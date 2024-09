AXYHOTELS InnStyle Milano: hospitality tra arte, moda e intelligenza artificiale

Aracne opera d'arte di Alessia Dionisi esposta presso AXYHOTELS InnStyle Milano

MILANO, ITALY, ITALY, September 16, 2024 / EINPresswire.com / -- In occasione della Milano Fashion Week, AXYHOTELS InnStyle Milano apre le sue porte ad un evento unico che fonde arte, moda e intelligenza artificiale, attraverso la presentazione dell’innovativo progetto artistico di Alessia Dionisi e del suo laboratorio Fornace77 AXYHOTELS ridefinisce il concetto di ospitalità, fondendo arte contemporanea e urbanità per creare la sinergia perfetta tra comfort e creatività. L’energia della città abbraccia la tranquillità degli interni, offrendo agli ospiti un rifugio dal caos metropolitano. L’arte svolge così un ruolo cruciale un ponte tra il mondo esterno e l’intimità dell’esperienza alberghiera.Arte e ospitalità: un connubio straordinarioDurante la settimana della moda sarà esposta l’opera, realizzata dall’artista Alessia Dionisi, dedicata alla figura di Aracne, tessitrice che scelse attraverso la tessitura, di raccontare gli amori degli dèi e le loro colpe, sfidando Atena. La riproduzione vede una cardatrice da cui partono un insieme di fili di lana che vanno a comporre l’immagine di Aracne. Alcuni bozzoli sapientemente lavorati e disposti all’ingresso dell’Hotel, accoglieranno gli ospiti, anticipando la coinvolgente atmosfera che si vivrà all’ interno.La storia della protagonista si evolve in uno straordinario videofilm, realizzato con l’intelligenza artificiale che sarà possibile ammirare durante la Fashion Week presso AXYHOTELS InnStyle, nel cuore di Milano e sui suoi canali social.Un viaggio tra mito e contemporaneità con l’AIL'opera d'arte con la sua storia, si trasforma in un'avvincente story telling che riporta Aracne ai giorni nostri, grazie a un videofilm prodotto da AIfashionstudio creato con il supporto dell’AI.Un connubio tra reale e artificiale. L'esposizione non è solo un omaggio all'antico mito, ma una riflessione sulla fusione tra reale e artificiale, che simboleggia la sfida di Aracne. L'arte diventa un mezzo per esplorare i confini dell'innovazione tecnologica e la loro interazione con la creatività umana, aggiungendo un ulteriore livello di significato al progetto.La sinergia tra arte e moda viene suggellata, attraverso gli straordinari costumi indossati dalla protagonista e l'evoluzione di Aracne nel tempo, trasformando l’intero percorso in un'esperienza visiva e culturale di grande impatto. Il concept da cui si è partiti, lancia una sfida al fast fashion, privilegiando il talento artigianale che spesso fatica ad emergere.AXYHOTELS InnStyle Milano: un hub di ospitalità e innovazione."Questa iniziativa rappresenta perfettamente la nostra visione di AXYHOTELS InnStyle Milano, che vede l'hospitality non solo come accoglienza, ma anche come un'esperienza integrata tra arte, moda e innovazione visiva. Situato nel cuore pulsante della città, il nostro hotel è da sempre attento a offrire momenti di soggiorno unici, caratterizzati da un'atmosfera di 'Intense Urbanity' e da un’immersione nel design contemporaneo. La nostra filosofia si basa su concetti di libertà, suggestione, dinamicità e comfort, creando spazi accoglienti dove ogni dettaglio è curato per offrire momenti di stile e relax." – Loredana Spaltro, Chief Operating Officer AXYHOTELSUn'occasione imperdibile per vivere un'esperienza immersiva tra arte, moda e intelligenza artificiale in un racconto contemporaneo.AXYHOTELSAXYHOTELS InnStyle Milano, grazie alla sua posizione strategica vicino alla Stazione Centrale e alle principali attrazioni della città, è la scelta ideale sia per viaggi di lavoro che di piacere.Oltre al design ricercato, l'hotel offre una gamma di servizi su misura, tra cui una palestra con accesso gratuito, energy drinks e snacks sempre a disposizione. Una proposta food & beverage che si riassume nel Sip&Savor food concept un approccio che enfatizza l'assaggio e la scoperta dei sapori invitando gli ospiti a gustare le pietanze presentate a buffet, dal brunch all’aperi-dinner in versione free e piatti creativi studiati ad hoc, con materie prime di eccellente qualità.Inoltre, si può godere di uno spazio coworking polifunzionale e di una splendida terrazza, impreziosita da un murales di 20 metri, realizzato sempre da Alessia Dionisi con la collaborazione di Alexandra Lebedenko.Ambienti stimolanti e creativi, dove assaporare il contatto diretto con l’arte, l’InnStyle di Milano e il Warmthotel di Roma accolgono opere e installazioni temporanee, ospitano mostre d’arte e stringono partnership di valore. Nello spirito mecenatistico degli AXYHOTELS, risiede l’idea che l’arte vada protetta, valorizzata e condivisa.

Aracne La sfida agli Dei

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.