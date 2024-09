LeadCoverage inaugura nueva oficina en Panamá, expandiendo así sus servicios de cadena de suministro a nivel global

La presencia de LeadCoverage en Panamá potencia el crecimiento y la visibilidad de las empresas de la cadena de suministro en América Latina.

ATLANTA, GA, UNITED STATES, September 19, 2024 / EINPresswire.com / -- LeadCoverage, líder en consultoría especializada en estrategias de acceso al mercado Go To Market (GTM por sus siglas en inglés) para la cadena de suministro, anuncia hoy su expansión estratégica en Latinoamerica.Con la integración de un equipo de relaciones públicas en Panamá. y sólidas conexiones con medios clave como Forbes México e Inbound Logistics LATAM, LeadCoverage está llevando sus estrategias probadas en marketing, relaciones públicas y relaciones con analistas a la región.Marcando la apertura de su oficina en Latinoamerica, LeadCoverage participará en el Congreso Mundial FIATA 2024, que tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre en el Panama Conventions Center en la Ciudad de Panamá.Durante este evento, LeadCoverage conectará con profesionales de la industria y destacará su experiencia en marketing con clientes de la industria de cadena de suministro y logística. El equipo planifica organizar interacciones con participantes locales y globales para ubicar oportunidades para colaborar con empresas en búsqueda de crecimiento y visibilidad."LeadCoverage, expertos en logística y cadena de suministro, ha presenciado el crecimiento del mercado latinoamericano. Muchos de nuestros clientes han priorizado el envío transfronterizo, la contratación de personal y la fabricación en países de la región", comentó Will Haraway, cofundador y Director de Contenido de LeadCoverage. "Nuestra expansión a Panamá nos permite atender a nuestros clientes enfocados en LATAM y colaborar con empresas para aumentar la visibilidad de sus marcas, generar nuevas oportunidades de negocio y fomentar el crecimiento de ingresos."En agosto, LeadCoverage fue incluida por tercer año consecutivo en la prestigiosa lista Inc. 5000, que destaca a las empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Este año, LeadCoverage ocupó el puesto No. 2,493 en la lista y el No. 123 en el estado de Georgia. LeadCoverage ha crecido junto a empresas destacadas dentro de la industria, construyendo modelos (GTM por sus siglas en inglés) mejorados con insights basados en datos, lo que ayuda a cerrar las brechas en sus embudos de marketing y ventas, al tiempo que amplifica la notoriedad de marca a través de relaciones públicas y relaciones con analistas.Con el mercado de gestión global de la cadena de suministro proyectado a casi duplicarse, de $15.85 mil millones en 2020 a aproximadamente $31 mil millones para 2026, según Statista, la demanda de servicios de marketing especializados está creciendo exponencialmente.Los informes de Gartner indican: "A medida que los líderes ejecutivos presionan cada vez más para obtener mayores ingresos de sus cadenas de suministro, los CSCOs [Chief Supply Chain Officers] pueden transformar el rol de la cadena de suministro, pasando de ser un centro de costos a un generador de ingresos, enfocando sus organizaciones en la creación de dos tipos de servicios: servicios de habilitación para clientes y SCaaS (Supply Chain as a Service)."El enfoque innovador de LeadCoverage ha consolidado su posición como asesor de confianza para clientes que buscan equilibrar resultados de marketing medibles con una mayor participación en la industria. La metodología de LeadCoverage, "Compartir Buenas Noticias, Seguir el Interés y Dar Seguimiento", ha sido altamente efectiva, y será el enfoque principal del próximo libro de la CEO de LeadCoverage, Kara Smith Brown, titulado "The Revenue Engine", que se lanzará en el cuarto trimestre de 2024.Agenda una reunión con el equipo de LeadCoverage en FIATA 2024 visitando este enlace.####1. Gartner, “Informe Breve de la Cadena de Suministro: Perseguir Servicios de Cadena de Suministro y SCaaS para Impulsar el Crecimiento Rentable,” Dominy, Michael; Herring, Bailey, 14 de junio de 2024.Aviso Legal de GartnerGARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en los EE. UU. y a nivel internacional, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.Hype Cycle es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas o alguna otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.Acerca de LeadCoverageLeadCoverage es el principal grupo de consultoría especializado en estrategias de acceso al mercado (GTM) para la cadena de suministro, dedicado a impulsar el crecimiento de los ingresos de nuestros clientes. Nos especializamos en la creación de estrategias GTM basadas en insights respaldados por datos y modelos matemáticos sofisticados. Nuestra experiencia probada transforma a las empresas en líderes del mercado, asegurando que se mantengan por delante de la competencia y logren un éxito sostenido. La sede de LeadCoverage está ubicada en el hermoso edificio Coda en Midtown Atlanta, adyacente al Instituto de Logística y Cadena de Suministro de Georgia Tech en el campus de la Universidad.Para obtener más información sobre LeadCoverage y su gama de servicios especializados en marketing, relaciones públicas y relaciones con analistas centrados en la cadena de suministro, la manufactura y la logística, visita el sitio web de LeadCoverage.Para más informaciónMónica PlanasLeadCoveragemonica@leadcoverage.com(+507) 6024-7866Global Bank Tower, Calle 50

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.