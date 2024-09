Sportradar Impulsiona Inovação em Apostas com Expansão de Micro Mercados

ST. GALLEN, Suíça, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Sportradar (NASDAQ: SRAD) está para transformar ainda mais o cenário de apostas com o lançamento de micro mercados, a próxima geração de produtos de apostas ao vivo, nos principais esportes, abrindo novos fluxos de receita para as operadoras. Em um movimento estratégico, a Sportradar, em colaboração com a Tennis Data Innovations (TDI), lançará micro mercados para partidas de tênis ATP em outubro. Esta parceria exclusiva é mais uma forma de oferecer aos apostadores opções de apostas mais granulares e envolventes no tênis. * A Sportradar oferece atualmente micro mercados em outros esportes populares, incluindo futebol e pingue-pongue.



Com a utilização da inteligência artificial (IA) avançada e os dados profundos de tênis da TDI, a Sportradar oferecerá aos operadores uma solução de ponta que processa centenas de milhares de pontos de dados por partida. O resultado são oito micro mercados distintos que devem gerar aproximadamente 1.500 novas oportunidades de apostas por partida.

Exclusivo da Sportradar, os micro mercados de tênis ATP incluem:

O próximo break point

O próximo saque será um ace, um rally ou uma falta dupla

Quem fará o próximo ace

Todos os resultados de pontos (Jogador 1 vencedor; Jogador 1 Erro, Jogador 2 Vencedor; Jogador 2 Erro)

Total de tentativas em um ponto

Tipo de última raquetada (por exemplo, saque, retorno, direita, esquerda ou voleio)

Karl Danzer, Vice-Presidente Sênior de Serviços de Odds da Sportradar, disse: “O lançamento de micro mercados ressalta o compromisso da Sportradar em liderar o setor com tecnologia proprietária avançada para fornecer aos clientes oportunidades inigualáveis de envolver os fãs e gerar novas receitas em esportes de apostas extremamente populares, como o tênis.”

A Sportradar deve expandir ainda mais os micro mercados com a inclusão de futebol americano, beisebol, basquete e hóquei no gelo no primeiro semestre de 2025.

* A micro aposta ‘w uma forma de aposta ao vivo que permite que os operadores ofereçam apostas em resultados específicos de curto prazo dentro de um jogo ou evento.

Sobre a Sportradar

O Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), fundado em 2001, é uma empresa líder global em tecnologia esportiva, criando experiências imersivas para torcedores e apostadores esportivos. Posicionada na interseção das indústrias de esportes, mídia e apostas, a empresa fornece às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadores de apostas esportivas uma gama de soluções de primeira classe para ajudar a expandir seus negócios. Como parceiro de confiança de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar cobre cerca de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes. Com profundos relacionamentos e experiência no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência dos torcedores de esportes, mas também protege os esportes por meio da sua divisão de Serviços de Integridade e advocacia para um ambiente orientado à integridade para todos os envolvidos.

Para mais informação sobre a Sportradar, visite www.sportradar.com

Contato de imprensa da Sportradar:

Sandra Lee

press@sportradar.com

Contato com Investidores da Sportradar:

Jim Bombassei

Investor.relations@sportradar.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.