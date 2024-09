Carta aberta apoiada pela ONU - incluindo os signatários Gillian Anderson e Forest Whitaker - pede aos governos que enfrentem a alarmante crise de violência que afeta 1 em cada 2 crianças em todo o mundo

LONDRES, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sobreviventes, especialistas e defensores de todo o mundo dão início um esforço global para enfrentar a questão chocante da violência contra crianças.



Hoje [17 de setembro] eles publicaram uma carta aberta exigindo ações urgentes dos líderes mundiais antes da primeira Conferência Ministerial Global sobre o Fim da Violência contra Crianças, a ser realizada na Colômbia em novembro.

Figuras públicas, incluindo atores, criadores e autores Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida e Will Poulter, assinaram a carta, que foi coordenada pelo Project Everyone e é apoiada pela Organização Mundial de Saúde e pela UNICEF.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, uma em cada duas crianças em todo o mundo - mais de 1 bilhão - sofre violência a cada ano, desde abuso sexual e violência de gangues até casamento e trabalho infantil.

Vários sobreviventes da violência infantil se uniram aos defensores conhecidos, juntamente com especialistas importantes como a de trauma Bessel van der Kolk, as ativistas dos direitos da criança Hina Jilani e a princesa Mabel van Oranje, e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Dr. Denis Mukwege.

Com o aumento da conscientização, a carta tem por objetivo inspirar ações urgentes e impulsionar mudanças nos níveis local e global. O grupo está pedindo aos líderes mundiais que usem a próxima Conferência Ministerial para se concentrar em estratégias cruciais e garantir que os serviços de resposta e apoio sejam universalmente acessíveis a todas as crianças necessitadas.

A impressionante carta aberta pede aos líderes mundiais que participem da conferência da Colômbia e assumam compromissos concretos e inovadores que correspondam ao nível e à gravidade da crise.

Evidências mostram que, com as abordagens corretas, a violência contra crianças pode ser reduzida significativamente. Países que implementam estratégias com base em evidências podem ter reduções de até 50%.

O Dr. Etienne Krug, Diretor do Departamento de Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial de Saúde, disse:

“Metade de todas as crianças está sujeita a atos cruéis de violência todos os anos, mas a questão não recebe a atenção, o financiamento ou a priorização política que merece. Evidências demonstram que a violência contra crianças pode ser evitada. Os governos em todo o mundo devem aproveitar esta oportunidade crucial para tornar essa mudança uma realidade para o bilhão de crianças neste planeta que sofrem todos os anos."

Veja a carta completa AQUI.

