EBC榮獲 BrokersView全球最佳交易體驗大獎，強化全球領導地位

在越南舉行的 2024 年 BrokersView 和 FastBull 頒獎典禮上，EBC Financial Group 榮獲「全球最佳交易體驗」獎，高級分析師 Al Hamidi 榮獲「最佳創新交易策略」獎。 EBC 金融集團在 2024 年頒獎典禮上榮獲 BrokersView 頒發的著名「全球最佳交易體驗」獎，表彰其對卓越交易條件的承諾。 EBC金融集團的Al Hamidi因其對市場策略的傑出貢獻而榮獲FastBull 2024年交易影響者獎「最佳創新交易策略」獎。

EBC金融集團榮獲2024年BrokersView 「最佳交易體驗」獎，其資深分析師榮獲 「最佳創新交易策略」獎。

SINGAPORE, September 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在2024年9月於越南舉行的BrokersView頒獎典禮上，EBC金融集團（EBC）榮獲「全球最佳交易體驗」大獎，進一步鞏固了其在外匯、差價合約和股票交易領域的世界級領導地位。此次榮譽表彰了EBC對提供最優交易條件和卓越交易體驗的堅定承諾。

儘管全球外匯交易市場正迅速擴張，預計到2028年將超過10兆美元（資料來源：Yahoo財經），但由於廣泛的錯誤訊息和市場波動，這一日益受歡迎的財務規劃工具的參與卻受到影響，導致交易者之間缺乏信任（資料來源：Finance Magnates）。EBC金融集團致力於應對這些挑戰，創造一個穩定可靠的交易環境，其核心信念是每位投資者的參與都應受到應有的重視和誠意。

除了積極創新其交易平台並確保具有高度競爭力的點差外，EBC還致力於遵守嚴格的監管要求，提供公平透明的定價機制，並實施多層次的安全措施。

擴大全球影響力與策略

EBC 金融集團已經確立了其在全球經紀市場中的領導地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨等主要金融中心，以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度等新興市場擁有廣泛的業務布局。

這一全球擴張策略旨在將業務本地化，以符合各地獨特的監管要求，同時量身定制產品以滿足每個市場客戶的特定需求。EBC 通過對監管許可、機構級流動性和先進交易基礎設施進行策略性投資，致力於為更廣泛的國際客戶群提供多樣化的交易工具和服務。

在新興市場（尤其是東南亞、拉丁美洲、印度和非洲）的增長，彰顯了 EBC 對於讓交易者能夠進入強大金融生態系統的承諾。傳統上，大型金融機構未能充分覆蓋這些地區。隨著 EBC 擴大業務規模，公司將繼續擴充在這些地區的支援基礎設施，以確保交易者能享受與成熟國際金融中心相同的無縫體驗。

BrokersView：業界領先的經紀商評價機構

BrokersView 是 FastBull 旗下的品牌，作為領先的金融資訊門戶，它幫助投資者迅速而有效地找到合適的經紀商。在眾多競爭者中，能夠獲得「全球最佳交易體驗大獎」實屬不易。對 EBC在2024 獎項的評估中，BrokersView 對 EBC 的六個關鍵方面進行了嚴格的審核——包括交易速度、穩定性、流動性、滑點、點差和交換利率。

在檢查即時數據以確定交易條件後，EBC 量身定制的交易平台以其快速、優化的訂單執行、低點差以及 24/7 客戶服務而脫穎而出，最終幫助該公司獲得了「全球最佳交易體驗大獎」，這一殊榮對其至關重要。

作為一家全球經紀集團，EBC 的使命是創建卓越的交易生態系統，為全球交易者提供支持。為實現這一目標，EBC 投資於全面的監管許可、先進的基礎設施、機構級流動性、強大的風險管理和專有交易演算法。此外，EBC 特別重視安全性和保密性，採用 256 位元 SSL 加密技術和專用交易管道來保護客戶資訊，並提供客製化解決方案以確保無縫的交易體驗。

慶祝卓越精神

除了在 BrokersView 頒獎典禮上獲得的榮譽外，EBC 的高級分析師 Al Hamidi 還在 FastBull 2024 交易影響者頒獎典禮上榮獲「最佳創新交易策略」獎。FastBull 2024年交易影響力人物頒獎典禮旨在表彰對業界做出傑出貢獻的個人。

擁有超過十年的市場策略分析和合規研究經驗， Al Hamidi 在推動理論進步方面一直處於前沿。他在災難恢復和業務連續計畫（BCP）方面的專業知識，對 EBC 在應對如2024年CrowdStrike中斷等市場事件時提供了寶貴的支持。 Al Hamidi的工作不僅推動了公司的業務敏捷性，還通過金融知識的分享和文化的培育，促進了行業內的學習與成長。

最新一期的獲獎使 EBC 在 2024 年迄今的獎項總數達到了 7 個。包含最近在 2024 年 8 月，EBC 在《Finance Magnates》年度大獎中被評為亞太地區最佳經紀商。

展望未來，EBC金融集團將繼續專注於其全球發展藍圖，致力於提供卓越的交易體驗，並將交易者置於營運的核心。公司的長期目標始終如一：為交易者提供明智的決策支持，並成為他們每一次交易旅程中值得信賴的合作夥伴。

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團（EBC）成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。EBC 迅速在全球經紀市場中樹立了自己的地位，業務遍及倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島等主要金融中心，以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度。EBC 致力於滿足全球零售、專業和機構投資者等多元化客戶的需求。

EBC 自豪於其多項獎項和堅持領先的道德標準及國際監管。EBC 金融集團的子公司均受當地司法管轄區的監管並獲得許可。具體而言，EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融市場行為監理局（FCA）監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 亦受開曼群島金融管理局（CIMA）監管。

EBC 集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC 是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。此外，EBC 還與聯合國基金會合作，支持其聯合打敗瘧疾運動，致力於改善全球健康。 自 2024 年 2 月起，EBC 還支持牛津大學經濟系發起的「經濟學家都做了什麼」公眾參與系列，旨在揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於解決重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

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