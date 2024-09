Sofascore annonce les lauréats du prix Sofascore Joueur de la saison pour la saison 2023/2024

ZAGREB, Croatie, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sofascore, la célèbre plateforme sportive qui montre les résultats en direct et statistiques, a annoncé sa liste de lauréats du prix Sofascore Joueur de la saison pour la saison 2023/2024. Basés sur le système de notation Sofascore reconnu mondialement, ces prix ne rendent pas hommage seulement aux brefs moments d’excellence, mais aussi à la persistance et excellence constante démontrées pendant la saison entière. Parmi les récipiendaires de ce prestigieux prix sont Kylian Mbappé (Ligue 1), Jude Bellingham (La Liga), Rodri (Premier League), Ewa Pajor (Frauen-Bundesliga), Harry Kane (Bundesliga), Caroline Graham Hansen (Liga F) et Khadija Shaw (Women’s Super League). Combiné avec les marchés dont la saison termine en décembre, le prix reconnaîtra les meilleurs joueurs dans 50 ligues du monde entier.



Cette année, les trophées Joueur de la saison portent une signification supplémentaire. Avec la campagne Terrain de rêves, Sofascore a établi le partenariat avec Zico, la légende brésilienne de football, pour rénover le terrain de football dans son académie à Rio de Janeiro. Chaque trophée comprend un morceau du terrain de football rénové de l’académie de Zico, établissant un lien symbolique entre les racines des joueurs et leur ascension vers la grandeur.

En parlant du partenariat, Zico a dit : « Le football est plus qu’un jeu ; il est un périple porté par les rêves et soutenu par l’effort maximal chaque jour. Je suis fier d’être partenaire avec Sofascore dans la rénovation du terrain de football dans mon académie, où commencera le voyage de la prochaine génération de stars du football. »

Au cœur de la campagne se trouve la conviction que le football ne peut pas être défini par un bref moment d’excellence, mais par le travail acharné et une dévotion constante nécessaires pour atteindre l’excellence.

https://www.youtube.com/watch?v=86-kUKsv8o8

Branimir Karačić, le directeur du marketing de Sofascore, a partagé ses réflexions à propos du sens plus profond du prix : « Le concept Terrain de rêves ne veut seulement célébrer les stars du moment, mais aussi faire rappeler à chaque joueur du début de leur voyage. C’est une reconnaissance de leur travail acharné et un hommage au soutien qu’ils ont reçu dans le processus. »

Voici la liste complète .

