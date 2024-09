Lazza Capital Sacude el Mundo del Running: De Medellín a Boston en un Salto Épico

Maraton Medellin 2024 Maraton Medellin Lazza Capital Run

Lazza Capital participará en el Maratón de Boston 2025 y lanzará su propia carrera familiar, consolidando su compromiso con el running.

MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Lazza Capital , reconocida plataforma de inversión y patrocinador oficial del Maratón de Medellín, está ampliando su huella en el mundo del atletismo con una serie de emocionantes anuncios que prometen transformar el panorama del running en Colombia y más allá.Presencia internacional: Maratón de Boston 2025En un movimiento que marca su entrada en la escena internacional del running, Lazza Capital ha confirmado su participación en el prestigioso Maratón de Boston 2025. Este evento, uno de los seis World Marathon Majors, representa una plataforma global para que la empresa demuestre su compromiso con el deporte de élite y amateur."Estamos emocionados de llevar la energía y el espíritu de Medellín a las calles de Boston", comentó Yovani Escobar Quintero, CEO de Lazza Capital. "Nuestra participación en este evento icónico es un testimonio de nuestro compromiso con el running y nuestra visión global".Lanzamiento de carrera propia: Lazza Capital Run 2025 En un anuncio que ha generado gran expectativa en la comunidad runner, Lazza Capital reveló planes para organizar su propia carrera en 2025. Este evento inaugural, programado para el primer trimestre del año, promete ser una celebración del running para todos los niveles.La carrera ofrecerá tres distancias: 3km, 5km y 10km, haciendo de este un evento verdaderamente familiar e inclusivo. "Queremos crear una experiencia que reúna a corredores de todas las edades y habilidades", explicó Escobar. "Desde familias corriendo juntas hasta atletas de élite buscando romper récords personales, habrá algo para todos".Los organizadores esperan atraer a unos 2,500 corredores de todo el mundo, convirtiendo este evento en un hito importante en el calendario de running internacional. La convocatoria para participar se abrirá en los próximos meses, con detalles específicos que se anunciarán a través de los canales oficiales de Lazza Capital.Corredores de élite y espectáculo de clase mundialLazza Capital no escatima esfuerzos para hacer de su carrera inaugural un evento espectacular. La empresa ha anunciado que contará con sus propios corredores de élite, añadiendo un elemento de competencia de alto nivel al evento."Estamos comprometidos a crear un evento que no solo sea emocionante para los participantes, sino también para los espectadores", afirmó Escobar. "Queremos que la Lazza Capital Run se convierta en un evento imperdible en el calendario de running global".Proyecto BQ: Innovación en el entrenamientoEn colaboración con el Maratón de Medellín, Lazza Capital también anunció el lanzamiento del Proyecto BQ, una iniciativa innovadora diseñada para mejorar el rendimiento de los corredores. Este proyecto, que se implementará en preparación para el Maratón de Medellín 2025 y el Maratón de Boston 2025, promete revolucionar la forma en que los atletas se preparan para eventos de resistencia."El Proyecto BQ combina nuestra experiencia en análisis de datos con las mejores prácticas en ciencias del deporte", explicó Escobar. "Estamos emocionados de ver cómo esta colaboración puede elevar el nivel del running en Colombia y más allá".Un futuro brillante para el running en ColombiaCon estos anuncios, Lazza Capital está dejando claro su compromiso a largo plazo con el mundo del running. Desde su continuo apoyo al Maratón de Medellín hasta su expansión internacional y el lanzamiento de su propia carrera, la empresa está jugando un papel crucial en el desarrollo del deporte en Colombia."Vemos el running como una poderosa herramienta para el desarrollo personal y comunitario", concluyó Escobar. "A través de estos eventos e iniciativas, esperamos inspirar a más personas a adoptar un estilo de vida activo y saludable".A medida que se acerca el 2025, los ojos del mundo del running estarán puestos en Lazza Capital y sus ambiciosos planes. Con su combinación única de experiencia financiera y pasión por el deporte, la empresa está bien posicionada para hacer una marca duradera en el mundo del atletismo.

