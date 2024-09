Talleres de Empoderamiento para Mujeres que han sido Víctimas de Abuso Doméstico serán el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” por Radio América

MARYLAND, September 20 - For Immediate Release: Thursday, September 19, 2024 La Feria Anual de Recursos para el Empoderamiento Familiar del Montgomery College será otro tema de discusión Los invitados del programa de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mariela León, enlace hispano del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery (MCPD); Jhoselyn Rodriguez, fundadora y directora ejecutiva de Coaching Salud Holística; Patricia Buenrostro, trabajadora de salud comunitaria; Karla Fuentes, defensora de la resiliencia; Sandra Martínez, especialista en atención al cliente para los servicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS); y Yanira Rodríguez, gerente de participación comunitaria en Montgomery College. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 20 de septiembre a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music. Octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica es por ello que el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery lanzará el taller "Voces Importantes: Mujer Valiosa y Única". Una serie de cuatro sesiones diseñada para empoderar a mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual, crímenes violentos o violencia doméstica. Liderado por Mariela León, los talleres se realizarán el 5, 12, y 19 de octubre de 10:30 a.m. a 2:30 p.m. en 8751 Snouffer School Road en Gaithersburg. Las sesiones concluirán con un desfile de moda el sábado, 26 de octubre a las 3 p.m. en la sede del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery ubicada en el 100 Edison Park Dr. en Gaithersburg. Los talleres cuentan con el apoyo de diversas organizaciones sin fines de lucro, y proporcionarán orientación legal gratuita a los participantes. Registro es necesario para participar en las sesiones gratuitas. La segunda mitad del programa radial se centrará en la Feria Anual de Recursos para el Empoderamiento Familiar de Montgomery College, anteriormente conocida como la Conferencia para Padres Solteros. El evento se llevará a cabo el sábado, 21 de septiembre de 11 a.m. a 3 p.m. en el campus de Rockville, ubicado en el 51 Mannakee St. en Rockville. La feria incluirá paneles de empoderamiento y recursos comunitarios, incluyendo la participación de WorkSource Montgomery, distribución de pañales por parte de Interfaith Works y distribución de alimentos saludables para familias por parte de Manna Foods. En caso de lluvia, la feria se llevará a cabo al interior del campus de Rockville. El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C. En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas. # # # Release ID: 24-338

Media Contact: Marcela Rodriguez 240-777-7808

