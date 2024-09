EBCがBrokersView「最優秀取引体験賞」を受賞、グローバルでのプレゼンスを強化

ベトナムで開催された2024年BrokersViewとFastBullの授賞式で、EBC Financial Groupが「最優秀取引体験賞」を、当社シニアアナリストのアル・ハミディが「最優秀革新的取引戦略賞」を受賞した。 EBC Financial Groupは、2024年BrokersView授賞式において、卓越した取引条件へのコミットメントが評価され、栄誉ある「最優秀取引体験賞」を受賞しました。 当社シニアアナリスト、アル・ハミディによるマーケット戦略への卓越した貢献が認められ、FastBull 2024 Trading Influencers Awardsの「最優秀革新的取引戦略賞」を受賞した。

EBC Financial Groupは2024年BrokersViewの 「最優秀取引体験賞 」を受賞し、弊社のシニア・アナリストが「最優秀取引体験賞」を受賞した。

SINGAPORE, September 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- 2024年9月にベトナムで開催されたBrokersView授賞式で、EBC Financial Group (以下、当社)は「最優秀取引体験賞」を受賞し、FX・CFD・株式を専門とするグローバル金融ブローカーとしての地位を再び確固たるものにしました。今回の受賞は、最も堅牢な取引条件を促進し、卓越した取引体験を提供するという当社の取り組みが評価されたものです。

世界の外国為替取引市場は急速に成長しており、2028年までにその市場は10兆米ドルを超えると予想されていますが(出典:Yahoo Finance)、ますます人気が高まっているFX投資への参加は、誤情報の蔓延とボラティリティによって損なわれ、トレーダーからの信頼の欠如につながっています(出典:Finance Magnates)。当社は、すべての投資家に対して真剣で誠実に対応するという基本理念に基づき、安定した信頼できる取引環境を育むことで、こうした課題に対処することを目指しています。具体的には、取引プラットフォームの革新と非常に競争力のあるスプレッドの確保に向けた積極的な取り組みに留まらず、厳格な規制、公正で透明な価格設定メカニズム、多層的なセキュリティ対策の遵守の確保にも注力しています。

グローバル・リーチと戦略的プレゼンスの拡大

当社は、ロンドン、香港、シンガポール、シドニーといった主要な金融都市や、中南米、東南アジア、アフリカ、インドといった新興市場において、グローバルな金融ブローカーとしての地位を確立してきました。

このグローバルな拡大は、各地域固有の規制要件に対応するために業務をローカライズすると同時に、各市場の顧客固有のニーズに対応するためにサービスをカスタマイズするという当社の戦略によるものです。規制ライセンス、機関投資家レベルの流動性、先進的な取引インフラへの戦略的投資を通じて、当社は多様な取引ツールやサービスを提供することで、より広範なグローバル顧客にサービスを提供できる体制を整えています。

新興市場、特に東南アジア、中南米、インド、アフリカにおける当社の成長は、これまで大手金融機関が十分なサービスを提供してこなかった強固な金融エコシステムへのアクセスを現地のトレーダーに提供するという当社の取り組みの一環です。当社は事業規模の拡大に伴い、新興市場のトレーダーもより確立された主要金融都市のようなシームレスな取引体験を享受できるよう、これらの地域におけるサポートインフラの拡充を継続しています。

BrokersView: 業界をリードするブローカー口コミプラットフォーム

FastBull傘下の ブローカーズビューは、投資家が適切なブローカーを迅速かつ効率的に特定するよう支援する大手金融情報ポータルです。強力な候補がひしめく中で「最優秀取引体験賞」を受賞するのは、決して簡単なことではありませんでした。今年度に当社が受賞されるのにあたり、BrokersView は、取引速度、安定性、流動性、スリッページ、スプレッド、スワップレートの 6つの主要な側面について当社を厳格に評価しました。

事前に設定された取引条件に基づいてリアルタイムのデータが検証され、最終的に、迅速かつ最適な注文執行、低スプレッド、24時間年中無休のカスタマーサービスを備えた当社の取引プラットフォームが、信頼性の証として際立ち、この名誉ある賞を獲得する上で重要な役割を果たしました。

グローバルなブローカーとしての当社の使命は、世界中のトレーダーを支援する優れた取引エコシステムを構築することです。これを実現するために、当社は包括的な規制ライセンス、高度なインフラストラクチャ、機関投資家レベルの流動性、堅牢なリスク管理、独自の取引アルゴリズムに注力しています。さらに、セキュリティと機密性は当社にとって最優先事項です。当社は 256 ビット SSL 暗号化と専用取引チャネルを採用して、お客様の情報を保護し、シームレスな取引体験を保証するカスタマイズされたソリューションを構築しています。



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.