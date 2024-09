Olimpíada Nacional de Eficiência Energética alcança 140 mil inscritos

ONEE

Prazo para inscrições termina dia 4 de outubro

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, September 18, 2024 / EINPresswire.com / -- A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2024 já superou a marca de 140 mil inscritos. O prazo final para as inscrições é 4 de outubro, e estudantes do 8º e 9º ano das redes pública e particular ainda podem participar pelo site oficial: www.onee.org.br . Este ano, a ONEE contará com a participação inédita de todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. A expectativa é engajar mais de 200 mil alunos, 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas de norte a sul do Brasil.A ONEE é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sob coordenação do Instituto Abradee da Energia, ligado à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). A competição visa engajar estudantes em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade, além de incentivar a educação sobre o consumo consciente de energia. A edição de 2024 é organizada pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo e viabilizada através dos recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL.Prêmios e engajamento estão em jogoOs participantes serão classificados e premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores de cada estado serão convidados para uma cerimônia especial em Brasília, na sede da ANEEL, prevista para acontecer em novembro. Além da distribuição de medalhas, está garantida a entrega de um notebook para os primeiros classificados de cada estado. Os estudantes agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estarão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase.Sandoval Feitosa, diretor geral da ANEEL, reforça a importância da iniciativa: “Nosso objetivo, ao tornar o projeto permanente no calendário de ações educativas é justamente conscientizar as novas gerações sobre a importância do consumo consciente de energia, essencial para um futuro sustentável.”“A Olimpíada de Eficiência Energética se consolida como uma iniciativa importante capitaneada pelas distribuidoras de energia dentro do Programa de Eficiência Energética”, destaca Marcos Madureira, presidente da ABRADEE.Passo a passoNa primeira fase os alunos participam de desafios em formato de games a serem resolvidos sobre o tema da olimpíada. E na 2ª fase são propostas questões objetivas sobre o assunto que devem ser resolvidas no aplicativo ou no site da ONEE. A Olimpíada oferece curso de formação gratuito para estudantes e professores que participarem do evento, que possui quatro módulos: “Consumo Eficiente da Energia Elétrica”, “Eficiência Energética dos aparelhos”, “Eficiência Energética e o desenvolvimento sustentável” e “Cuidados no uso da Energia Elétrica”.Cronograma● Inscrições: até 04 de outubro● Formação de professores: 22 de julho a 05 de outubro● Provas e Desafios (FASE I e II): 07 a 12 de outubro● Resultado: 25/10● Evento de premiação em Brasília: novembro

