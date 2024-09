Empresa de Borracha do Vietnã Huy Anh Rubber Co., Ltd. Nomeia KOLTIVA para Alcançar Conformidade com o EUDR

Huy Anh Rubber Co., Ltd. strengthens its position in the global rubber industry by complying to the EUDR

HO CHI MINH, VIETNAM, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- A Huy Anh Rubber Co., Ltd., um ator chave no setor de borracha do Vietnã, fez uma parceria com a KOLTIVA , uma empresa líder em rastreabilidade de cadeias de suprimentos e agricultura sustentável. Essa colaboração reforça o compromisso do Vietnã com a sustentabilidade e o desmatamento zero em commodities relacionadas ao EUDR. À medida que o Vietnã fortalece sua liderança na indústria global da borracha, o EUDR incentiva empresas como a Huy Anh Rubber a adotar medidas de conformidade aprimoradas, refletindo o compromisso do país com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.A produção de borracha natural no Vietnã tem experimentado um crescimento considerável desde 1961. O Vietnã é o terceiro maior exportador de borracha do mundo, contribuindo com aproximadamente 8,7% da produção global de borracha (The Investor Vietnam, 2023). Em 2021, o Vietnã produziu 1,3 milhões de toneladas métricas de borracha, com 70% sendo utilizadas pela indústria de pneus (Statista, 2024). A borracha também sustenta setores como peças automotivas e equipamentos médicos. O setor de borracha do Vietnã está empenhado em manter o acesso ao mercado da UE, cumprindo os requisitos do EUDR, o que motiva as empresas a seguirem o exemplo.A Huy Anh Rubber, fundada em 2014 e com sede em Thua Thien Hue, Vietnã, opera três plantas de processamento — duas no Vietnã e uma no Laos — onde produz produtos de borracha natural de alta qualidade, como SVR10/TSR10, TSR20, RSS3, SVR3L, SVRCV60, borracha mastigada e borracha composta. Com o crescimento da demanda por produtos de borracha sustentável, a Huy Anh está expandindo significativamente sua área de cultivo, com projeções de aumento de 3.000 hectares em 2024 para 15.000 hectares até 2025.A Huy Anh contratou a KOLTIVA para alcançar a conformidade com o EUDR. As soluções da KOLTIVA para o EUDR ajudam as empresas a navegar pelas complexidades da regulamentação. Por meio dessa colaboração, a Huy Anh visa aprimorar a transparência de sua cadeia de suprimentos, garantindo que os produtos sejam sustentáveis e livres de desmatamento.Le Thi Hong Mai, Diretora Adjunta da Huy Anh Rubber Co., Ltd., declarou: "Nossa parceria marca um momento crucial em nossa jornada em direção à sustentabilidade. O EUDR estabelece um alto padrão de responsabilidade ambiental, e com a expertise da KOLTIVA, estamos confiantes de que cumpriremos esses padrões. Essa colaboração fortalece nossa posição no mercado global e reforça nosso compromisso com práticas empresariais responsáveis."Como parte do processo de mapeamento de produtores e fazendas, a KOLTIVA treina os agentes de campo da Huy Anh para mapear aproximadamente 10.000 pequenos agricultores dentro das cadeias de suprimentos dos processadores, utilizando o aplicativo móvel KoltiTrace MIS . Esses agentes de campo realizam avaliações abrangentes de fazendas e riscos, garantindo uma compreensão detalhada dos riscos associados ao cenário agrícola. O KoltiTrace MIS suporta dados rastreáveis de transações, do plantio ao processador, assegurando dados reprodutíveis com informações detalhadas de origem, incluindo coleta de dados agrícolas, perfis de produtores e transações verificadas.O KoltiTrace MIS é fundamental para a verificação de desmatamento e legalidade, utilizando dados atualizados de satélites Sentinel e mapas de áreas protegidas para checagens de conformidade. Ele gera automaticamente Declarações de Diligência Devida e polígonos GeoJSON, simplificando os requisitos de dados do EUDR para a Huy Anh.Manfred Borer, CEO e Co-Fundador da KOLTIVA, afirmou: "O EUDR representa um passo crítico em direção à sustentabilidade global. Nós auxiliamos a Huy Anh, nosso cliente de borracha no Vietnã, garantindo que seus produtos estejam em conformidade com os requisitos do EUDR. Por meio do nosso KoltiTrace MIS, oferecemos mapeamento completo da cadeia de suprimentos, avaliação de riscos em tempo real e monitoramento de desmatamento. Isso permite um rastreamento preciso, do plantio ao processador, aumentando a transparência e ajudando o compromisso da Huy Anh com a preservação ambiental e práticas sustentáveis."A partir de setembro de 2024, a Huy Anh oferecerá borrachas em conformidade com o EUDR, garantindo que os clientes da UE recebam produtos que atendam aos mais altos padrões ambientais. Isso permitirá que eles forneçam os melhores produtos com maior capacidade de comercialização, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades no mercado da UE, onde consumidores e empresas estão priorizando a.

