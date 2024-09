Norsk Hydro: Invitasjon til Hydros kapitalmarkedsdag i London

Hydro har gleden av å invitere investorer, analytikere og media til vår kapitalmarkedsdag i London, 27. november 2024.

Arrangementet holdes på Royal Garden Hotel, 2-24 Kensington High Street, London W8 4PT, med mulighet til å delta digitalt. Vær oppmerksom på at virtuelle deltakere ikke kan stille spørsmål eller delta i én-til-én-møter.





Agenda

Alle tider er i GMT.

Presentasjoner og Q&A i “Palace Suite”

07.30: Registrering og lett frokost

08.00: Presentasjoner fra CEO, forretningsområdene og CFO etterfulgt av spørsmål

11.30: Lunsj

12.30-16.00:Investorer og analytikere inviteres til å ha én-til-én-møter med Hydros ledelse.



Vennligst registrer din deltakelse innen 6. november ved å fylle inn ' skjema for registrering '.





Digital deltakelse:

Presentasjonene kan også følges via webcast .





Vi ser fram til å møtes i London.









Vennlig hilsen

for Norsk Hydro ASA

Martine Rambøl Hagen

Investor Relations

Legal Disclaimer:

