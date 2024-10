Thaifreude startet neuen Service für DACH-Region zur Auswanderung nach Thailand

Ihr Weg nach Thailand: Informationen und Beratung für eine reibungslose Auswanderung

Wir bei Thaifreude unterstützen Sie gerne bei der Auswanderung nach Thailand” — Max Müller

COTTBUS, BRANDENBURG, GERMANY, October 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- Thaifreude, die führende Plattform für Thailand-Interessierte, hat heute einen neuen Service für Menschen aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) angekündigt, die nach Thailand auswandern möchten. Der Service umfasst eine umfassende Beratung sowie ein "Done-it-for-you"-Paket, bei dem Thaifreude sich um alle wichtigen Aspekte der Einwanderung kümmert, wie Visum, Wohnungssuche, Steuern im ersten Jahr, Mitnahme von Haustieren und vieles mehr.

Thailand ist ein beliebtes Ziel für Auswanderer aus der DACH-Region, aufgrund des angenehmen Klimas, der niedrigen Lebenshaltungskosten und der entspannten Lebensweise. Doch der Prozess der Einwanderung kann oft kompliziert und zeitaufwendig sein. Hier setzt Thaifreude an und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für alle, die ihren Traum von einem Leben in Thailand verwirklichen möchten.

Der neue Service von Thaifreude beinhaltet eine individuelle Beratung, um die Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen zu verstehen und darauf aufbauend eine maßgeschneiderte Einwanderungsstrategie zu entwickeln. Zudem übernimmt Thaifreude alle bürokratischen Aufgaben, wie die Beantragung des Visums, die Suche nach einer passenden Wohnung oder Haus, die Registrierung bei den örtlichen Behörden und die Steuererklärung im ersten Jahr.

"Wir freuen uns, unseren Kunden aus der DACH-Region nun einen umfassenden Service für die Einwanderung nach Thailand anbieten zu können. Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung möchten wir ihnen den Prozess so einfach und stressfrei wie möglich gestalten", sagt Max Müller, Gründer von Thaifreu.de.

Interessierte können sich ab sofort auf der Website thaifreu.de über den neuen Service informieren und eine kostenlose Erstberatung vereinbaren. Thaifreude steht ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite, um ihren Traum von einem Leben in Thailand zu verwirklichen.

