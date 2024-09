Pertandingan Koktel Terbesar Dunia Menamakan Keegan McGregor sebagai Pelayan Bar Global Bertaraf Dunia Tahun Ini

Ribuan bersaing dalam edisi ke-15 World Class untuk gelaran yang diidamkan

SHANGHAI, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Keegan McGregor dari Kanada telah dianugerahkan gelaran yang diidam-idamkan sebagai Pelayan Bar Global Bertaraf Dunia Tahun 2024 pada pertandingan koktel terbesar dunia yang disambut di Shanghai tahun ini. Bertanding menentang finalis dari 44 wilayah di seluruh dunia yang merangkumi enam benua, Keegan McGregor dinamakan sebagai pemenang utama oleh barisan legenda industri antarabangsa, semasa sambutan tahunan budaya koktel global.

Keegan dari Highwayman Bar menyerlah dalam kalangan pesaing lain dengan mempersembahkan satu siri hidangan khas yang meraikan komuniti, kelestarian dan inovasi, untuk mendapat tempat di Global Final, yang dianjurkan di salah sebuah bandar paling bersejarah dan terkenal di dunia, Shanghai. Pertandingan World Class yang dihoskan oleh Diageo dianjurkan untuk mencabar dan memberi inspirasi kepada generasi mendatang pelayan bar melalui pertandingan yang penuh semangat dengan mereka diberi ganjaran bagi meningkatkan kreativiti, penceritaan dan teknik mereka ke peringkat seterusnya.

Bertemakan 'Legasi Masa Depan', acara tahun ini membuktikan bahawa masa depan pelayan bar tidak pernah yang lebih menarik, dengan penemuan gabungan rasa unik dan konsep koktel yang mencerminkan kemeriahan yang dilihat di bar terbaik di seluruh dunia.

Sebagai sebahagian daripada perjalanannya, pemenang mempamerkan cara Scotch Whisky boleh hidup dan meningkatkan generasi baharu penyajian menggunakan teknologi, dengan sajian Johnnie Walker Blue Label yang ditempah. Dia juga dicabar untuk mencipta duo minuman yang membayangkan semula kedua-dua bandar asalnya dan Shanghai yang menampilkan bahan-bahan asli bersama Don Julio tequila. Untuk bandar asalnya, Halifax, Nova Scotia, dia mempamerkan hidangannya yang dipanggil Hodge Podge - stew dengan sayur-sayuran tempatan yang dituai - dan mengambil elemen itu untuk mencipta kelainan pada nog telur klasik. Cabaran vodka Ketel One menyaksikan Keegan ditugaskan untuk mencipta inisiatif koktel yang menyokong pertumbuhan komuniti hospitaliti di kawasan kejiranannya di Halifax. Dia juga mencipta tiga koktel gin perintis dengan Tanqueray No. TEN, yang membawa hakim mengembara merentasi sejarah pelayan bar dan ke masa hadapan, dengan setiap minuman memberi penghormatan kepada legenda industri.

Cabaran Singleton adalah tentang mereka bentuk hidangan wiski Single Malt Scotch yang sangat teaterikal, menggabungkan rasa dengan bunyi. Kemuncaknya ialah cabaran akhir The Shanghai Showdown, yang menyaksikan Keegan bersama tujuh finalis lain mencipta pengalaman kemunculan bar yang mengasyikkan melangkaui sempadan pelayan bar dan menetapkan nada untuk masa depan budaya koktel.

Beberapa bakat industri yang paling dihormati dan diberikan anugerah, termasuk Agostino Perrone, Pengarah Mixology di Connaught Bar yang merupakan pemenang Anugerah London, Ryan Chetiyawardana, dalang empayar Mr Lyan, Julie Reiner dari tempat popular NYC, Milady's and Clover Club, bersama pasukan elit pelayan bar dan pemilik bar di sebalik beberapa bar yang paling diraikan di dunia yang membentuk panel penilai sepanjang minggu.

