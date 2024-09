Gob. Cooper visita Condado Brunswick para evaluar daños, luego de las severas tormentas

Press Release in English El día de hoy, el gobernador Roy Cooper visitó el Condado Brunswick para reunirse con funcionarios locales de manejo de emergencias, evaluar los daños ocasionados por las tormentas y hablar sobre los efectos causados por el reciente sistema tropical. En respuesta a los daños generados por la tormenta, el día martes el Gobernador emitió una Declaración de Estado de Emergencia para los Condados Bladen, Brunswick, Columbus y New Hanover. El miércoles, el gobernador enmendó dicha Declaración para agregar a cuatro condados más; también emitió exenciones de transporte, las cuales ayudarán en los esfuerzos de recuperación. “Agradezco los esfuerzos de la Div. de Manejo de Emergencias, del personal de respuesta inicial y de autoridades las locales que se apresuraron a la acción para afrontar las repercusiones de esta tormenta,” expresó el gobernador Cooper. “Conforme se vayan abordando los efectos de esta tormenta, los habitantes de Carolina del Norte deben ejercer cautela, escuchar las instrucciones de las autoridades locales y de los funcionarios de manejo de emergencias. Por favor no conduzcan su automóvil cruzando áreas inundadas y respeten las barricadas que siguen vigentes en caminos y carreteras.”

El gobernador Cooper se reunió con el director de Manejo de Emergencias del Condado Brunswick, David McIntire, y con el director de Manejo de Emergencias del Condado Hanover, Steven Still; asimismo, observó los daños ocurridos durante un breve vuelo a lo largo de la región costera, antes de proceder a recorrer las áreas afectadas en tierra firme. Al Gobernador se le unió el director de la División de Manejo de Emergencias de NC, Will Ray, el Secretario del Departamento de Seguridad Pública de NC, Eddie Buffaloe y también el Secretario del Departamento de Transporte de NC, Joey Hopkins.

La Patrulla Estatal de Carreteras y funcionarios del Depto. de Transporte ahora están trabajando para responder a los cierres de caminos y a los reportes de daños. Las áreas de la región sureste de Carolina del Norte han pasado por índices históricos de lluvias, ocasionando inundaciones, daños a caminos y condiciones peligrosas. La playa Carolina Beach, en NC, reportó haber recibido 20.81” de lluvias. El día de hoy, la Patrulla Estatal de Carreteras de NC también anunció un hecho fatídico relacionado con la tormenta, luego de que un automovilista manejara alrededor de vehículos estacionarios de la Oficina del Alguacil del Condado Brunswick y de ahí hacia aguas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó dos tornados relacionados con el reciente sistema tropical. A horas matutinas del domingo, una tromba marina se desplazó en tierra como tornado de categoría EF0, en la isla Bald Head Island a las 11:52 AM, antes de elevarse a las 11:54 AM; registró velocidades máximas estimadas en 60 mph y una longitud de trayectoria de 0.49 millas. No se observaron daños.

A horas vespertinas del lunes, un tornado de categoría EF0 tocó tierra en la región sureste del cabo Cape Carteret, a las 7:26 PM, antes de elevarse a las 7:27 PM; registró velocidades máximas estimadas en 60 mph y una longitud de trayectoria de 0.35 millas. Esta tormenta ocasionó daños mínimos. En los Condados Brunswick y Columbus, hay dos Centro de Operativos de Emergencia a nivel de contado que han sido activados; en los Condados Brunswick y Columbus, están en vigencia dos Declaraciones de Estado de Emergencia a Nivel Local. En estas 6 municipalidades de NC están en vigencia Declaraciones de Estado de Emergencia: Boiling Springs Lake, Bolivia, Carolina Beach, Kure Beach, Oak Island, Southport, St. James y Sandy Creek.

Las escuelas del Condado Brunswick estarán cerradas hasta el 20 de septiembre. En estos momentos, hay un albergue abierto en Leland, NC, con un cupo para dos personas. Los bautistas Baptists on Mission han fijado un sitio de recuperación para dar apoyo a los esfuerzos locales de limpieza en la calle Beach Road Baptist Church, en Southport, NC.

En la región centro y este de NC, permanecen en vigencia varias Advertencias de Inundación en sitios donde aparecen en el pronóstico inundaciones menores de ríos, o ahora en curso. En la región noreste del río Cape Fear River, cerca de Burgaw, también está en vigencia una Advertencia de Inundación en sitios donde aparecen en el pronóstico inundaciones moderadas de ríos. Se espera que, el fin de semana, todos los medidores en ríos retrocedan por debajo del nivel de inundación. Los habitantes de Carolina del Norte pueden visitar el sitio DriveNC.Gov aquí y obtener datos de las condiciones en caminos y carreteras más recientes, de parte del Departamento de Transporte de NC (NCDOT). Hasta el mediodía del miércoles, se han cerrado 47 caminos y carreteras en una docena de condados; estos cierres incluyen 13 caminos y carreteras primarios, estando ubicados la mayoría de los más afectados en el Condado Brunswick. Muchas áreas del Condado Brunswick están inundadas; numerosas rutas están obstruidas debido a los niveles elevados de aguas y a daños en caminos y carreteras. También en el Condado Brunswick, algunas zonas de rutas principales están cerradas, entre ellas la carretera federal US 17, la carretera estatal NC 211 y la carretera estatal NC 133; tres puentes sobre la carretera estatal NC 211 presentan daños severos; cuadrillas de trabajadores de contrato y mantenimiento están ahora en el proceso de reparaciones.

El ferry Southport-Fort Fisher aún sigue cerrado debido a las inundaciones y a daños en los caminos que llevan hacia la terminal Southport.

Varias roturas de cañerías de agua ocasionaron al sistema una pérdida parcial de presión, esto en el Condado Brunswick; en estos momentos, están en vigencia dos Avisos de Ebullición de Agua. El Sistema de Recolección de Aguas Residuales de Southpoint ha resultado afectado y tiene en operación dos bombas temporales. La División 3 de Carreteras, de NCDOT (de base en Wilmington) utilizó drones para evaluar los daños y compartir información con el público. El Centro de Operativos de Emergencia del Estado permanece activado y así se mantendrá hasta el viernes 20 de septiembre, por lo menos; el enfoque es dar apoyo a las comunidades afectadas en caso de que requieran bienes materiales, equipamientos o personal laboral. En horas anteriores, se movilizaron vehículos de trabajo pesado de despeje desde el Condado Pender y dar soporte a los esfuerzos de respuesta del Condado Brunswick; el Grupo de Trabajo de Búsqueda y Rescate 11 de NC, del Condado New Hanover, hoy sigue en el Condado Brunswick, ofreciendo su ayuda. Representantes de la Div. de Manejo de Emergencias se encuentran en contacto con las comunidades afectadas; se están programando las evaluaciones de daños correspondientes para los próximos días.

Consulte en español la Declaración de Estado de Emergencia para los Condados Bladen, Brunswick, Columbus and New Hanover aquí. Consulte en español la Declaración de Estado de Emergencia Enmendada, la cual agrega los Condados Carteret, Dare, Onslow y Pender, así como exenciones de transporte, aquí. ###



