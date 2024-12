Ampliación de los plazos del EUDR: KOLTIVA insta a actuar con prontitud para los exportadores latinoamericanos

Para hacer frente a la deforestación mundial, la UE promulgó el Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación

Latinoamérica es clave para las importaciones agrícolas de la UE. Empresas deben cumplir con las normas de la EUDR antes de 2026.

BOGOTA, COLOMBIA, December 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Los bosques son vitales para la vida en la Tierra, pero la deforestación, impulsada en gran medida por la agricultura comercial, sigue amenazando los ecosistemas y acelerando el cambio climático. América Latina, responsable del 44% de la deforestación tropical global y hogar de Brasil—un país que pierde 1.7 millones de hectáreas de bosques anualmente—enfrenta una creciente presión para alinearse con el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) para mantener el acceso a los mercados de la UE. Bajo el Pacto Verde Europeo, el EUDR tiene como objetivo eliminar los productos vinculados a la deforestación. A pesar de que los plazos se han pospuesto para 2025 y 2026, los exportadores latinoamericanos de productos clave como café, cacao, soja, carne de res y caucho deben cumplir rápidamente con los estrictos estándares.Con Brasil y Colombia liderando las exportaciones de café con $7.35 mil millones y $2.9 mil millones respectivamente, y Perú exportando $102.12 millones en cacao premium a Europa, el cumplimiento es crucial para preservar el papel de América Latina como un proveedor agrícola vital para la UE.En el reciente webinar de KOLTIVA , Beyond Traceability Talks, el CEO y Co-Fundador Manfred Borer destacó los obstáculos a los que se enfrentan las empresas latinoamericanas. «Las limitaciones de infraestructura, las barreras tecnológicas y el alto costo de cumplimiento hacen que sea un reto para muchos exportadores de América Latina como las cooperativas y las PYME proporcionar datos verificables sobre el origen de los productos», señaló. «Es esencial un equilibrio estratégico entre la viabilidad económica y la responsabilidad medioambiental».Uno de los principales obstáculos para los exportadores latinoamericanos es la falta de transparencia establecida en la cadena de suministro. Muchas empresas siguen dependiendo de métodos anticuados de recopilación de datos que son incoherentes e incompletos, lo que dificulta el cumplimiento de la EUDR. La complejidad de la evaluación de riesgos y de las declaraciones de diligencia debida (DDS) complica aún más el proceso, especialmente para las PYME que carecen de los recursos y la experiencia necesarios para cumplir estos estrictos requisitos de forma independiente.Para ayudar a sortear estos desafíos, el Jefe Senior de Mercados para América Latina de KOLTIVA, Silvan Ziegler, explicó: «En KOLTIVA, trabajamos estrechamente con clientes que están comprometidos con la implementación de soluciones sostenibles, incluso cuando las financian de forma independiente. Para las empresas más pequeñas y las cooperativas, ajustamos los costes y colaboramos con organizaciones internacionales para apoyar el establecimiento de sistemas sostenibles. Este enfoque a medida garantiza que empresas de todos los tamaños puedan aplicar las medidas necesarias para seguir cumpliendo la normativa y ser sostenibles.»Las soluciones modulares de KOLTIVA - KoltiTrace , KoltiSkills, y KoltiVerify— garantizan el cumplimiento integral de los requisitos de la UE, impulsando la transparencia y la sostenibilidad de la cadena de suministro. Los cuadros de mando de cumplimiento EUDR ofrecen información valiosa sobre los parámetros de cumplimiento, como las hectáreas de zonas deforestadas no conformes y el número de parcelas y productores no conformes. Con los datos en tiempo real de los usuarios y los agentes de campo, las empresas pueden tomar decisiones informadas para mejorar los esfuerzos de cumplimiento.El Tablero de Enlace de la Cadena de Suministro proporciona información detallada sobre el cumplimiento, analizando métricas como el Estado de Deforestación, la Aprobación de Tierras, la Legalidad Espacial y el Estado de Cumplimiento hasta los niveles individuales de polígonos. Estos datos detallados ayudan a las empresas a identificar a los agricultores no cumplidores, investigar casos y abordar problemas de manera eficiente, lo que asegura una mejor adherencia al EUDR y mejoras significativas en la cadena de suministro.El Tablero de Trazabilidad de Transacciones EUDR permite a los usuarios rastrear métricas clave de cumplimiento, incluyendo el total de transacciones, productores y el peso contribuido en kilogramos. Esto permite a las empresas analizar datos, identificar tendencias de cumplimiento y asegurar la adherencia a las regulaciones EUDR a lo largo de la cadena de suministro.Obtenga más información sobre las estrategias prácticas para que las empresas, las cooperativas y las PYME cumplan la normativa e impulsen prácticas agrícolas sostenibles en toda América Latina. Vea el seminario web a la carta en https://www.koltiva.com/beyondtraceability-talks