Keegan McGregor, Pelayan Bar World Class Global Tahun 2024, berkata:

“Perjalanan World Class saya bermula enam tahun lalu, jadi pengalaman yang sangat istimewa untuk diiktiraf sebagai Pelayan Bar World Class Global Tahun 2024. Keakraban antara para pesaing minggu ini telah memberi inspirasi dan membuatkan saya terus mara. Nasihat terbesar yang diberikan kepada saya ialah menjadi diri sendiri dan itulah yang saya lakukan.”

Kevin Delaney, Pengurus Jenama Kanan Global bagi World Class berkata:

“World Class telah berkembang dari satu kekuatan ke satu kekuatan sepanjang 15 tahun yang lalu dan meningkatkan reputasi sebagai lubuk trend dan kemuncak budaya bar. Program tahun ini benar-benar terasa seperti kemuncak bagi satu setengah dekad pembelajaran dan pertumbuhan untuk program kami dan komuniti hospitaliti global. Shanghai adalah pertemuan unik tradisional dan moden serta bandar ini bersedia untuk minggu kreativiti, profesionalisme dan hospitaliti yang luar biasa pada tahap terbaiknya. Diageo telah lama komited untuk meraikan yang terbaik dalam industri hebat ini dan malam ini kami meraikan pemenang tahun ini serta dengan semua orang yang telah menjadi sebahagian daripada World Class sejak 15 tahun yang lalu. Saya sangat berbangga dengan Keegan dan tidak sabar untuk menjadi sebahagian daripada babak baharu yang mengujakan dalam perjalanannya sebagai Pelayan Bar World Class Global Tahun Ini”.

Pencinta koktel dan pakar industri datang dari seluruh dunia untuk menjadi sebahagian daripada program sorotan tiga minggu yang inovatif dan dinamik. Festival Koktel World Class yang mengiringi pertandingan, mempamerkan yang terbaik dari Shanghai dan latar koktel dan bar di kawasan sekeliling dengan lebih daripada 100 tempat yang diaktifkan dengan acara dan menu yang unik. Syif tetamu khas diadakan di bar Shingo Gokan, hos pemenang anugerah bar Shanghai, Speak Low, Sober Company dan The Odd Couple; Coa Shanghai, sebuah bar koktel berinspirasikan Mexico yang mengkhusus dalam spirit dan koktel agave; Hope & Sesame Guangzhou, menduduki tempat ke-14 dalam 50 Bar Terbaik Asia; Epic, bar koktel yang memenangi anugerah oleh Cross Yu, mempamerkan Budaya Tempatan Shanghai dan Era Disko serta Bar Suzu, Shanghai yang dipengaruhi Jepun. Pemenang Global World Class tahun lepas, Jacob Martin, juga menjadi hos syif tetamu di hotel mewah Mandarin Oriental, di Guangzhou berhampiran.

Kohort pakar industri antarabangsa World Class melakukan lebih daripada menilai cabaran dan mengambil alih suasana bar bandar, mereka juga mengambil bahagian dalam program World Class Mentorship sulung dan menyumbang kepada Industry Forum. Ini terdiri daripada seminar, bengkel dan perbincangan kumpulan, yang fokus terhadap membincangkan topik paling hangat dan paling banyak dibincangkan dalam industri pada masa ini yang dihadapi oleh perniagaan dan profesional hospitaliti global di setiap rantau. Ini termasuk "Vibe Architecture" dengan Julie Reiner, Adrián Michalčík, Shelley Tai dan Ervin Trykowski, yang menghayati elemen penting bagi peserta dalam membina landskap deria yang melengkapkan tawaran pengguna dengan sempurna. “Content is Queen” bersama Jing Zhang, Ketua Pengarang Global Jing Daily, Kaitlyn Stewart dari @likeablecocktails dan Giuliana Pe Benito, Pengurus Budaya Global untuk World Class dan Tanqueray yang dihoskan oleh Gillian Cook, Ketua Kebudayaan Global bagi Diageo Luxury. Bersama, mereka meneliti penyelesaian unik yang dibawa oleh pencipta kandungan hari ini kepada cabaran dalam pembinaan jenama mewah dan menjangkau khalayak dalam era digital.

