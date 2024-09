在全球最大的鸡尾酒比赛中，Keegan McGregor 获评为 World Class 全球调酒师年度冠军

数千人参加第 15 届 World Class 大赛,争夺梦寐以求的冠军头衔

上海, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 来自加拿大的 Keegan McGregor 荣获 2024 年 World Class 全球调酒师年度冠军,这是全球最大的鸡尾酒比赛,今年在上海举行。 Keegan McGregor 与来自六大洲 44 个地区的决赛选手展开角逐,最终在这场全球鸡尾酒文化年度庆典上,被一众国际业界传奇人物评选为最终优胜者。

Highwayman Bar 的 Keegan 在众多参赛者中脱颖而出,推出了一系列颂扬社群、符合可持续发展理念的创新招牌饮品,在全球总决赛赢得名次。这场全球总决赛在世界上历史最悠久、最著名的城市之一上海举办。 由 Diageo 主办的 World Class 比赛旨在通过激烈的比赛来挑战和激励新一代调酒师,他们在比赛中,将创意、故事讲述和技巧提升到新水平,从而获得奖励。

今年的活动以“未来遗产”为主题,证明调酒的未来世界从未如此令人雀跃,参赛者探索独特的风味组合和鸡尾酒概念,反映了世界各地顶级酒吧的无穷活力。

作为比赛环节之一,这位获胜者运用科技和特制的 Johnnie Walker Blue Label 饮品,展示了苏格兰威士忌如何焕发活力并提升新颖鸡尾酒。 他也面临着挑战,要采用本土材料和 Don Julio 龙舌兰酒,打造一款混合两种元素的饮品,重新演绎其故乡城市和上海的特色。 对于他的家乡新斯科细亚省哈利法克斯 (Halifax, Nova Scotia),他借鉴了一道名为 Hodge Podge (用当地出产的蔬菜烹饪而成的炖菜) 的菜肴,提取相关元素,用以重新调制经典蛋酒。 在 Ketel One 伏特加挑战赛中,Keegan 的任务是制定一项鸡尾酒计划,以支持哈利法克斯社区酒店款待业社群的发展。 他还用 Tanqueray No. TEN 创制了三款开创性的金酒 (Gin) 鸡尾酒, 带领评审们踏上穿梭调酒历史和未来的旅程,每款饮品都向业界传奇人物致敬。

Singleton 挑战则是设计一款巧妙的单一麦芽苏格兰威士忌饮品,呈现戏剧性效果,将味道与声音融为一体。 上海决赛挑战赛达到了高潮,Keegan 与其他七名决赛选手一起创造了一种沉浸式酒吧快闪体验,超越了调酒的界限,并为鸡尾酒文化的未来奠定了基调。

一些业内最受尊敬和屡获殊荣的人才,包括备受赞誉的伦敦 Connaught 酒吧的调酒总监 Agostino Perrone、Mr Lyan 帝国的策划人 Ryan Chetiyawardana、来自纽约热点地区 Milady's 和 Clover Club 的 Julie Reiner,以及来自世界上某些最著名酒吧的调酒师和酒吧老板等众多精英组成了评审团,负责整个星期赛事的评审工作。

2024 年 World Class 全球调酒师年度冠军 Keegan McGregor 说:

“我的 World Class 之旅始于六年前,现在自己能够获评为 2024 年 World Class 全球调酒师年度冠军,这真是非常特别的经验。 在本周赛事中,参赛者之间的友谊既鼓舞人心,也激励我继续前进。 我得到的最重要建议就是展现真我本色,而我也确实做到了。”

World Class 全球资深品牌经理 Kevin Delaney 表示:

“在过去 15 年里,World Class 不断发展壮大,并作为引领潮流和酒吧文化的顶级平台而享有盛誉。 对于我们的比赛和全球酒店款待业社群来说,今年的赛事确实像是十五年来学习发展的巅峰时刻。 上海融合传统与现代文化,极具特色,这座城市做好东道主的角色,为激动人心的一周赛事提供了最佳舞台,让大家充分发挥创意、体现专业精神和款待业的好客之道。 Diageo 长期以来一直致力于颂扬这个精彩行业的最佳表现,今晚我们不仅为今年的获奖者庆祝,还为过去 15 年来跻身 World Class 的每个人而喝采。 我为 Keegan 感到无比自豪,并且迫不及待地想与这位 World Class 全球调酒师年度冠军一起开启振奋人心的新篇章。”

