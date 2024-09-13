AI-Media 與 Speechmatics 宣佈建立策略合作夥伴關係，以發展字幕與語言服務技術

紐約布魯克林, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球視聽編碼技術與 AI 驅動轉錄與翻譯解決方案的領先者 AI-Media，與語音識別技術的市場領先者 Speechmatics，今天宣佈策略性擴展雙方多年來的合作關係，以向市場提供全新更好的 AI 驅動產品。



本次合作夥伴關係將 Speechmatics 領先的語音轉文字技術與 AI-Media 基於 iCap 的獨特編碼設備和安全網絡結合，可將技術無縫嵌入客戶現有的工作流程和自動化系統。

透過整合這些功能，AI-Media 的 LEXI 3.0 成為第一個在直播視訊市場中，以極低的成本，超越人在環中替代品品質的 AI 產品。

AI-Media 行政總裁 Tony Abrahams 分享了他對合作關係的看法：

「我們從 LEXI 3.0 的性能中得出的資料顯示，Speechmatics 在過去兩年中是我們最值得信賴的引擎之一，持續提供不斷改進的準確結果。 由於我們將針對未來的字幕和翻譯共同開發和構思創新的解決方案，此合作關係讓我們兩家公司更為密切。

我們將攜手打造精確、可靠、適應全球客戶多樣化需求的解決方案。

本次合作加深了雙方合作夥伴關係，AI-Media 的 iCap 編碼生態系統已經成為全球廣播機構和政府客戶的領先選擇，他們希望從 Speechmatics 的這些改變遊戲規則的 AI 技術中獲得最佳性能。」

透過利用 Speechmatics 的先進語音識別引擎與 AI-Media 的尖端工作流程與編碼技術，此合作夥伴關係可滿足從廣播到政府與企業部門等各行業的多樣且複雜的需求。

此合作夥伴關係將 Speechmatics 的核心技術整合至 AI-Media 的 LEXI 3.0 產品中，從而擴大 Speechmatics 的業務範圍。

將 LEXI 3.0 的成功擴展至歐洲廣播市場是近期的目標 - Speechmatics 新興的多語言功能與 AI-Media 的成長計劃完美契合。

未來願景

本次新型合作夥伴關係使 AI-Media 成為 Speechmatics 最大的即時字幕市場合作夥伴，標誌著雙方合作的重要里程碑。

Speechmatics 行政總裁 Katy Wigdahl 表示：「Speechmatics 已經成為廣播業內領先的自動語音識別 (ASR) 供應商，因為我們在現場和離線多種語言上都具有高準確度和低延遲的特點。 AI-Media 已成功將我們的技術整合至其市場領先的廣播基礎設施中，在其所選擇的市場中實現驚人成長，而本次策略合作夥伴關係帶來的合作更為緊密，讓我們能更快速地創新與靈活應變。 因此，全球廣播公司將繼續獲得市場上最好的字幕服務，我們在 AI 驅動字幕方面的綜合優勢可以用於更廣泛的垂直行業。」

AI-Media 與 Speechmatics 共同致力於整合一流的技術，以建立新的行業標準。 本次合作不僅是技術上的整合，更是願景與創新的合作夥伴關係，目的在於持續發展並適應全球語言服務市場的動態需求。

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關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄製字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了開創性的資料，顯示其 AI 字幕產品 LEXI 在直播視訊市場中優於傳統、成本更高的人手工作流程。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

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關於 Speechmatics

Speechmatics 是自動語音識別 (ASR) 技術的全球領先者，深受媒體和廣播業中最大品牌的信賴。 我們尖端的 ASR 解決方案提供市場上最低的延遲和最高的精確度，為廣播機構提供最快速、最可靠的即時轉錄服務。

ASR 的開拓創新：我們不斷突破 ASR 技術的界限，確保客戶保持領先。 我們的解決方案不僅能擷取話語，還能識別笑聲、掌聲和音樂等音頻事件，讓我們在競爭中脫穎而出。

我們很高興推出 Ursa 2，這是我們最新的突破性模式，可將 50 種語言的錯誤減少 18%，包括增強對阿拉伯語方言、愛爾蘭語和馬爾他語的支援，使我們的語言範圍涵蓋所有 24 種歐盟官方語言。 Ursa 2 將延遲時間縮短至 1 秒以下，以快如閃電的速度增強即時轉錄功能，且不影響精確度。

對於在字幕工作流程中追求精確度和速度的廣播機構和組織而言，Speechmatics 是不二之選。

媒體聯絡人：Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

此公告隨附的照片請瀏覽： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

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