PERIHAL KEEGAN MCGREGOR

Dilahirkan dan dibesarkan di Halifax, Nova Scotia, Keegan jatuh cinta dengan layanan mesra semasa melawat Kanada selepas mempelajari muzik Klasik di New Brunswick.

Keegan mempunyai matlamat mudah untuk sentiasa memastikan pelanggannya mendapat sambutan yang mesra - berasa seperti mereka telah dijemput ke rumahnya untuk parti dapur dan memegang minuman yang sesuai. Dia terus berusaha untuk membantu mengembangkan pasaran yang didominasi oleh pub dengan mendidik pelanggan dan rakan setaranya, serta menarik lebih perhatian kepada dunia spirit. Tahun ini merupakan kali ketiga Keegan bertanding di World Class Canada.

PERIHAL WORLD CLASS

World Class sedang dalam misi untuk memberi inspirasi kepada orang ramai untuk minum dengan lebih baik dan mencipta pengalaman yang tidak dapat dilupakan dalam proses itu. Sama ada di rumah atau di bar, World Class menggalakkan pengguna untuk berfikir dan mengambil berat tentang minuman, tempat dan cara mereka minum serta menemui budaya koktel yang terbaik dengan berbuat demikian.

World Class telah menyokong, melatih dan memberi inspirasi kepada lebih daripada 400,000 pelayan bar di seluruh dunia selama lima belas tahun yang lalu, sambil menghubungkan mereka dengan spirit terbaik di dunia. World Class adalah pihak berkuasa dalam industri minuman global untuk mendapatkan maklumat tentang minuman, trend, resipi koktel dan cerapan industri terkini.

PERIHAL WORLD CLASS INDUSTRY FORUM

World Class merupakan sebuah perhimpunan global bagi bakat yang paling dihormati dan terkenal di dunia dan melalui inisiatif World Class Industry Forum, perbualan yang mencetuskan kreativiti tersemai. Industry Forum menyediakan platform yang menyatukan komuniti dan menggalakkan suara terkemuka untuk berkongsi pandangan, membincangkan kesan dan membina legasi yang berkekalan untuk mereka dalam industri. Daripada pengenalan campuran teknologi yang disisipkan kepada seni bina getaran, seni mengatur hubungan emosi untuk tetamu, komuniti terus komited untuk mengubah budaya koktel dan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk setiap pencinta koktel. World Class Industry Forum tahun ini juga menyaksikan program bimbingan satu dengan satu yang serba baharu diperkenalkan, menawarkan peluang kepada finalis untuk memperoleh masa yang khusus dan bimbingan yang dipesan lebih awal daripada beberapa bakat terkemuka dunia industri, termasuk World Class Hall of Fame.

PERIHAL DIAGEO

Diageo merupakan sebuah peneraju global dalam minuman alkohol dengan koleksi jenama yang luar biasa merentas kategori minuman spirit dan bir. Jenama ini termasuk wiski Mortlach, Johnnie Walker, Crown Royal, J&B dan Buchanan’s, vodka Smirnoff, Cîroc dan Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray dan Guinness. Diageo adalah sebuah syarikat global dan produk kami dijual di lebih daripada 180 buah negara di seluruh dunia. Syarikat itu disenaraikan di Bursa Saham London (DGE) dan Bursa Saham New York (DEO). Untuk maklumat lanjut tentang Diageo, kakitangan, jenama dan prestasi kami, lawati kami di www.diageo.com. Lawati sumber minuman bertanggungjawab global, Diageo di www.DRINKiQ.com, untuk mendapatkan maklumat, inisiatif dan cara untuk berkongsi amalan terbaik. Meraikan kehidupan, setiap hari, di mana-mana sahaja.

