Le 14e Sommet africain sur l'investissement dans les infrastructures PPP 2024

La première porte d'entrée du continent vers des opportunités d'investissement dans les infrastructures africaines de plusieurs milliards de dollars

CASABLANCA, MOROCCO, September 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Maroc se distingue comme l'une des destinations d'investissement les plus dynamiques d'Afrique et un leader dans le développement d'infrastructures stratégiques. Son statut en fait un endroit idéal pour accueillir la 14e édition de la première conférence annuelle sur l'investissement dans les infrastructures du continent, consacrée à la promotion des partenariats public-privé (PPP) et d'autres stratégies d'investissement innovantes.Le Sommet africain sur l'investissement dans les infrastructures PPP ( Africa PPP ) reviendra au Maroc du 22 au 24 octobre 2024. Cette édition s'annonce particulièrement engageante puisqu'elle coïncide avec les préparatifs du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le pays se prépare déjà à une série de des projets d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars en prévision de cet événement sportif mondial. Pendant trois jours, l'emblématique hôtel Hyatt Regency de Casablanca sera le lieu où les principaux acteurs de l'écosystème de développement des infrastructures en Afrique, notamment des développeurs de projets, des investisseurs, des financiers, des CPE, des consultants, des chefs de gouvernement et des chefs d'entreprise, se réuniront pour explorer le thème « Intensifier les PPP pour combler les lacunes en matière d'investissement dans les infrastructures ».Les participants auront l'occasion de tracer la voie à suivre pour accroître la participation du secteur privé au développement des infrastructures par le biais de PPP et de modèles de financement innovants. Le sommet présentera des projets d'infrastructure africains bancables et facilitera les liens entre les développeurs de projets, les investisseurs, les financiers et les entrepreneurs, le tout dans le but de combler le déficit de financement des infrastructures estimé à 100 milliards de dollars.L'édition 2024 d'Africa PPP est en passe de surpasser l'événement de l'année dernière, qui avait réuni près de 200 professionnels de 14 pays pour deux jours de débats productifs et de réseautage de haut niveau. Cette année, les délégués recevront les dernières mises à jour et stratégies sur les investissements et les projets d'infrastructure prévus à travers le continent.Le Maroc mettra en avant ses importants projets d'infrastructures, avec plus de 5 milliards de dollars alloués pour co-organiser la Coupe du monde de la FIFA 2030, ainsi que d'importants investissements dans la Stratégie ferroviaire 2040, l'initiative solaire Noor Ouarzazate, la Stratégie portuaire nationale 2030 et le Plan national de gestion de l'eau 2020-2050. Parmi les principaux projets en discussion figurent les projets de PPP d'énergie éolienne Nassim Nord de 400 MW et l'usine de dessalement de Nador d'une capacité de 250 000 m3. La Côte d'Ivoire partagera ses idées sur ses projets solaires de la Banque mondiale et sur l'avancement du projet d'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. Le Kenya se concentrera sur sa grande autoroute, notamment l'autoroute Nairobi-Mombasa et le projet routier multinational de la Communauté d'Afrique de l'Est. La Zambie fera le point sur ses importantes initiatives en matière d'infrastructures routières et ses efforts pour diversifier son bouquet énergétique national au milieu de sa pire sécheresse depuis des années. L'Afrique du Sud discutera de plans visant à impliquer le secteur privé dans la revitalisation du réseau ferroviaire de fret et l'amélioration des postes frontières du pays.L'événement débutera par une masterclass d'une journée sur la préparation des projets, couvrant des études de cas pratiques sur la sélection des projets, l'obtention de financement, la gestion des risques, la structuration des contrats, les appels d'offres et l'attribution.La conférence principale se penchera sur le développement d'infrastructures durables et résilientes au changement climatique, les cadres de gouvernance pour favoriser les PPP, les financements innovants et l'atténuation des risques, l'exploitation des PPP pour la transition énergétique juste de l'Afrique, le développement de corridors intelligents, les PPP transfrontaliers et la promotion d'infrastructures viables dans les domaines de l'eau, des eaux usées, de l'énergie et des technologies numériques. Le programme se terminera par une visite organisée du port de Casablanca, mettant en valeur les avancées dans les principaux projets d'infrastructure.Les délégués auront l'occasion d'apprendre des meilleures pratiques mondiales, partagées par des experts de premier plan en matière de PPP et de développement des infrastructures, dans le but de combler les lacunes en matière de compétences et d'améliorer les résultats des projets.Jusqu'à présent, une liste impressionnante d'intervenants experts a été confirmée:● Tarik Hamane, Directeur général, Office national de l'électricité et de l'eau (ONEE)● Dr Jobson Ewalefou, directeur général, CICR, Nigéria● Gamal Mesharafa, membre du conseil d'administration, Concord for Engineering and Contracting● Meriem Bennani, responsable pays, UK Export Finance● Dorcas Kayo, directrice, Financement de l'infrastructure, ministère des Finances ; Trésor national, Afrique du Sud● Mustapha Farès. Directeur général de l'Agence nationale des ports (ANP)● Kamal Htoute, Directeur de la Stratégie et de la Planification, Direction de l'électricité, Office national de l'électricité et de l'eau, ONEE● Hiroki Sekine, directeur général, responsable mondial du groupe de financement des infrastructures et de l'environnement, Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC)● Omar Jabri, responsable du développement commercial pour l'Afrique, InfraCo● Adele Paris, Chargée d'investissement principale et chef de pôle, Afrique du Nord, IFC● Dr Stefan Liebing, PDG, Conjuncta Gmbh Energy● Tarik Moufaddal, PDG, MASEN, Maroc● Tshifhiwa Magoro, Chef du Bureau IPP, Afrique du Sud● Felicia Msiza, PDG, Raubex● Moussa Kouyaté, Président du Comité de pilotage national PPP, PNP-PPP, Côte d'Ivoire● Mohamed Serraj, Directeur de la Division du développement, Service de l'eau, Office national de l'électricité et de l'eau, ONEE● Atef Majdoub, Président de l'Autorité générale pour le partenariat public-privé, Présidence du gouvernement tunisien● Russell Baatjies, Directeur général, Transnet Freight Rail (TFR),L'événement est également fier d'accueillir Concord for Engineering and Construction, l'une des principales entreprises de construction égyptiennes au Moyen-Orient, en tant que nouveau sponsor.En vous faisant économiser du temps et des frais de déplacement sur notre vaste continent, Africa PPP unira l'écosystème africain de développement des infrastructures, offrant une occasion unique de s'engager avec des projets et des partenaires potentiels en un seul endroit.Pour plus d'informations sur la conférence, y compris les détails d'inscription et l'ordre du jour complet, veuillez consulter https://africappp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.