 100% fysiek gedekt, wordt het in EUR aangeduid voor het Nederlandse publiek en is het beschikbaar op brokerage platforms zoals DeGiro. Virtune gebruikt Coinbase als de crypto custodian waar de onderliggende SOL tokens worden opgeslagen met de hoogste institutionele beveiliging in cold-storage. De onderliggende SOL tokens worden rechtstreeks vanuit cold-storage gestaked en de stakingsbeloningen worden weerspiegeld in de dagelijkse prijs van het ETP.

Belangrijke Productinformatie:

Blootstelling aan Solana met ongeveer 3% jaarlijks rendement door staking

100% fysiek gedekt door SOL

0,95% jaarlijks beheerfee

Niet-bewaarder staking

Virtune Staked Solana ETP:

Handelsvaluta: EUR

Eerste Handelsdag: Dinsdag, 17 september 2024

Euronext Exchange Ticker: VRTS

Bloomberg Ticker: VIRSOL

ISIN: SE0021309754

Beurzen: Euronext Amsterdam, Euronext Parijs, Nasdaq Stockholm

Over Virtune AB (Publ)

Virtune is een geregistreerd financieel instituut bij de Zweedse Financiële Toezichthoudende Autoriteit (FSA) voor handel en beheer van digitale activa en heeft een goedgekeurd EU Basis Prospectus, vernieuwd met de Zweedse FSA op 5 april 2024, wat de strategie van Virtune om ETP's te noteren op gereguleerde Europese beurzen mogelijk heeft gemaakt. Virtune's missie is om naadloze toegang tot crypto-activa te bieden voor zowel institutionele als particuliere beleggers door middel van innovatieve ETP's, transparantie en educatie.

Virtune heeft een breed aanbod van crypto ETP's dat onder meer Virtune Bitcoin ETP, Virtune Staked Ethereum ETP, Virtune Staked Solana ETP, Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Virtune XRP ETP, Virtune Chainlink ETP, Virtune Avalanche ETP, Virtune Staked Polkadot ETP, Virtune Staked Polygon ETP, Virtune Arbitrum ETP en Virtune Staked Cardano ETP omvat.

Over Solana

Solana is een high-performance blockchainplatform ontworpen om snelle en schaalbare gedecentraliseerde applicatieoperaties en cryptocurrencytransacties aan te bieden. Door gebruik te maken van een uniek consensusmechanisme bekend als Proof of History (PoH) samen met Proof of Stake (PoS), kan Solana duizenden transacties per seconde aan met lage transactiekosten, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van oudere blockchains zoals Bitcoin en Ethereum. Deze combinatie van technologieën zorgt niet alleen voor directe transactieverificatie, maar ook voor een aanzienlijke toename in netwerk doorvoer, zonder in te leveren aan beveiliging of decentralisatie.

Over staking

Staking stelt eigenaren van crypto-activa in staat om passief inkomen te verdienen door deel te nemen aan de validatie en bevestiging van transacties op een blockchain door middel van een proces dat Proof of Stake wordt genoemd. Dit mechanisme is een fundamenteel onderdeel van Proof of Stake blockchains, zoals Ethereum en Solana, en speelt een vitale rol bij het waarborgen van de beveiliging en authenticiteit van blockchaintransacties. Om een transactie op de blockchain veilig en nauwkeurig te faciliteren, moet een validator een bepaalde hoeveelheid crypto-activa als garantie voor de legitimiteit van de transactie staken.

De validator streeft ernaar zoveel mogelijk crypto-activa te staken om de kans op ontvangst van beloningen te vergroten, die worden uitbetaald in hetzelfde type crypto-activa dat werd gestaked. Bijvoorbeeld, als u Solana staket, ontvangt u extra SOL-tokens als beloning. Het jaarlijkse beloningspercentage voor staking kan variëren en kan voor sommige blockchains 0-14% of hoger zijn. De meeste houders van crypto-activa kunnen zelf geen validators zijn, aangezien dit aanzienlijke hoeveelheden crypto-activa vereist. Daarom kiezen velen ervoor om hun activa te staken via een gevestigde en vertrouwde validator. Virtune omvat stakingsbeloningen in zijn producten die 'gestaked' in hun namen hebben.

Flow Traders zal werken als de market maker voor het ETP, waardoor Nederlandse beleggers het product gemakkelijk en efficiënt kunnen bereiken tijdens Euronext markturen.

Stockholm, 23 september 2024

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:

Christopher Kock, CEO & Lid van de Raad van Bestuur

E-mail: hello@virtune.com

