Mal tiempo ocasiona daños e inundaciones severas en región sureste de NC

El gobernador Roy Cooper y autoridades estatales de respuesta ante emergencias siguen respondiendo a las condiciones peligrosas del tiempo que han afectado al estado; ahora están dando inicio al proceso de evaluación de daños en las comunidades afectadas por la tormenta. Autoridades de la Patrulla Estatal de Carreteras y del Depto. de Transporte también están trabajando para responder a los cierres de caminos y a los reportes de daños en áreas de la región sureste de Carolina del Norte, las cuales han pasado por índices históricos de lluvias, ocasionando inundaciones, daños a caminos y carreteras así como condiciones peligrosas. La playa Carolina Beach, en NC, recibió el reporte de 18.32” de lluvias ocurridas ayer del mediodía a la noche.

“El sistema de tormentas en el estado del tiempo de ayer, refuerza las razonas por las que nos preparamos para afrontar los peores efectos de una tormenta sin enfocarnos en la categoría de que se trate, o si se trata de un sistema que ha recibido nombre,” expresó el gobernador Cooper. “Conforme avanzamos por el día de hoy, manténgase seguro, ya que hay muchos caminos y carreteras afectados, así como la persistencia de condiciones inseguras en NC. Pregunte a sus vecinos cómo están, no conduzca automóvil cruzando áreas inundadas y no baje la guardia, pues aún se esperan lluvias adicionales durante las horas diurnas.”

El Condado Brunswick ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia para las municipalidades de Boiling Springs Lakes, Oak Island, Southport, Saint James, Sandy Creek, Bolivia, Bald Head Island y Varnamtown. El Condado Brunswick ha abierto albergues en las escuelas South Brunswick Middle School y Bolivia Elementary School. En el vecino Condado New Hanover, en las playas Carolina Beach y Kure Beach se ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia y ayer, la Cruz Roja Americana estuvo brindando asistencia a los habitantes desplazados de la playa Carolina Beach al centro Pleasure Island Recreation Center, quienes subsecuentemente fueron movilizados a un hotel local durante la noche. Los habitantes de Carolina del Norte pueden visitar el sitio DriveNC.Gov aquí y obtener datos de las condiciones en caminos y carreteras más recientes, de parte del Departamento de Transporte de NC (NCDOT). Al tiempo de esta mañana, en lo general hay 45 caminos y carreteras de todo el estado que están cerradas ante los efectos del sistema de tormentas; los cierres abarcan partes de la carretera federal US 17, la carretera estatal NC 211 y la carretera federal US 74. Veintisiete de esos caminos y carreteras se ubican en la carretera Highway Division 3, la cual está en el área de Wilmington e incluye los condados Sampson, Duplin, Brunswick, New Hanover, Onslow y Pender. No conduzca automóvil cruzando por aguas detenidas o en movimiento. No se necesita de gran cantidad de agua para que un vehículo pierda el control y flote.

“La División de Manejo de Emergencias de NC (NCEM) continúa ofreciendo soporte a las comunidades afectadas de todo el estado, especialmente en los Condados Brunswick y New Hanover, para asegurar que todo requerimiento sea atendido. Como parte del soporte ofrecido, está la evaluación de los daños sufridos, cuando sea seguro proceder a hacerlo, ya que esos datos ayudarán a informar los esfuerzos de recuperación a la brevedad posible,” expresó el Director de NCEM, Will Ray. Los habitantes de Carolina del Norte deben mantenerse vigilantes durante el día, ya que hay la posibilidad de lluvias adicionales y pueden ocurrir inundaciones, además de que los daños de ayer pueden crear condiciones peligrosas de manejo.”

En estos momentos, el Centro de Operativos de Emergencia del Estado está activado y desde la segunda parte de la semana pasada, está dando seguimiento a la tormenta, también está manteniendo comunicación frecuente con aliados locales, estatales y tribales. Ayer se movilizaron dos vehículos pesados de despeje de áreas desde el Condado Pender, con el fin de asistir a las cuadrillas de trabajadores en el Condado Brunswick; aún están en el lugar de los hechos hoy. El Grupo de Trabajo de Búsqueda y Rescate 11 de NC , del Condado New Hanover, se ha desplazado al vecino Condado Brunswick para asistir con los requerimientos de rescates acuáticos; esta mañana se han enviando al Condado Brunswick cargamentos con botellas de agua. ###



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.