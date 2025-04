EBC Financial Group เดินหน้าสานต่อพันธกิจร่วมกับ United to Beat Malaria พร้อมสนับสนุนกิจกรรมวิ่ง 5K ครั้งแรก

เดวิด บาร์เร็ตต์ CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ซามูเอล เฮิร์ทซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ APAC และมาร์กาเร็ต แม็คโดนเนลล์ ผอ. United to Beat Malaria ร่วมมือกันในประชุมสุดยอดผู้นำที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยืนยันความมุ่งมั่นของ EBC ในการป้องกันโรคมาลาเรีย ผู้สนับสนุนในการประชุมสุดยอดผู้นำประจำปี "United to Beat Malaria" ร่วมกันที่ Capitol Hill เพื่อขับเคลื่อนการสนทนา นวัตกรรม และความเป็นผู้นำเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ซามูเอล เฮิร์ทซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ APAC ของ EBC Financial Group ร่วมกับผู้สนับสนุนทั่วโลกในประชุมสุดยอดผู้นำ "United to Beat Malaria 2025" ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยืนยันการสนับสนุนของ EBC สำหรับกิจกรรม Move Against Malaria 5K

จากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สู่การกระทำของพนักงานทั่วโลก EBC ร่วมขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวระดับโลกเพื่อยุติโรคมาลาเรียอย่างถาวร

DC, UNITED STATES, April 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- ในวาระ วันมาลาเรียโลก 2025 ภายใต้ธีม “ยุติมาลาเรียเริ่มที่พวกเรา: ลงทุนอย่าง สร้างสรรค์่ จุดพลังใหม่” กลุ่มบริษัท EBC Financial Group (EBC) ประกาศสานต่อความร่วมมือระดับโลกกับแคมเปญ United to Beat Malaria ของมูลนิธิสหประชาชาติ (United Nations Foundation) อย่างเป็นทางการ โดยในปีที่สองของความร่วมมือนี้ EBC ได้ขยายบทบาทผ่านการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ที่มากขึ้น ด้วยการระดมพนักงานทั่วโลกเพื่อสร้างการตระหนักรู้ และการลงทุนโดยตรงในเครื่องมือทางการแพทย์ด่านหน้าเพื่อช่วยชีวิตผู้คน

จากความเชื่อร่วมกันที่ว่า “เด็กทุกคนไม่ควรต้องเสียชีวิตเพียงเพราะถูกยุงกัด” EBC ได้เปลี่ยนบทบาทจาก “พันธมิตร” ไปสู่ “ผู้สนับสนุนเชิงรุก” โดยมุ่งสนับสนุนทั้งระบบระดับโลกที่ผลักดันการขจัดมาลาเรีย รวมถึงโครงการระดับชุมชนที่ช่วยปกป้องกลุ่มประชากรเปราะบางทั่วโลก

ในปีนี้ EBC ยังได้ก้าวขึ้นเป็น ผู้สนับสนุนหลักเป็นครั้งแรก ของกิจกรรมการกุศล Move Against Malaria 5K 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมพลังผู้คนจากทั่วโลกให้ร่วมตื่นตัวกับโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก แต่สามารถป้องกันได้ 100%

David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า “ในปี 2024 เราเคียงข้างในฐานะผู้สนับสนุน ปี 2025 เราก้าวไปข้างหน้าในฐานะผู้ลงมือจริง แคมเปญนี้ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่งขององค์กร แต่คือขบวนการที่ฝังลึกอยู่ในกลยุทธ์การบริหารและวัฒนธรรมของพนักงานเรา”

EBC Financial Group กับพันธกิจเพื่อความเท่าเทียมด้านสุขภาพทั่วโลก

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือที่ได้รับการต่ออายุในปีนี้ David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ได้ร่วมพูดคุยอย่างเปิดใจกับ Margaret McDonnell ผู้อำนวยการบริหารของแคมเปญ United to Beat Malaria ในรูปแบบ Fireside Chat ความยาว 40 นาที การสนทนาครั้งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของความร่วมมือระดับโลก ผลกระทบทั้งในระดับส่วนตัวและระดับวิชาชีพที่แคมเปญนี้ก่อให้เกิด และเหตุผลที่ EBC ตัดสินใจก้าวเดินเคียงข้างภารกิจนี้ทั้งในเชิงสัญลักษณ์และการลงมือปฏิบัติจริง

Barrett กล่าวว่า “ปีแรกสำหรับผมคือการเปิดโลกอย่างแท้จริง ว่าการผลักดันเชิงนโยบายและการสนับสนุนพันธกิจนี้ดำเนินไปอย่างไร ไม่ใช่แค่ในอเมริกา แต่ทั่วโลก โดยในปีนี้แตกต่างออกไป การเมืองเปลี่ยน ความท้าทายก็เปลี่ยน แต่สิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้พันธกิจนี้สำคัญมากยิ่งขึ้น”

ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลกที่มีสำนักงานในภูมิภาคแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชีย — ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรียอย่างไม่เท่าเทียม EBC มองว่าการต่อสู้กับมาลาเรียไม่ใช่แค่เรื่องเร่งด่วน แต่ยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีความหมายลึกซึ้ง

Barrett กล่าวอีกว่า “เรามีสำนักงานในพื้นที่ที่มาลาเรียยังเป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน การสนับสนุนแคมเปญนี้จึงเป็นพัฒนาการที่สอดคล้องกับทั้งพนักงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ตอนเริ่มต้น มันอาจเป็นแค่ความสนใจ แต่ยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับทุกชีวิตที่ภารกิจนี้ช่วยไว้ได้ คุณก็จะยิ่งรู้ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไป

Margaret McDonnell ผู้อำนวยการบริหารของแคมเปญ United to Beat Malaria เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีพันธมิตรจากภาคเอกชนอย่าง EBC เข้ามามีบทบาทในภารกิจระดับโลกครั้งนี้ พร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมทั้งกับเวทีการประชุมและภารกิจระยะยาว โดยกล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณที่บริษัทอย่าง EBC แม้จะไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุข แต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบของโรคมาลาเรียที่มีต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของตนเอง” McDonnell กล่าว “มาลาเรียไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพ แต่มันคือปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาแรงงาน และเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ระดับโลก”

ด้าน David Barrett ซีอีโอของ EBC ็สะท้อนมุมมองถึงผลกระทบแบบลูกโซ่จากการขาดแคลนเงินทุน แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถฉุดรั้งความก้าวหน้าทั้งระบบได้ “ถ้าห่วงโซ่ถูกตัด การลงทุนและความก้าวหน้าทั้งหมดจะพังทลายลง” Barrett กล่าวเสริม “โครงการเหล่านี้ต้องใช้วิสัยทัศน์ระดับมหภาค ถ้าเรายังมองแค่ผลประกอบการรายไตรมาส เราอาจสูญเสียแรงผลักดันที่สะสมมาหลายสิบปี”

เสียงแห่งการเปลี่ยนแปลง: EBC มีส่วนร่วมในการประชุมผู้นำ United to Beat Malaria 2025

เมื่อเดือนมีนาคม 2025 ที่ผ่านมา David Barrett ซีอีโอของ EBC Financial Group และ Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำประจำปีของแคมเปญ United to Beat Malaria ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมกับผู้สนับสนุนมากกว่า 120 คนจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำภาคเอกชน และเครือข่าย Champion จากทั่วโลกที่มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การขจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปอย่างถาวร

ไฮไลต์สำคัญของการประชุมคือการเดินทางเข้าสู่ Capitol Hill เพื่อรณรงค์โดยตรงกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ โดย Barrett และ Hertz ได้พบปะกับผู้แทนสภาคองเกรสเพื่อเรียกร้องให้สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ต่อ President’s Malaria Initiative (PMI), Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria และโครงการที่เกี่ยวข้องกับมาลาเรียของสหประชาชาติ EBC ร่วมยืนหยัดเคียงข้างพันธมิตรจากทั่วโลก ส่งเสียงร่วมกันว่า “การลงทุนที่มั่นคงและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์” คือหัวใจของความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

“สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากที่สุดคือ พลังของเหล่า Champion” Barrett กล่าวว่า “ตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ พลังของพวกเขาส่งต่อถึงกันได้จริง พวกเขาไม่ใช่แค่ผู้เรียนรู้ แต่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และสิ่งนี้ทำให้ผมเชื่อมั่นว่าโลกที่ยุติธรรมและมีสุขภาพดีขึ้นนั้นเป็นไปได้”

Samuel Hertz เสริมว่า “การได้เดินเข้าสู่รัฐสภาสหรัฐฯ พร้อมกับ Champion ที่ทุ่มเทเหล่านี้ ผู้ที่กำลังให้ความรู้กับชุมชน สร้างเครือข่าย และผลักดันนโยบาย เป็นเครื่องเตือนใจอย่างแท้จริงว่า ‘การรณรงค์มีพลัง’ EBC ภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของภาคเอกชน และยิ่งภูมิใจที่ได้เดินเคียงข้างผู้เปลี่ยนแปลงตัวจริงของโลกใบนี้”

มากกว่าการวิ่ง: EBC รวมพลังพนักงานทั่วโลก สู้ภัยมาลาเรีย

EBC Financial Group เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสุขภาพโลก ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม Move Against Malaria 5K อีกครั้ง ซึ่งเป็นความท้าทายแบบเสมือนจริงที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม เชิญชวนผู้คนทั่วโลกลุกขึ้นมา “เคลื่อนไหว” ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน หรือออกกำลังกายในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันโรคมาลาเรีย

แม้ EBC จะเคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้เมื่อปีก่อน แต่ปี 2025 ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเข้าร่วมในฐานะ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสารและการลงมือปฏิบัติจริง

การมีส่วนร่วมครั้งนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการระดมพลังจากภายในองค์กร โดยมีพนักงาน EBC มากกว่า 200 คนจากสหราชอาณาจักร เอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญชวนชุมชนรอบข้างเข้าร่วม และช่วยกันระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญต่าง ๆ ในแนวหน้า

แนวหน้าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ด้วยการลงทุนที่มีเป้าหมายชัดเจน

EBC Financial Group เดินหน้าลงทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและรักษาโรคมาลาเรียอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นที่การจัดหา มุ้งชุบสารเคมีป้องกันยุง ชุดตรวจโรคอย่างรวดเร็ว และยารักษาโรคมาลาเรีย เพื่อส่งมอบไปยังโครงการสาธารณสุขในแนวหน้าทั่วแอฟริกา ซับซาฮารา ลาตินอเมริกา และแถบแคริบเบียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมาลาเรียมากที่สุดในโลก

“ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำเพื่อสังคมขององค์กร (CSR) เท่านั้น แต่คือพันธกิจร่วมกันเพื่อปกป้องผู้คนที่เปราะบางที่สุดในโลก” Margaret McDonnell ผู้อำนวยการบริหารโครงการ United to Beat Malaria กล่าว

EBC ยังผสานแนวทางดังกล่าวเข้ากับยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กร (ESG) โดยมุ่งพัฒนา ความร่วมมือเชิงลึกกับองค์กรภายใต้สหประชาชาติ และพันธมิตรด้านสุขภาพทั่วโลก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา

“ในฐานะสถาบันการเงินระดับโลก เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นแยกไม่ออกจากสุขภาพของประชากรโลก” Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ EBC กล่าว “ในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย เราไม่ได้เป็นแค่ผู้บริจาค แต่เป็นพันธมิตร นักรณรงค์ และผู้ผลักดันความเปลี่ยนแปลง”

ในปี 2024 เพียงปีเดียว โครงการ United to Beat Malaria สามารถช่วยปกป้องชีวิตของผู้คนกว่า 1.67 ล้านคน จากโรคมาลาเรียในชุมชนเปราะบางทั่วโลก—ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนร่วมกันของพันธมิตรหลายภาคส่วน รวมถึง EBC Financial Group ด้วย สามารถร่วมลงทะเบียนและบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมได้ที่: https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861

ความพยายามเหล่านี้ครอบคลุมประเทศแอฟริกาที่มีความเสี่ยงสูง 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอธิโอเปีย ไนจีเรีย เซาท์ซูดาน และยูกันดา รวมถึงโครงการขจัดมาลาเรียใน 20 ประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งประชาชนยังคงเผชิญความเสี่ยงรายวันจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัด การพลัดถิ่น และความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ยังไม่จบลง จากรายงาน World Malaria Report 2024 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โรคมาลาเรียยังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่า 263 ล้านราย และคร่าชีวิตไปมากกว่า 597,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ซึ่งเป็นชีวิตที่สามารถปกป้องได้ หากเรายังคงมีการขับเคลื่อนระดับโลก ความเป็นผู้นำจากภาคเอกชน และการสนับสนุนที่มั่นคงจากประชาคมโลก

EBC Financial Group ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการระดับโลกในการยุติโรคมาลาเรียอย่างถาวร ร่วมกับโครงการ United to Beat Malaria

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

เกี่ยวกับโครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิ UN

มูลนิธิ UN ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี โดยมุ่งสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนองค์การสหประชาชาติและช่วยแก้ไขปัญหาทางโลกในระดับที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ในฐานะที่เป็นองค์กรการกุศลอิสระ มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติในการตอบสนองต่อความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและผลักดันความก้าวหน้าระดับโลก สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.unfoundation.org

โครงการ United to Beat Malaria ของมูลนิธิ UN รวบรวมพันธมิตรและผู้สนับสนุนที่หลากหลายเพื่อดำเนินการเร่งด่วนในการกำจัดมาลาเรียและสร้างโลกที่มีสุขภาพดีและยุติธรรมมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2006 โครงการนี้ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างและเคลื่อนพลพลเมืองทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกในการเพิ่มการรับรู้ การระดมทุน และการเรียกร้องให้ความช่วยเหลือ โครงการทำงานร่วมกับพันธมิตรในประเทศที่มีการระบาดเพื่อส่งเสริมทรัพยากรที่สามารถช่วยชีวิตเพื่อปกป้องกลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด โดยการส่งเสริมความเป็นผู้นำที่เพิ่มขึ้น ความมุ่งมั่นทางการเมือง และทรัพยากรจากสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก รวมถึงเครื่องมือและกลยุทธ์ที่มีนวัตกรรมและครอบคลุม เราสามารถเป็นรุ่นที่ทำให้มาลาเรียหมดไปได้ในที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.beatmalaria.org

