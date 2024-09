Eviden renforce pour la deuxième fois les performances du supercalculateur IA suédois Berzelius

Paris, France – le 17 septembre 2024 – Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le calcul avancé, annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat de plusieurs millions d'euros sur 4 ans pour augmenter la performance du supercalculateur Berzelius de l'Université de Linkoping (Suède) pour la deuxième fois. En intégrant et en déployant davantage de technologies NVIDIA dans le supercalculateur, l'équipe d'Eviden ajoutera 512 PetaFlops de performance FP8 AI supplémentaires à Berzelius.



La demande croissante de puissance pour soutenir les calculs avancés en intelligence artificielle a atteint des niveaux sans précédent. Pour cela, le supercalculateur Berzelius dispose d’infrastructure nationale essentielle et accessible à tous les chercheurs de Suède et joue un rôle clé pour répondre à ces besoins croissants. Cette puissance de calcul unique a d’ores et déjà permis des avancées significatives dans divers domaines de recherche, dont la science des matériaux, l'imagerie médicale et la perception visuelle.

Le supercalculateur Berzelius bénéficiera de l'ajout de 16 systèmes NVIDIA DGX™ H200, avec 128 GPU NVIDIA H200 Tensor Core au NVIDIA DGX SuperPODTM, portant son architecture complète à 110 nœuds et 880 GPU pour un calcul accéléré efficace. En complément, l'équipe d'Eviden intégrera la plateforme de données VAST, afin de tirer parti de NAS, l’offre de VAST pour les entreprises certifiée NVIDIA DGX SuperPOD qui permettra au système Berzelius d’atteindre une plus grande durabilité, une performance renforcée et une gestion des données hautement efficace.

Le supercalculateur IA Berzelius, financé par la Fondation Knut et Alice Wallenberg et installé à l'Université de Linkoping (Suède), a déjà permis des avancées dans de nombreuses disciplines. Le système a, entre autres, été utilisé pour former le modèle de langage (LLM) suédois à grande échelle GPT-SW3, pour accélérer la recherche sur le repliement des protéines, entraîner de nouveaux systèmes de vision par ordinateur ou encore générer des images médicales synthétiques pour la formation des médecins.

Dr. Cédric Bourrasset, Directeur des activités HPC-AI et informatique quantique, Eviden, Groupe Atos a déclaré « Nous sommes honorés par cette nouvelle marque de confiance de l'Université de Linkoping, qui s'appuie une fois encore sur nos équipes pour gagner en performance. Berzelius est un système clé en Europe pour favoriser la recherche en IA depuis 2020 et cette nouvelle montée en puissance permettra aux chercheurs de bénéficier d'une architecture GPU (processeurs graphiques) optimisée, contribuant à élargir les possibilités de percées scientifiques. »

Prof. Anders Ynnerman, Directeur du programme WASP1, professeur de visualisation scientifique, Université de Linkoping a souligné « Dans le domaine de l'intelligence artificielle, secteur qui évolue rapidement, il est essentiel que les chercheurs aient accès à des ressources de pointe pour l'apprentissage automatique, intégrées dans l'infrastructure nationale de supercalcul. Je suis très impressionné par la rapidité avec laquelle cette mise à niveau de Berzelius s'est concrétisée et j’ai hâte de découvrir les résultats de recherche qu'elle permettra d'obtenir ».

A propos d’Eviden 2

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de l'Université de Linköping

Nous voulons tous créer un monde meilleur. À l'université de Linköping (LiU), nous nous appuyons sur une recherche novatrice et un enseignement innovant pour y parvenir. Pour relever les défis actuels, nous sommes en contact permanent et étroit avec l'industrie et la société. Les classements internationaux montrent que la LiU fait partie des meilleures universités du monde. Nos étudiants sont recherchés sur le marché du travail et nous sommes l'un des employeurs les plus attractifs de Suède. Nous pensons que tout cela découle de notre courage à penser librement et à innover dans des contextes petits et grands. LiU continue de donner à des générations d'individus curieux la possibilité de grandir et de contribuer à un monde meilleur. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 40 400 étudiants et 4 500 collaborateurs.

Contact presse

Constance Arnoux – constance.arnoux@eviden.com – +33 (0)6 44 12 16 35

Anders Ryttarson Törneholm – anders.torneholm@liu.se - +49 13 28 68 39

1 Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (Programme Wallenberg sur l'IA, les systèmes autonomes et les logiciels)

