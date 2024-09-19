AKWEL : 2024 年上半年净收入 2020 万欧元

尚夫罗米耶，2024 年 9 月 19 日星期四

2024 年上半年净收入 2020 万欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2024 年半年度业绩表现。

综合数据 - 单位：百万欧元 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日

重报 (1) 变化率

/ 重报 营业额 528.8 533.2 545.8 -3.1 % 业务盈余毛额 49.2 49.0 49.8 -1.3% 经常性业务利润 24.4 30.2 31.1 -21.6% 经常性业务利润率 4.6% 5.7% 5.7% -1.1 点 业务利润 28.9 30.0 30.6 -5.4% 财务业绩 0.0 (2.5) 0.1 - 净利润（集团份额） 20.2 19.2 22.2 9.0% 净利润率 3.8% 3.6% 4.1% -0.2 点

(1) 根据适用于土耳其子公司的会计准则 IAS 21 重新计算上报。

2024 年上半年，AKWEL 的营业额为 5.288 亿欧元，按固定汇率计算分别下降 3.1% 和 2.8%。

上半年，将价格上涨转嫁给客户变得更加困难。劳动力成本居高不下，也对集团的营业利润率造成了压力。

息税前利润下降 1.3% 至 4920 万欧元，经常性营业利润下降 21.6% 至 2440 万欧元。归属于集团的净利润达到 2020 万欧元，净利润率为 3.8%，与去年同期基本持平。

截至 6 月 30 日，集团净现金（包括租赁负债）为 1.06 亿欧元，而去年 12 月 31 日为 1.05 亿欧元。

鉴于上半年的业绩、全球市场前景下滑以及一些制造商增加库存的策略，AKWEL 预计本财年的营业额将略有下降。

在不断变化的汽车市场上，集团近年来进行的大量投资使 AKWEL 拥有了一个灵活的工业工具和更强的技术能力，能够有效适应电动、混合动力以及内燃机之间不确定的发展趋势。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。









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