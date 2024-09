La Science-Fiction Rencontre la Réalité : la Franchise du Hologram Zoo (Zoo à Hologrames) Arrive au Canada

Une Attraction Touristique de Grande Envergure est Disponible à L'achat Dans la Région de Montréal.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 20, 2024 / EINPresswire.com / -- Alors que les films de science-fiction regorgent d'images holographiques, le monde attend plutôt la révolution de l'hologramme. Tout cela est sur le point de changer, car la compagnie australienne Axiom Holographics se lance dans une aventure qui rendra les divertissements holographiques aussi populaires que les séances de cinéma. Lauréate du prix de la meilleure invention de 2023 décerné par le Time Magazine (partagé avec Apple) et du prix Thomas Edison 2023, la technologie d'Axiom Holographics a été célébrée car elle permet de réduire considérablement le coût de l'équipement, habituellement dispendieux. La ville de Brandon, dans les prairies du Manitoba, présentera le premier zoo à hologrammes d'Amérique du Nord, apportant à la ville du blé des innovations technologiques dignes de la Silicon Valley.Bruce Dell, PDG d'Axiom Holographics, explique que le zoo à hologrammes n'est qu'un type d'équipement parmi d'autres que l'organisation a développé. « En général, nous construisons des salles, des tables et des murs holographiques. Ils sont utilisés par les entreprises qui souhaitent visualiser une expérience immersive de leur produit, qu'il s'agisse de données géospatiales, architecturales ou d'autres données de conception. Nous comptons parmi nos clients Lockheed Martin, Saudi Aram Co. et Honeywell », explique M. Dell.Le représentant d’Axiom Holographics au Canada, John Jackson, parle de son enthousiasme à voir les développements menant à l’ouverture du premier zoo à hologrammes à Brandon et de ce que cela signifie pour le Canada. « Bien que la ville de Brandon soit connue pour ses innovations et son esprit avant-gardiste, il s'agit de quelque chose de totalement nouveau pour Brandon et pour le Canada », explique John Jackson. « Brandon n'est qu'un début : nous avons déjà obtenu de l’intérêt pour trois autres zoos au Canada, et nous prévoyons que le zoo à hologrammes deviendra aussi répandu que les salles de cinéma dans les 2 à 4 prochaines années ».Le zoo à hologrammes est une attraction permanente qui se compose d'au moins trois ensembles d'attractions holographiques : un tunnel, des enclos pour les animaux et un toit ouvrant. Les clients achètent un billet et découvrent des animaux et des environnements qui semblent réels, mais qui sont en réalité faits de lumière laser. Contrairement à la réalité virtuelle qui nécessite le port d'un casque lourd, la technologie d'Axiom permet au client de porter une simple paire de lunettes semblable à celle que l'on porte pour aller voir un film en 3D. « Les clients effectuent ensuite un certain nombre de boucles dans l'installation, en voyant à chaque fois un élément différent d'une expérience particulière », explique M. Jackson. « Nous proposons plusieurs circuits, ce qui signifie que les opérateurs développeront une activité régulière au fil du temps, les clients souhaitant revenir pour voir de nouveaux spectacles ».La technologie qui rend possible le zoo à hologrammes est brevetée par Axiom. « Sans divulguer trop d'informations exclusives, notre technologie consiste en des algorithmes et des équipements qui permettent de localiser les clients dans le zoo et de produire des images stéréoscopiques qui leur paraissent réelles », explique M. Dell. Axiom Holographic est actuellement en processus de lancer son zoo à hologrammes à l'échelle mondiale et prévoit d'atteindre 100 sites dans le monde au cours de l'année prochaine.Axiom Holographics est à la recherche de propriétaires-exploitants pour des sites de zoo à hologrammes au Québec, et sera présent au Salon national de la franchise à Montréal les 2 et 3 novembre 2024. « Cette attraction convient à la fois aux petits exploitants et aux exploitants qui ont un flux élevé de clients », a expliqué Jackson. « Les musées ou autres attractions publiques bénéficieraient grandement de la source de touristes qu'elle attirerait, ou tout entrepreneur qui y voit une bonne opportunité ».Les propriétaires-exploitants potentiels doivent contacter John Jackson à Axiom Holographics pour obtenir plus d'informations.

