11x ระดมทุน Series A มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์ นำโดย Benchmark เพื่อสร้างอนาคตของการทำงานดิจิทัล

ซานฟรานซิสโก, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x ผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำที่พลิกโฉมการทำงานยุคใหม่ด้วยแรงงานดิจิทัลที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ประกาศปิดการระดมทุน Series A มูลค่า 24 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ การระดมทุนนี้นำโดย Benchmark พร้อมด้วยการเข้าร่วมของนักลงทุนอย่าง Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth และ 20Sales

11x ก่อตั้งโดย Hasan Sukkar ประธานกรรมการบริหาร ในปี 2565 โดยลดความซับซ้อนของการทำงานการตลาดและการสร้างรายได้ (GTM) ด้วยพนักงานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นที่งานเชิงกลยุทธ์ได้

"เราไม่ได้มุ่งเป้าที่การใช้จ่าย SaaS แต่เน้นที่งบประมาณการจ้างงาน เราอยู่ในธุรกิจที่ขายผลงาน" Guillaume Roux-Romestaing หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรของ 11x กล่าว

การรับมือกับความท้าทายด้าน GTM

ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ภาพรวมของเครื่องมือ GTM มีความกระจัดกระจายมากขึ้นเรื่อย ๆ การเพิ่มขึ้นของซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ตั้งแต่ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ไปจนถึงเครื่องมือการมีส่วนร่วมด้านการขายและบริการเสริมข้อมูล ได้สร้างภาระให้กับทีมสร้างรายได้

"นับตั้งแต่ Salesforce ได้รับการคิดค้นขึ้นในปี 2542 การสะสมของซอฟต์แวร์ GTM เฉพาะทางในทีมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดระบบที่กระจัดกระจายและต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงขึ้น เครื่องมือใหม่แต่ละอย่างมักต้องมีการผสานรวม การบำรุงรักษา และการฝึกอบรมเพิ่มเติม ซึ่งสุดท้ายแล้วกลับทำให้ประสิทธิภาพที่ควรจะได้จากเครื่องมือเหล่านี้หมดไป" Keith Fearon หัวหน้าฝ่ายการเติบโตของ 11x กล่าว

โซลูชันของ 11x

11x กำลังปรับรูปแบบของแรงงานใหม่ด้วยการพัฒนาพนักงานดิจิทัลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถดำเนินขั้นตอนการทำงานของทีมสร้างรายได้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถ "ว่าจ้าง" พนักงานดิจิทัลเหล่านี้ให้จัดการงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและในปริมาณมาก แทนที่งานที่เคยต้องใช้พนักงานทำ

"หัวใจสำคัญคือการแบ่งแยกงานเฉพาะที่เคยต้องใช้พนักงานทำ แล้วนำมาขายใหม่" Sarah Tavel ผู้จัดการฝ่ายหุ้นส่วนที่ Benchmark กล่าว

เมื่อต้นปีนี้ 11x ได้เปิดตัว "Alice" ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายขายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และได้รับความนิยมอย่างมากจากการช่วยให้บริษัทเติบโตด้วยระบบอัตโนมัติผ่านการค้นหาแบบอัตโนมัติ การสื่อสารแบบหลายช่องทาง และการสร้างความเฉพาะส่วนบุคคลในขนาดใหญ่ ต่อมาได้เปิดตัว "Jordan" ตัวแทนให้บริการทางโทรศัพท์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเน้นการประเมินลูกค้าจากสายเข้ามา โดยได้รับความสนใจจากธุรกิจที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการ "ตอบรับลูกค้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น"

ผลกระทบจากการลงทุนและแผนการเติบโต

การระดมทุน Series A จะช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ 11x ขยายทีมงาน และเพิ่มการเข้าถึงตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ ที่บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีทีมงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งดึงดูดผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Prabhav Jain ประธานบริหารฝ่ายเทคโนโลยี (อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการทางการเงินของ Brex)

"ในช่วงสองปี เราเชื่อว่าพนักงานดิจิทัลจะเป็นวิธีการดำเนินงานปกติของบริษัททั่วโลก" Hasan Sukkar กล่าว

เกี่ยวกับ 11x

11x เป็นบริษัทสตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่ก่อตั้งในปี 2566 โดย Hasan Sukkar บริษัทเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพนักงานดิจิทัลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานการตลาดและการสร้างรายได้ (GTM) เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้จ่ายขององค์กร 11x มุ่งเน้นการทำงานอัตโนมัติในทีม GTM เช่น การขาย การตลาด และการดำเนินงานเกี่ยวกับรายได้

