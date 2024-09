La Población de Venado de Cola Blanca Esta en Guen Estado Antes del Inicio de la Temporada de Caza con Arco

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN — ¡Buenas noticias para los cazadores! Los biólogos del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) anticipan una temporada excepcional de venado de cola blanca este otoño. La temporada 2024-25 de tiro con arco comienza el 28 de septiembre y los cazadores deben esperar tener buenos números de aprovechamiento y oportunidades para obtener venado de buena calidad. "Dado que más de la mitad del estado tuvo excelentes condiciones de hábitat esta primavera, será otra gran temporada para sacar el arco y pasar tiempo cazando," dijo Blaise Korzekwa, Líder del Programa de Venado Cola Blanca del TPWD. " Ya sea que esté buscando llenar el congelador con carne de venado o cazar un trofeo de venado único, este año será tiempo bien aprovechado en el campo.” Gran parte del estado recibió lluvias que mitigaron la sequía en la primavera, lo cual permitió que hubiera una excelente mejoría del hábitat durante la parte inicial de la temporada de crecimiento. Incluso aquellas regiones que se perdieron las lluvias de primavera todavía tendrán un buen número de machos maduros esta temporada. La producción de pastos de primavera (malezas de floración), que son un componente crítico para la dieta del venado cuando está saliendo del invierno, fue abundante y ofreció nutrientes esenciales para impulsar el desarrollo de la cornamenta en los machos y ayuda a las hembras a satisfacer las demandas de lactancia de los cervatillos lactantes. Además, las condiciones mejoradas del hábitat durante el verano ayudaron a mantener a los cervatillos lo suficientemente sanos como para sobrevivir a sus primeros meses (también conocido como tasas de supervivencia del cervatillo). Mientras que la temporada de tiro con arco y del Programa de Venado de Tierras Administradas comienzan el 28 de septiembre, la temporada general comienza más de un mes después, el 2 de noviembre. La temporada general se extiende hasta el 5 de enero de 2025 en la Zona Norte y el 19 de enero de 2025 en la Zona Sur. Una temporada de caza de venado solo para jóvenes está programada en ambas zonas del 25 al 27 de octubre y del 6 al 19 de enero. Para obtener oportunidades adicionales de caza de venado al final de la temporada, regulaciones específicas del condado e información sobre cómo etiquetar e informar correctamente una cosecha, consulte el Outdoor Annual 2024-25. Los propietarios de tierras y los cazadores juegan un papel crítico en el manejo de la Enfermedad de Desgaste Crónico (CWD). Se les recuerda a los cazadores que, antes de salir al campo, tomen en cuenta que se han establecido varias nuevas zonas de vigilancia y confinamiento CWD para la temporada 2024-25. También se establecieron nuevas restricciones para el traslado de cadáveres para este año de licencia, por lo que los cazadores de Texas que cazan venado de cola blanca y venado bura deben cumplir con los requisitos de eliminación de cadáveres cuando transportan el cadáver fuera de la propiedad de la cosecha. La manera más eficaz de ayudar a detener la propagación de la enfermedad CWD es reportar a los venados enfermos, desechar de forma adecuada las partes no comestibles del cadáver del animal y hacer pruebas de manera voluntaria a los aprovechamientos. Se puede encontrar más información acerca de los límites de las zonas y los requerimientos, así como las fechas y horas de operación de las Estaciones de Revisión, en el sitio de internet del TPWD. Los cazadores de tiro con arco deben comprar un endoso de tiro con arco además de su licencia de caza. Los cazadores que aprovechen de Cacería en Áreas Públicas de Texas deben tener el Permiso Público Anual de Caza. Los cazadores de áreas públicas también deben consultar el Folleto del Mapa de Tierras Públicas de Caza para revisar las regulaciones que pueden aplicarse a áreas específicas. La aplicación Texas Hunt & Fish (anteriormente My Texas Hunt Harvest) se puede usar para completar el registro en sitio electrónicamente en un área de caza pública. Cualquier persona interesada en aprender más sobre el tiro con arco y la caza con arco, o cualquier persona que esté buscando repasar sus habilidades antes de la temporada, se les recomienda explorar Bowhunter by Fall, una serie de boletines informativos presentados por el Programa Comunitario de Tiro con Arco de TPWD.

