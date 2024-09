Se Programan Reuniones Públicas Programadas para el Parque Estatal Powderhorn

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN— El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) está organizando dos reuniones públicas para hablar sobre las opciones de recreación y uso público del Parque Estatal Powderhorn. El parque Powderhorn, fue adquirido por el departamento en 2021, y se encuentra en el condado de Calhoun, al noroeste de Port O’Connor, en la bahía de Matagorda. El personal de TPWD presentará conceptos actualizados de uso público para que la comunidad los revise y buscará la opinión del público sobre las instalaciones propuestas y las oportunidades recreativas que podrían estar disponible en el parque una vez desarrollado. Las reuniones se llevarán a cabo: Puerto O’Connor: de 6-7:30 p.m. el 24 de septiembre en la Biblioteca Port O’Connor, 506 W Main Street

Puerto Lavaca: de 6-7:30 p.m. el 25 de septiembre en el Edificio de Agricultura/Oficina de Extensión del Condado de Calhoun, 331 Henry Barber Way Los mapas que muestran el Plan de Uso Público propuesto estarán disponibles para su visualización y una sesión de preguntas y respuestas seguirá a la presentación. TPWD está aceptando preguntas y comentarios para esta fase del proyecto hasta el 31 de octubre. Podrán presentarse a: Justin Fleury, planificador de parques de TPWD, 4200 Smith School Road, Austin, TX, 78744, justin.fleury@tpwd.texas.gov, 512-389-4367

Sarah Affeldt, superintendente del Parque Estatal Powderhorn, P.O. Box 418, Port O’Connor, TX, 77982, sarah.affeldt@tpwd.texas.gov, 361-557-0006

Reagan Faught, director regional de Parques Estatales de Texas, 715 TX-35 BUS, Rockport, TX, 78382, reagan.faught@tpwd.texas.gov, 361-790-0303 TPWD pondrá la presentación a disposición en línea y podrá compartirla por correo electrónico. También se recomienda a todos los miembros de la comunidad a compartir preguntas y/o comentarios durante todo el proceso de planificación utilizando la información de contacto que se indica arriba. Para obtener más información sobre esta propiedad, visite la página Parque Estatal Powderhorn.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.