מכתב פתוח בתמיכת האו"ם - כולל את חתימותיהם של ג'יליאן אנדרסון ופורסט ויטאקר - קורא לממשלות להתמודד עם משבר האלימות המדאיג המשפיע על 1 מכל 2 ילדים ברחבי העול…

ניצולים, מומחים ופעילים מרחבי העולם משיקים מאמץ עולמי להתמודד עם הנושא המזעזע של אלימות נגד ילדים.

הם פרסמו [17 בספטמבר] מכתב פתוח הדורש פעולה דחופה ממנהיגי העולם לקראת ועידת השרים העולמית הראשונה אי פעם לסיום אלימות נגד ילדים, שתתקיים בקולומביה בנובמבר הקרוב.

דמויות ציבוריות כולל השחקנים, היוצרים והסופרים קאלה ופוצ'ה (Calle & Poché), פורסט וויטאקר (Forest Whitaker), ג'יליאן אנדרסון (Gillian Anderson), שודו מוסידה (Shudu Musida) וויל פולטר (Will Poulter ) הוסיפו את שמותיהם למכתב, שתואם על ידי Project Everyone ונתמך על ידי ארגון הבריאות העולמי ויוניצף.

על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, אחד מכל שניים מכל הילדים בעולם - יותר ממיליארד - חווה אלימות מדי שנה, מהתעללות מינית ואלימות כנופיות ועד נישואי ילדים ועבודת ילדים.

מספר שורדות אלימות בילדות הצטרפו לפעילים הבולטים ביותר, לצד מומחים מובילים כמו מומחה הטראומה בסל ואן דר קולק (Bessel van der Kolk), פעילות זכויות הילד הינה ג'ילאני (Hina Jilani) והנסיכה מייבל ואן אורנג'ה (Mabel van Oranje), וחתן פרס נובל לשלום ד"ר דניס מוקווגה (Denis Mukwege).

על ידי העלאת המודעות, באמצעות המכתב מבקשים לעורר פעולה דחופה ולהניע שינוי ברמה המקומית והגלובלית. הקבוצה קוראת למנהיגי העולם לנצל את ועידת השרים הקרובה כדי להתמקד באסטרטגיות קריטיות ולהבטיח ששירותי המענה והתמיכה יהיו נגישים באופן אוניברסלי לכל ילד נזקק.

המכתב הפתוח רב העוצמה קורא למנהיגי העולם להשתתף בוועידה בקולומביה ולהתחייב להתחייבויות קונקרטיות וחדשניות התואמות את היקף המשבר וחומרתו.

ראיות מראות כי עם גישות נכונות, אלימות נגד ילדים ניתן להפחית באופן משמעותי. מדינות המיישמות אסטרטגיות מבוססות ראיות יכולות לראות הפחתה של עד 50%.

ד"ר אטיין קרוג (Etienne Krug), מנהל המחלקה לגורמים חברתיים של בריאות בארגון הבריאות העולמי, אמר:

"מחצית מהילדים חשופים למעשי אלימות אכזריים מדי שנה, אך הנושא אינו מקבל את תשומת הלב, המימון או התעדוף הפוליטי הראויים לו. ראיות מוכיחות כי ניתן למנוע אלימות נגד ילדים. ממשלות ברחבי העולם חייבות כעת לנצל את ההזדמנות המכרעת הזו כדי להפוך את השינוי הזה למציאות עבור מיליארד הילדים על פני כדור הארץ שחווים פגיעה מדי שנה".

צפו במכתב המלא כאן .

