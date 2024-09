La Escuelita del Sapo Zen Lanza la Segunda Edición de su Programa de Coaching para Padres de Niños con Mutismo Selectivo

Juan Y su hijo en una sesión del Método del Sapo Zen La Escuelita del Sapo Zen

Descubre la 1º Escuela de coaching para padres de niños con mutismo selectivo.

BARCELONA, SPAIN, September 23, 2024 /EINPresswire.com/ -- La Escuelita del Sapo Zen abre inscripciones para su segunda edición, ofreciendo esperanza y herramientas a familias en toda América Latina y España

La Escuelita del Sapo Zen, la primera escuela de coaching online dedicada a padres de niños con mutismo selectivo, anuncia la apertura de inscripciones para su segunda edición, que comenzará el próximo 24 de octubre. Fundada por Juan Carlos Pell, un consultor SEO que se convirtió en coach de familias debido a la experiencia personal con su hijo, la escuela busca brindar apoyo y soluciones efectivas a familias que enfrentan esta desafiante condición.

Hace ocho años, el hijo de Juan Carlos Pell fue diagnosticado con mutismo selectivo, una patología que afecta aproximadamente a 1 de cada 140 niños. Tras enfrentar terapias y tratamientos que no lograban resultados, la familia Pell se embarcó en una búsqueda exhaustiva de alternativas. Esta búsqueda culminó en el desarrollo del Método del Sapo Zen, una innovadora combinación de neurociencia, storytelling y chikung (una técnica de respiración diafragmática).

El Método del Sapo Zen demostró ser extraordinariamente efectivo, permitiendo que el hijo de Juan Carlos superara el mutismo selectivo en tan solo tres meses y medio. Este éxito no solo transformó la vida del niño, sino también la de toda su familia. Inspirado por este progreso, Juan Carlos decidió compartir su conocimiento y experiencia con otras familias, dando origen a La Escuelita del Sapo Zen.

La primera edición de La Escuelita del Sapo Zen fue un rotundo éxito, con familias compartiendo testimonios conmovedores sobre los avances significativos de sus hijos. Ahora, con la apertura de la segunda edición, Sapo Zen espera llegar a más familias que necesiten apoyo y orientación en su camino hacia la superación del mutismo selectivo.

"Sabemos que muchos padres se sienten solos y perdidos, como lo estuvimos nosotros, y creemos que La Escuelita del Sapo Zen puede ser una luz en su camino," expresó Juan Carlos Pell, fundador de La Escuelita del Sapo Zen.

La Escuelita del Sapo Zen se distingue por su enfoque único y personalizado, diseñado específicamente para padres de niños con mutismo selectivo. A través de su plataforma online, ofrece herramientas prácticas y estrategias basadas en la experiencia personal y el amor incondicional hacia los hijos.

Por último, pero no menos importante, La Escuelita del Sapo Zen cuenta con un sistema de becas. Juan, su fundador, entiende de primera mano lo desafiante que puede ser el proceso para muchas familias y cree firmemente que el dinero no debería ser un obstáculo para poder ayudar a los más pequeños. Por eso, ha creado un programa de becas, asegurándose de que todas las familias, sin importar sus recursos económicos, puedan acceder a las herramientas y apoyo necesarios para superar el mutismo selectivo.

Para más detalles sobre La Escuelita del Sapo Zen y para conocer los testimonios de los padres que han pasado por el curso, se invita a visitar su sitio web en laescuelita.sapozen.com. La historia de estas familias y los resultados obtenidos hablan por sí solos, mostrando el impacto positivo y transformador del Método del Sapo Zen.

Sapo Zen se compromete a seguir apoyando a las familias en su lucha contra el mutismo selectivo, ofreciendo esperanza y soluciones efectivas a través de su innovador programa de coaching online.

