AI-Media 和 Speechmatics 宣布建立战略合作伙伴关系，共同发展字幕和语言服务技术

纽约布鲁克林, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日，全球领先的视听编码技术和以 AI 为后盾的转录及翻译解决方案提供商 AI-Media 与语音识别技术市场领导者 Speechmatics 宣布，双方将战略性地扩大多年来的合作关系，向市场提供更强大的全新 AI 驱动型产品。



此次合作使 Speechmatics 领先的语音转文本技术与 AI-Media 独特的基于 iCap 的编码设备及安全网络得以融合在一起，将其无缝嵌入到客户现有的工作流程和自动化系统中。

通过整合这些功能，AI-Media 的 LEXI 3.0 成为了实时视频市场上首个以极低成本赶超人机协同替代品质量的 AI 产品。

AI-Media 首席执行官 Tony Abrahams 分享了他对此次合作的看法：

“我们获取的 LEXI 3.0 性能数据表明，在过去两年中，Speechmatics 是我们最值得信赖的引擎之一，它始终能够提供准确的结果，并在不断改进。 我们将共同开发和构思未来字幕和翻译的创新解决方案，这种合作伙伴关系会进一步深化我们两家公司之间的联系。

我们将携手打造准确、可靠且能适应全球客户多样化需求的解决方案。

此次合作深化了双方的合作伙伴关系，使 AI-Media 的 iCap 编码生态系统成为全球广播公司和政府客户的首选，而这些客户都希望从 Speechmatics 的这些颠覆性 AI 技术中获得最佳性能。”

通过利用 Speechmatics 先进的语音识别引擎和 AI-Media 先进的工作流程和编码技术，此次合作可以满足从广播到政府和企业部门等各行各业多样化的复杂需求。

此次合作将 Speechmatics 的核心技术整合到了 AI-Media 的 LEXI 3.0 产品中，拓宽了 Speechmatics 的业务范围。

将 LEXI 3.0 的成功经验推广到欧洲广播市场是一个近期目标，Speechmatics 脱颖而出的多语言功能与 AI-Media 的发展计划完美契合。

未来愿景

本次新的合作使 AI-Media 成为了 Speechmatics 在实时字幕市场上最大的合作伙伴，标志着双方合作的一个重要里程碑。

“Speechmatics 之所以成为广播行业领先的自动语音识别（ASR）提供商，是因为我们在多个语言领域都能做到准确度高、延迟度低，无论是实时还是离线。 AI-Media 已成功将我们的技术融入其市场领先的广播基础设施，在其所选市场中实现了令人瞩目的增长，而这一战略合作伙伴关系带来了更紧密的合作，促进实现更快的创新并提高敏捷性。 得益于此，全球广播公司将持续获得市场上最好的字幕服务，而我们在 AI 驱动型字幕方面的综合优势也可在更广泛的垂直领域加以应用。”Speechmatics 首席执行官 Katy Wigdahl 说道。

AI-Media 和 Speechmatics 共同致力于整合一流技术，以树立新的行业标准。 这种合作不仅是技术上的整合，更是共赴一种愿景和追求创新的合作伙伴关系，旨在与时俱进并适应全球语言服务市场的动态需求。

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关于 AI-Media

AI-Media 于 2003 年在澳大利亚成立，是一家专门提供 AI 语言和字幕工作流程解决方案的先锋技术公司。

作为全球领先者，AI-Media 为全球各类客户和市场提供以 AI 为后盾的优质实时字幕和录制字幕及翻译等技术和解决方案。

2024 年 2 月，AI-Media 首次公布了突破性数据，展示其 AI 字幕产品 LEXI 在实时视频市场相对于传统更昂贵的人工工作流程所具备的优势。

AI-Media 致力于利用其深厚的行业经验和先进的 AI 技术，创造简化流程的解决方案，为全球领先的广播公司、企业和政府机构提供支持，确保其内容播报具有无缝的可访问性和包容性。

AI-Media（澳大利亚证券交易所股票代码：AIM）于 2020 年 9 月 15 日在澳交所上市交易。

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关于 Speechmatics

Speechmatics 是自动语音识别（ASR）技术领域的全球领导者，深受媒体和广播行业大型品牌的信赖。 我们提供的前沿 ASR 解决方案在市场上延迟度最低、准确度最高，可为各种广播公司提供速度最快、质量最可靠的实时转录服务。

ASR 领域的创新先锋：我们不断突破 ASR 技术的界限，确保客户始终走在技术前沿。 我们的解决方案不仅可以捕捉语音，还可以识别笑声、掌声和音乐等音频元素，这使我们在竞争中脱颖而出。

我们很高兴推出 Ursa 2，这是我们取得突破的最新模式，可将 50 种语言的出错率降低 18%，包括增强对阿拉伯方言、爱尔兰语和马耳他语的支持，使我们的语言覆盖范围囊括了欧盟所有 24 种官方语言。 Ursa 2 将延迟时间缩短至 1 秒以内，让实时转录快如闪电，同时又不影响准确度。

对于追求字幕工作流程精度与速度的广播公司和组织来说，Speechmatics 就是首选。

媒体联系人： Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

此公告随附的照片可在以下网址查看： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

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