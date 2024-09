11x הבטיחה מימון של 24 מיליון דולר בסבב הגיוס הראשון בהובלת Benchmark ליצירת עתיד העבודה הדיגיטלית

ההשקעה נועדה להאיץ את הפיתוח של עובדים דיגיטליים מונעי בינה מלאכותית ולהרחבת טביעת הרגל העולמית



11x , חברת הזנק חלוצית בתחום הבינה המלאכותית המשנה את כוח העבודה המודרני עם עובדים דיגיטליים אוטונומיים, הודיעה על סגירת סבב גיוס ראשון בהיקף של 24 מיליון דולר. את הסבב הובילה Benchmark, עם השתתפות של Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth ו-20Sales.

11x הוקמה ב-2022 בידי המנכ"ל חסן סוקר (Hasan Sukkar). היא מפשטת את פעולות החדירה לשוק (GTM) עם עובדים דיגיטליים מונעי בינה מלאכותית, ומאפשרת לצוותים להתמקד בעבודה אסטרטגית.

"אנחנו לא מכוונים להוצאות עבור תוכנה כשירות; אנו מכוונים לתקציבי גיוס עובדים. אנחנו בעניין של מכירת עבודה", אמר גיום רו-רומסטאינג (Guillaume Roux-Romestaing), מנהל שותפויות ב-11x.

התמודדות עם אתגר החדירה לשוק

במהלך שני העשורים האחרונים, הנוף של כלי GTM התפצל יותר ויותר. ההתפשטות של תוכנות מיוחדות - מ-CRM ופלטפורמות מיכון שיווקיות ועד לכלי מעורבות במכירות ושירותי העשרת נתונים - הכבידה על צוותי ההכנסה.

"מאז ש-Salesforce הומצאה ב-1999, הצטברות תוכנות GTM מיוחדות בצוותים הובילה למערכות מפוצלות וניפוח עלויות התפעול. כל כלי חדש דורש לעתים קרובות אינטגרציה, תחזוקה והכשרה משלו, ובסופו של דבר זה מבטל את כל רווחי היעילות שהכלים הללו היו אמורים לספק", הסביר קית' פיראון (Keith Fearon), מנהל תחום צמיחה ב-11x.

פתרון 11x

11x מגדירה מחדש את כוח העבודה על ידי פיתוח עובדים דיגיטליים מונעי בינה מלאכותית המבצעים באופן אוטונומי תזרימי עבודה בצוותי הכנסה. מיכון התפקידים המבוצעים באופן מסורתי בעובדים מאפשר "לשכור" את שירותיהם של עובדים דיגיטליים אלה לטיפול במשימות ביעילות ובקנה מידה גדול.

"המפתח הוא לפרק חבילה של משימות מוגדרות שבוצעו באופן מסורתי בידי עובדים ולמכור אותן מחדש", ציינה שרה טאוול (Sarah Tavel), שותפה כללית ב-Benchmark.

מוקדם יותר השנה, השיקה 11x את Alice, נציגת פיתוח מכירות מופעלת בינה מלאכותית. Alice צברה כוח משמעותי כשסייעה לחברות לצמוח באמצעות מיכון של חיפושים פוטנציאליים, מעורבות בריבוי ערוצים והתאמה בקנה מידה גדול. ההשקה של Jordan לאחרונה, נציגה טלפונית מבוססת בינה מלאכותית המתמקדת בהעברת לידים נכנסים למקומות הנכונים, כבר זכתה להתעניינות מצד עסקים שמטרתם לייעל את תהליכי ה-"מהירות להובלה" שלהם.

השפעת ההשקעה ותוכניות צמיחה

סבב הגיוס הראשון יאיץ את צינור פיתוח המוצרים של 11x, ירחיב את הצוות שלה ויגביר את נוכחותה בשוק העולמי, במיוחד בשוק האמריקאי, אליו החברה העבירה לאחרונה את המטה שלה. הצוות ממשיך לצמוח שם, ומושך עובדי מפתח מחברות טכנולוגיה מובילות כמו מנהל הטכנולוגיה הראשי פרבהב ג'יין (Prabhav Jain) (לשעבר מנהל הנדסת שירותים פיננסיים ב-Brex).

"בעוד שנתיים אנחנו מאמינים שעובדים דיגיטליים יהיו חלק קבוע מהאופן שבו חברות ברחבי העולם פועלות", אמר חסן סוקר (Hasan Sukkar).

אודות 11x

11x היא חברת הזנק בתחום הבינה המלאכותית שהוקמה ב-2022 על ידי חסן סוקר. החברה מתמחה בפיתוח עובדים דיגיטליים אוטונומיים לצורך מיכון תהליכי החדירה לשוק (GTM), ומאפשרים לארגונים להגביר יעילות ולהפחית עלויות. 11x מתמקדת במיכון של תפקידים בצוותי GTM כגון מכירות, שיווק ותפעול הכנסות.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר 11x.ai .

