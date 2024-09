Xometry Europe apporte aux grandes entreprises plus d’options pour préparer des devis et gérer des projets complexes et de grande envergure

Mise à disposition d’un nouveau tableau de bord convivial sur Xometry.eu/en Ce tableau de bord procure aux ingénieurs, designers, professionnels des achats et chefs de projet toute une palette de puissants outils numériques pour les aider à assurer la coordination et la gestion de commandes complexes sans sacrifier la collaboration

Accès en temps réel garanti aux outils relatifs à l’approvisionnement pour aider les clients à prendre des décisions éclairées reposant sur des données

Les outils de la suite simplifient la gestion des devis et des commandes et ouvrent aux clients l'accès au vaste réseau mondial de fournisseurs de Xometry.



MUNICH, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale alimentée par l’IA qui met en relation les acheteurs d’entreprises avec les fournisseurs de services industriels, lance ce jour une suite de nouveaux outils conçus pour faciliter encore la commande de pièces pour les projets industriels de grande envergure pour les grandes entreprises.

Disponibles pour les clients implantés en Europe, au Royaume-Uni et en Turquie , ces outils fournissent aux ingénieurs, designers, professionnels des achats et chefs de projet d’une même entreprise tout ce dont ils ont besoin pour coordonner, collaborer et gérer des commandes complexes.

Depuis le tableau de bord, les utilisateurs peuvent, entre autres, solliciter des devis instantanés, suivre l’avancement de leurs projets, gérer plusieurs devis, communiquer avec les équipes de gestion de production et d’assistance technique de Xometry, obtenir des devis relatifs à chaque technologie industrielle disponible, programmer des commandes en série. La suite d’outils permet également aux clients d’établir des devis pour des projets impliquant assemblage et soudage.

« Xometry est une suite clé pour aider les clients européens à créer des chaînes d’approvisionnement résilientes, et notre nouvelle palette d’outils de marché leur fournit les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées et basées sur les données dans le cadre de leurs projets complexes, de taille moyenne ou de grande envergure », indique Dmitry Kafidov, directeur général de Xometry Europe. « Grâce à ces nouveaux outils, nos clients peuvent exploiter toute la force de notre vaste réseau de fournisseurs répartis à travers l’Europe et dans le monde entier, et gérer toutes les étapes de leurs projets, depuis le prototypage jusqu’à la production en série reposant sur un nombre illimité de technologies industrielles. »

Et de poursuivre : « Nos outils apportent à nos clients un aperçu instantané de l’état de leurs commandes et permettent aux membres de leurs équipes de communiquer avec nous en temps réel, tout en garantissant l’exécution des commandes dans le respect de leur budget et de leur calendrier. C’est une suite d’outils incroyablement puissante, conçue pour aider les plus grandes entreprises à accéder à notre vaste réseau de fournisseurs en pleine expansion. »

Les nouvelles fonctionnalités sont les dernières nées d’une série de nouvelles offres introduites cette année par Xometry Europe, notamment un éventail étendu d’options de finition, désormais disponibles sur les 15 places de marché locales de l’entreprise.

Pour les clients d’Amérique du Nord, Xometry a récemment sorti Teamspace, un logiciel de gestion de projet centralisé conçu pour les projets critiques de grande envergure.

À propos de Xometry

Xometry (NASDAQ : XMTR) propulse les industries d’aujourd’hui et de demain en connectant ceux qui ont de grandes idées aux industriels capables de les réaliser. La place de marché numérique alimentée par l'IA de Xometry fournit aux industriels les ressources essentielles pour développer leur activité, tout en permettant aux ingénieurs et aux acheteurs des petites ou grandes entreprises d’accéder aisément à la capacité de fabrication mondiale et de créer des chaînes d’approvisionnement locales résilientes. L’Instant Quoting Engine® développé par Xometry exploite des millions de données afin d’analyser des pièces complexes en temps réel, met en relation les acheteurs avec les fournisseurs appropriés à l’échelle internationale, et propose des prix et des délais de production précis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur xometry.eu/en/.

