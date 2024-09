ビットゲット (Bitget)、ユーザー数が4,500万人を超え、6周年を祝う

セーシェル・ビクトリア発, Sept. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、全世界でユーザー数が4,500万人を超え、競合他社を追い抜いて取引量で第4位の暗号通貨取引所となるという重要な節目となった6周年を祝った。 同プラットフォームは、昨年からユーザー数が400%増加し、最も急成長している取引所であることを誇りとしている。

2024年、ビットゲットのユーザーベースは、継続的なイノベーション、ユーザーエクスペリエンスの向上、セキュリティへの強力な取り組みにより、ほぼ3倍となった。 2024年、ビットゲットはアフリカ (1,614%)、南アジア (729%)、東南アジア (216%) で大幅な成長を記録した。 ビットゲットの所得 (貯蓄) 商品は、2023年第3四半期から2024年第3四半期にかけて600%以上増加し、急激な伸びを示している。 このプラットフォームでは、2024年上半期にトラフィックが50%増加し、純資産流入額は7億米ドル (約1,000億8,578万円) に達した。

ビットゲットは、事業の成長に加えて、#Blockchain4Youthや #Blockchain4Herなどの影響力のある企業の社会的責任 (CSR) イニシアチブにも引き続き取り組んでいる。 #Blockchain4Youthイニシアチブは、チューリッヒ大学や国立台湾大学など、60を超える大学の13,000人を超える学生にブロックチェーン教育を提供してきた。 #Blockchain4Herを通じて、ビットゲットはSheFiやWomen in Web3などのグローバル組織と連携し、暗号通貨分野の女性起業家を支援してきた。

「ビットゲットの継続的な成長は、業界最高のエンジニアと商品チームによる継続的なイノベーションの結果です。 1,500人以上の優秀な人材を擁するビットゲットは、操作のしやすさと最高のセキュリティ管理を備えた世界クラスのスマート暗号ソリューションをユーザーに提供しています。 当社の取引所、ウォレット、Web3サービスの4,500万人のユーザーは、成長を続けるCeDeFiエコシステムの強さを示しています」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

6周年を記念して、ビットゲットは、タイトルスポンサーを務めるシンガポールToken2049サミット (Singapore Token2049 Summit) のブースにおける、インタラクティブな「6」をテーマにしたチャレンジなど、世界中のコミュニティと交流するためのさまざまなイベントを開催している。 さらに、レイブDAO (RaveDAO) と提携して、ドン・ディアブロ (Don Diablo) などの有名な DJ をフィーチャーした主要な Token2049サイドイベントであるナイトピア (Nightopia) も共催している。

ビットゲットは、ブロックチェーンと暗号通貨の普及を大きく前進させた業界リーダーをスマート・アワード (Smart Awards) を通じて表彰している。 この賞では、業界の発展に顕著な貢献をした最も革新的なプロジェクトや事業も表彰される。 多様性をサポートするため、ビットゲットはSheFiと提携してSheFi サミットとBlockchain4Herアワードを共催し、暗号通貨業界への女性の参加を促進している。

祝賀の一環として、ビットゲットは専用の記念日ページを立ち上げ、CEOからの公開書簡、コンテストや賞品 (PS5、限定版記念日ボックス、20,000USDTのシェアなど) を掲載し、ビットゲットの成功におけるコミュニティと従業員の重要な役割を認めている。 祝賀行事では、「スマートなステップ、大きな飛躍 (Smart Steps, Big Leaps) 」をテーマにした新しいブランド広告も公開される。

ビットゲットの成功は、ユーザーベースの進化するニーズを満たす革新的な商品を継続的に導入したことに大きく牽引されている。 2024年、同プラットフォームは425の新規上場を導入し、ラウンチパッド (Launchpad) およびラウンチプール (Launchpool) プラットフォームを拡張し、PoolXを立ち上げ、3ヵ月以内に60を超えるプロジェクトを上場し、35万人の参加者を集めた。 2024年に新たに立ち上げられたビットゲット・プレマーケット (Bitget Pre-Market) は、わずか3ヵ月で35,000人以上のトレーダーを魅了した。 ビットゲットは6周年を迎え、ユーザー数が4,500万人を超える中、存在感の拡大、イノベーションの構築、そして世界中への金融主権の普及に引き続き注力している。

ビットゲットの歩みについて詳しくは、こちらを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、利用規約を参照のこと。

