„Superkraft ChatGPT“: Das Buch, das KI endlich einfach macht – für Job, Alltag und kreative Projekte

KI Bestseller Superkraft ChatGPT AI Book with happy reader KI Buch Superkraft

In drei Tagen von 0 auf KI-Profi: Dieses Buch zeigt, wie Sie mit einfachen Prompts ChatGPT für jede Aufgabe meisterhaft einsetzen.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit ChatGPT einen Dialog mit Einstein führen oder Ihr wichtiges Geschäftsgespräch proben – unser Buch macht es möglich.” — Florian Knust

HAMBURG, HAMBURG, GERMANY, September 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Künstliche Intelligenz klingt nach Raketenwissenschaft? Das neue Buch „ Superkraft ChatGPT “ zeigt, dass wirklich jeder die Power von KI in nur drei Tagen nutzen kann – ohne komplizierte Technik! Für Job, kreative Projekte oder den Alltag – dieses Buch macht den Einstieg in die Welt der KI nicht nur einfach, sondern auch extrem spannend.📘 Das Buch für Neulinge und ProfisEgal ob Sie als Unternehmer Ihre E-Mails effizienter beantworten wollen oder als Freelancer kreative Texte und Inhalte generieren möchten – „Superkraft ChatGPT“ bietet Ihnen die Werkzeuge, um KI gezielt in Ihren Alltag zu integrieren. Mit praxisnahen Anleitungen und anschaulichen Beispielen aus dem echten Leben wird der Umgang mit Künstlicher Intelligenz kinderleicht.🏆 KI Nutzer sind bis zu 50% effizienterErleben Sie, wie aus einer komplexen Technologie ein praktischer Assistent wird. Leser sprechen von über 50 % Zeitersparnis und einem völlig neuen Level an Kreativität. Das Buch enthält über 50 getestete Prompts, die Ihnen helfen, Aufgaben effizienter zu bewältigen – ob bei der Textverfassung, der Planung Ihres Tages oder sogar bei der Erstellung von KI-generierten Bildern.„Ich habe meine Produktivität um 50% gesteigert – dieses Buch zeigt, wie KI wirklich praktisch wird,“ sagt ein begeisterter Leser nach nur einer Woche.💡 „ChatGPT kann mehr, als Sie denken“Mit dem einzigartigen P.R.O.M.P.T.-Framework zeigen die Autoren Oliver Bock und Florian Knust Schritt für Schritt, wie man ChatGPT optimal nutzt. Durch den Einsatz einfacher, aber wirkungsvoller Prompts wird der KI-Assistent zum produktiven Helfer in Beruf und Alltag. Die interaktiven Grafiken und QR-Codes im Buch machen die Beispiele leicht verständlich und sofort umsetzbar.🔥 Praxisbeispiele, die Sie sofort ausprobieren wollen!Klingt zu gut, um wahr zu sein? Schauen Sie sich die genialen Praxisbeispiele aus dem Buch an:E-Mails in Sekunden geschrieben: Schluss mit dem ewigen Texten – ChatGPT erledigt es für Sie!Tagesplanung leicht gemacht: Lassen Sie ChatGPT Ihren Tag effizient planen – Aufgabenpriorisierung und Zeitmanagement deluxe!Ideen auf Knopfdruck: Ob für Marketingkampagnen, Social Media Posts oder kreative Projekte – ChatGPT liefert sofort frische, kreative Ansätze.Visuelle Magie: Mit wenigen Klicks KI-generierte Bilder erstellen und Ihre Designs auf das nächste Level heben.Spoiler: Diese Prompts haben bereits über 5.000 Menschen produktiver gemacht – jetzt sind Sie dran! 🎯📊 „Superkraft ChatGPT“ im DetailÜber 50 getestete PromptsEinfacher Einstieg ohne VorkenntnisseDas berühmte “PROMPT-Framework” für Top-ErgebnisseMit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und echten PraxisbeispielenVerfügbar ab sofort als Taschenbuch im Buchhandel für 14,99 €🎤 Jetzt Kontakt aufnehmen!Sind Sie neugierig geworden? Wir bieten Ihnen gerne ein exklusives Interview, spannende Insights zu den besten Prompts oder knackige Zitate für Ihre Zielgruppe. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin – wir freuen uns darauf, mit Ihnen über die Zukunft von KI zu sprechen. Exklusiv für Sie: Testen Sie doch selbst einige der wirkungsvollsten Prompts – wir stellen Ihnen diese gerne in einem Interview und KI-Workshops vor und zeigen, wie Sie Ihre Redaktionsarbeit auf ein neues Level heben können.Florian Knust über „Superkraft ChatGPT“: „Wir wollten ein Buch schaffen, das wirklich jeder versteht. Mit unseren Tipps und Tricks wird ChatGPT ein echter Game-Changer im Beruf und auch privat.“👉 Jetzt in jeder Buchhandlung und bei amazon erhältlich. Entfesseln Sie Ihre KI-Superkräfte mit „Superkraft ChatGPT“ und werden Sie in nur drei Tagen zum ChatGPT-Profi.➡️ Sie möchten ein Interview, spannende Prompts für Ihre Redaktion oder knackige Zitate? Einfach kurze Mail, wir melden uns bei Ihnen!

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.