鸡尾酒爱好者和业界专家从世界各地赶来参加为期三周的精彩活动,这些活动充满创意和活力。 与比赛同期举行的 World Class 鸡尾酒节展示了上海及毗邻地区最出色的鸡尾酒和酒吧,超过 100 个场地举办了特别活动并推出特色菜单。 Shingo Gokan 在上海屡获殊荣的酒吧 Speak Low、Sober Company 和 The Odd Couple 担任特邀客席调酒师;充满墨西哥风情的鸡尾酒吧 Coa Shanghai 特别注重龙舌兰烈酒和鸡尾酒;广州的 Hope & Sesame 在亚洲最佳酒吧 50 强排行榜中名列第 14 位;Epic 是由 Cross Yu 主理的获奖鸡尾酒吧,展示上海本土文化和的士高时代风貌,而上海的 Suzu 酒吧则带有日本格调。 去年的 World Class 全球冠军 Jacob Martin 还在广州附近豪华的文华东方 (Mandarin Oriental) 酒店担任客席调酒师。

World Class 的国际业界专家团队不仅在挑战赛中担任评审,还进驻了这个城市的酒吧;他们也参加了 World Class 首个导师计划,并为行业论坛作出了贡献。 其中包括研讨会、工作坊和小组讨论,重点在于讨论全球酒店款待业公司和各地专业人士面临的当前最热门和谈论最多的行业话题。 其中包括由 Julie Reiner、Adrián Michalčík、Shelley Tai 和 Ervin Trykowski 联手演绎的 “Vibe Architecture”,让与会者沉浸在赏心悦目的场景中,氛围与饮品相得益彰。 由《Jing Daily》全球总编辑 Jing Zhang、@likeablecocktails 的 Kaitlyn Stewart 以及 World Class 和 Tanqueray 全球文化经理 Giuliana Pe Benito 共同出席的“内容为王” (“Content is Queen”) 活动,由 Diageo Luxury 全球文化主管 Gillian Cook 主持。 他们共同探讨了当今内容创作者针对奢侈品牌在数码时代建立和覆盖受众时,为其面临的挑战所提供的独特解决方案。

关于 KEEGAN MCGREGOR

Keegan 在新斯科细亚省哈利法克斯出生长大,在新不伦瑞克省 (New Brunswick) 学习古典音乐后,他在加拿大巡回演出期间钟情于酒店款待业。

Keegan 的目标很简单,那就是务必确保顾客受到热烈欢迎:让对方感到就像受邀到他家中参加厨房欢聚,大家手里拿着合适的饮品。 他不断努力教育顾客和同行,以帮助推动酒吧主导的市场发展,并让更多人关注烈酒世界。 今年是 Keegan 第三次参与 World Class 加拿大赛区的比赛。

关于 WORLD CLASS

World Class 的使命是激励人们采取更好的方式饮酒,并在此过程中创造难忘的体验。 无论是在家里还是在酒吧,World Class 都鼓励消费者思考和关心他们饮用的饮品、地点和方式,并由此探索鸡尾酒文化的精华。

过去十五年来,World Class 为全球超过 40 万名调酒师提供支持、培训和启发,同时与他们合作,为其提供世界上最好的烈酒。 World Class 是全球饮品业界的权威,提供有关最新饮品、潮流趋势、鸡尾酒酒谱和行业见解的信息。

关于 WORLD CLASS 行业论坛

World Class 是世界上最受尊敬和最著名的人才的全球聚会,通过 World Class 行业论坛的倡议,组织者鼓励大家进行有助于激发创意的对话。 这个行业论坛提供团结社群的平台,鼓励领导者分享见解、讨论影响力并为从业者留下持久的宝贵文化遗产。 从引入结合科技的调酒学到 “Vibe Architecture”,以及为顾客建立情感联系的艺术,社群一贯致力于引领鸡尾酒文化转型,并为每位鸡尾酒爱好者提供更高水平的体验。 今年的 World Class 行业论坛还推出了全新的一对一导师计划,为决赛选手提供在专门时段获得个性化指导的机会,导师包括入选 World Class 名人堂的某些全球业界顶尖人才。

关于 DIAGEO

Diageo 是全球酒精饮料领域的领导者,在烈酒和啤酒领域拥有一系列出色的品牌。 这些品牌包括 Mortlach、Johnnie Walker、Crown Royal、J&B 和 Buchanan's 威士忌、Smirnoff、Cîroc 和 Ketel One 伏特加、Captain Morgan、Baileys、Don Julio、Tanqueray 和 Guinness。 Diageo 是一间国际公司,我们的产品销往全球 180 多个国家。 公司在伦敦证券交易所 (DGE) 和纽约证券交易所 (DEO) 上市。 如需了解有关 Diageo 以及我们的员工、品牌和业绩的更多信息,请浏览 www.diageo.com。 如需了解信息、倡议以及分享最佳实践的方法,请浏览 Diageo 的全球负责任饮酒资源 www.DRINKiQ.com。 “随时随地,欢庆生命” (Celebrating life, every day, everywhere)。

本公告随附的照片可在以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5302bd3b-3121-4749-99a0-d84cd2c29e3c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb19c4c7-6bed-4a57-8899-d93b778cba83

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a0c8e48-d3c5-4f97-b664-7f1111d36491

