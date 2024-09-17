EBC获BrokersView '全球最佳交易体验大奖'，强化全球领先地位

在越南举行的 2024 年 BrokersView 和 FastBull 颁奖典礼上，EBC Financial Group 荣获 "全球最佳交易体验" 奖，高级分析师 Al Hamidi 荣获 "最佳创新交易策略" 奖。 EBC 金融集团在 2024 年颁奖典礼上荣获 BrokersView 颁发的著名 "全球最佳交易体验" 奖，表彰其对卓越交易条件的承诺。 EBC集团市场战略与数据分析师Al Hamidi因其在市场策略方面的杰出贡献，在FastBull 2024交易红人奖里上获得“最佳创新交易策略奖”。

EBC金融集团荣获2024年BrokersView “全球最佳交易体验奖”，其市场战略与数据分析师也获得了 “最佳创新交易策略奖”。

SINGAPORE, September 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在2024年9月BrokersView颁奖典礼上，EBC金融集团斩获“全球最佳交易体验奖”，进一步巩固其作为全球外汇、差价合约（CFDs）和交易领域领导者的地位。此项殊荣，体现行业及投资者对EBC 卓越交易体验、极速执行、 全方位客户服务等方面的认可。

尽管全球金融市场正以快速发展，预计到2028年将超过10万亿美元（来源：雅虎财经），但由于广泛的误导信息和市场波动，投资者对金融平台和工具持有一定的观望态度（来源：Finance Magnates）。EBC致力于解决相关挑战，秉持着“每个认真交易的人，都值得被认真对待”的品牌理念，为全球投资者打造安全、专业、高效稳定的交易环境。

除了专注于打造创新的交易平台、提供极具竞争力的点差外，EBC同时聚焦于严格的合规要求、公平透明的交易信息，以及多层次的安全保障体系，让全球投资者安心交易。

全球化战略布局 进一步拓展影响力

作为全球领先券商，EBC金融集团已在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼等主要金融中心及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场进行广泛布局。

EBC的全球扩展战略在满足各地区独特的监管要求之时，进行本地化运营，以根据不同市场客户的具体需求，量身定制专业服务。通过在监管合规、机构级流动性和先进交易基础设施等方面进行战略化投资，EBC持续为更广泛的国际客户群，提供全面多样化的服务。

EBC在东南亚、拉丁美洲、印度和非洲等新兴市场的拓展，体现了企业始终为投资者提供强大金融生态的承诺，以往，这些地区易于被大型金融机构忽视。随着EBC集团业务的不断扩展，公司也在相关地区持续扩建，通过不断完善优化基础设施，确保每个地区的交易者，能够享受与成熟金融中心相同的无忧交易体验。

BrokersView：行业领先的券商评测平台

BrokersView是FastBull旗下的领先金融信息平台，致力于为全球交易者提供可靠的券商评估及推荐服务。其全球最佳交易体验奖，遵循严苛的评选标准，从交易速度、稳定性、流动性、滑点、点差和隔夜利息等多个维度，评选出备受全球交易者青睐的券商。

EBC凭借创新性金融解决方案及领先交易服务、快速执行订单、低点差和24/7客户服务等脱颖而出，满足不同的需求，赢得全球交易者持续的关注与支持。继“最透明交易券商”奖后，EBC 金融集团已连续俩年获得 BrokersView 大奖。

作为全球领先金融集团，EBC的使命是为投资者打造全球金融生态综合体。为实现这一目标，EBC持续致力于全球顶尖的监管牌照、先进的基础设施、机构级流动性、全面专业的风险管理和自主研发的交易算法。此外，EBC高度重视安全性与保密性，采用256位SSL加密技术和专用交易通道，保护客户信息，同时打造定制化解决方案，确保为客户提供全球顶尖的交易体验。

全球专业团队 提供卓越服务

在EBC 获得“全球最佳交易体验奖”之时，EBC 市场战略与数据分析师 Al Hamidi 在FastBull 2024交易红人颁奖典礼上获“最佳创新交易策略奖”。此次颁奖典礼与BrokersView颁奖典礼同时举行，旨在表彰对行业做出杰出贡献的个人。

这份个人奖项，得益于Al Hamidi在分析领域拥有超过 10 年的经验，他以数据驱动及结果导向的解决方案，为投资者提供市场分析和创新策略，推动交易增长。Al Hamidi 关于制定和测试全面的应急计划（BCP）观点，为防范类似 CrowdStrike 的突发情况提供了实用指导，帮助企业在危机时保障运营的稳定性。

这份个人奖项体现了 EBC 对人才培养的重视及团队的专业性。EBC在全球建立了多支专业团队，涵盖全面服务、技术创新、安全保障等领域，持续优化服务和保障体系，并通过专业、透明的金融知识和信息共享，推动金融交易行业的发展。

截至2024年，EBC的奖项总数已达七项。值得一提的是，在 Finance Magnates 2024 年评选的“亚太区最佳券商”中，EBC 金融集团以全面的服务、卓越的创新能力、全球客户满意度等，赢得了来自 100 多个国家的客户信赖，在排行榜上居于首位。

展望未来，EBC金融集团将持续专注于全球发展战略，始终秉持着诚信与尊重的原则，将客户的需求置于首位，为交易者提供专业透明的信息，与投资者连接全球机遇，成为他们最值得信赖的合作伙伴。

###

— 关于 EBC 金融集团 —

EBC Financial Group 成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。

EBC 业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有 CIMA 全监管牌照，监管号： 2038223 。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。

EBC 集团核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越 85 年《广场协议》、 97 年亚洲金融危机、08 年全球金融危机和 15 年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使 EBC 对自我要求更为严格。EBC 以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC 相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.