エイアイメディア (AI-Media) とスピーチマティックス (Speechmatics) が、字幕作成および言語サービス技術の進化に向けた戦略的提携を発表

ニューヨーク・ブルックリン発, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- オーディオビジュアル・エンコーディング技術とAI駆動型文字起こしおよび翻訳ソリューションの世界的リーダーであるエイアイメディアと、音声認識技術のマーケットリーダーであるスピーチマティックスは本日、AI駆動型新製品を市場に投入するため、複数年にわたるパートナーシップを戦略的に拡大することを発表した。



この提携により、スピーチマティックスの優れた音声テキスト変換技術と、エイアイメディア独自のiCapベースのエンコーディングアプライアンス、および顧客の既存のワークフローと自動化システムに技術をシームレスに組み込む安全なネットワークが統合される。

これらの機能を統合することで、エイアイメディアのLEXI 3.0は、ライブビデオ市場における人間参加型代替品の品質をわずかなコストで上回った最初のAI製品となった。

エイアイメディアの最高経営責任者 (CEO) であるトニー・エイブラハム (Tony Abrahams) は、このパートナーシップについて以下のように述べている。

「LEXI 3.0のパフォーマンスから得られたデータによると、スピーチマティックスは過去2年間で最も信頼されているエンジンの1つであり、常に正確な結果を提供し、改善を続けています。 このパートナーシップにより、字幕作成と翻訳の未来に向けた革新的なソリューションを共同開発し、考案することで、両社はさらに緊密になります。

私たちは協力して、正確で信頼性が高く、世界中のお客様の多様なニーズに適応できるソリューションを作成します。

このコラボレーションにより、エイアイメディアのiCapエンコーディングエコシステムが、スピーチマティックスの画期的なAIテクノロジーから可能な限り最高のパフォーマンスを得ようとしている世界中の放送局や政府機関のお客様にとって、主要な選択肢として浮上するパートナーシップが深まります」。

スピーチマティックスの高度な音声認識エンジンとエイアイメディアの最先端のワークフローおよびエンコーディング技術を活用することで、このパートナーシップは、放送から政府、企業セクターまで、さまざまな業界の多様で複雑なニーズに対応する。

同提携により、スピーチマティックスのコア技術がエイアイメディアのLEXI 3.0製品に統合され、スピーチマティックスのリーチが拡大する。

LEXI 3.0の成功を欧州の放送市場に拡大することが短期的な目標であり、スピーチマティックスの新たな多言語機能は、エイアイメディアの成長計画と完全に一致している。

将来のビジョン

この新しい提携により、エイアイメディアはスピーチマティックスの最大のライブキャプション市場パートナーとなり、両社の協力関係において重要な節目を迎える。

「スピーチマティックスは、ライブとオフラインの両方で複数の言語にわたる高精度と低レイテンシーにより、放送業界における自動音声認識 (ASR) の主要プロバイダーになりました。 エイアイメディアは、市場をリードする放送インフラストラクチャに当社の技術を統合することに成功し、選択した市場で目覚ましい成長を達成しました。この戦略的提携により、より緊密な協力関係が実現し、より迅速なイノベーションと俊敏性が可能になります。 その結果、世界中の放送局は引き続き市場で最高の字幕サービスを受けることができ、AI駆動型字幕における両社の強みを、より幅広い分野で活用できるようになります」とスピーチマティックスの最高経営責任者であるケイティ・ウィグダール (Katy Wigdahl) は述べている。

エイアイメディアとスピーチマティックスは、クラス最高の技術を統合して新しい業界標準を確立することに取り組んでいる。 このコラボレーションは、単なる技術統合ではなく、ビジョンとイノベーションのパートナーシップであり、グローバル言語サービス市場のダイナミックな需要に継続的に進化し、適応することを目指している。

IBC 2024でエイアイメディアを体験

IBC 2024ではエイアイメディアの最新イノベーションを体験し、世界中の放送局や組織が字幕ワークフローを変革するためにエイアイメディアを信頼する理由を実感できる。 1対1のミーティングを予約する場合は、こちらをクリック 。 詳しくは、 ai-media.tv を参照されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが、ライブビデオ市場における従来のより高価な人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は2020年9月15日にASX (オーストラリア主権取引所) に上場を開始した。

IBC 2024でスピーチマティックスを体験

IBC 2024でスピーチマティックスに参加し、自動音声認識 (ASR) 技術の最新の進歩を探索されたい。 エイアイメディアのような大手放送局や組織が、リアルタイムで正確かつスケーラブルなASRソリューションとしてスピーチマティックスを信頼する理由を体験されたい。 1対1のミーティングを予定する場合は、 こちら をクリック。 詳細については、 speechmatics.com を参照されたい。

スピーチマティックスについて

スピーチマティックスは、メディアおよび放送業界の最大手ブランドから信頼される、自動音声認識 (ASR) 技術のグローバル リーダーである。 同社の最先端のASRソリューションは、市場で最も低いレイテンシーと最高の精度を実現し、放送局に最速で最も信頼性の高いリアルタイム文字起こしサービスを提供する。

ASRにおける先駆的なイノベーション:同社は、顧客が常に一歩先を行くことができるよう、ASR 技術の限界を継続的に押し広げている。 同社のソリューションは、話し言葉をキャプチャするだけでなく、笑い声、拍手、音楽などのオーディオイベントも認識し、競合他社との差別化を図っている。

最新の画期的なモードであるUrsa 2では、アラビア語方言、アイルランド語、マルタ語のサポートが強化され、50の言語でエラーが18% 削減され、EUの公用語24言語すべてで同社の言語カバレッジが実現する。 レイテンシーが1秒未満に短縮されたUrsa 2は、精度を損なうことなく超高速でリアルタイムの文字起こしを強化する。

字幕作成ワークフローの精度とスピードを追求する放送局や組織にとって、スピーチマティックスは頼りになる選択肢となっている。

報道関係者向け問い合わせ先: フィオナ・ハッベン (Fiona Habben) – Fiona.habben@ai-media.tv

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.