AI-Media ו-Spechmatics מכריזות על שותפות אסטרטגית לפיתוח טכנולוגיות לשירותי כתוביות ושפה

ברוקלין, ניו יורק, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media - המובילה הגלובלית בטכנולוגיית קידוד אודיו-ויזואלי ופתרונות תמלול ותרגום מונעי בינה מלאכותית, ו-Speechmatics - מובילת שוק הטכנולוגיות לזיהוי דיבור, מכריזות על הרחבה אסטרטגית של השותפות מרובת השנים ביניהן כדי לספק לשוק מוצרים מונעי בינה מלאכותית חדשים וטובים יותר.

שותפות זו מחברת בין טכנולוגיית המרת הדיבור לטקסט המובילה של Speechmatics, התקני הקידוד הייחודיים מבוססי iCap של AI-Media ורשת מאובטחת כדי לבצע הטמעה חלקה של הטכנולוגיה בתוך תזרימי העבודה ומערכות המיכון הקיימות של הלקוחות.

באמצעות שילוב היכולות הללו, LEXI 3.0 של AI-Media הוא פתרון הבינה המלאכותית הראשון שעוקף את האיכות של חלופות לשוק הווידאו המשלבות בתהליך בני אדם - ובשבריר מהעלות.

טוני אברהמס (Tony Abrahams), מנכ"ל AI-Media, שיתף את מחשבותיו על השותפות:

"הנתונים שלנו שנגזרו מהביצועים של LEXI 3.0 הראו ש-Speechmatics הוא אחד המנועים המהימנים ביותר שלנו בשנתיים האחרונות, ומספק באופן עקבי תוצאות מדויקות שממשיכות להשתפר. שותפות זו מקרבת עוד יותר את שתי החברות שלנו כשאנו מפתחים וחושבים יחד על פתרונות חדשניים לעתיד של כתוביות ותרגום.

יחד, ניצור פתרונות מדויקים, אמינים ומותאמים לצרכים המגוונים של קהל הלקוחות הגלובלי שלנו.

שיתוף הפעולה הזה מעמיק את השותפות שהובילה את האקו סיסטם של הקידוד באמצעות iCap של AI-Media להפוך לבחירה המובילה של גופי שידור ולקוחות ממשלתיים ברחבי העולם המחפשים את הביצועים הטובים ביותר מטכנולוגיות הבינה המלאכותית משנות המשחק הללו של Speechmatics".

על ידי מינוף מנוע זיהוי הדיבור המתקדם של Speechmatics וטכנולוגיות תזרימי העבודה והקידוד החדשניות של AI-Media, שותפות זו נותנת מענה לצרכים המגוונים והמורכבים של תעשיות שונות, החל משידור ועד למגזרים ממשלתיים וארגוניים.

השותפות מרחיבה את טווח ההגעה של Speechmatics על ידי שילוב טכנולוגיית הליבה שלה במוצר LEXI 3.0 של AI-Media.

הרחבת ההצלחה של LEXI 3.0 לשוק השידור האירופי היא יעד שיושג בטווח הקרוב - היכולות הרב-לשוניות המתפתחות של Speechmatics מתאימות באופן מושלם לתוכניות הצמיחה של AI-Media.

חזון לעתיד

שותפות חדשה זו מעלה את AI-Media והופכת לשותפה הגדולה ביותר בשוק הכתוביות החיות של Speechmatics, ומציינת ציון דרך משמעותית בשיתוף הפעולה ביניהם.

"Speechmatics הפכה לספקית המובילה של זיהוי דיבור אוטומטי (ASR) בתחום השידור הודות לדיוק הגבוה וההשהיה הנמוכה שלנו בשפות מרובות, הן בשידור חי והן במצב לא מקוון. AI-Media שילבה בהצלחה את הטכנולוגיה שלנו בתשתית השידור המובילה בשוק שלה כדי להשיג צמיחה מרשימה בשווקים הנבחרים שלה, ושותפות אסטרטגית זו מקרבת את שיתוף הפעולה כדי לאפשר חדשנות וזריזות מהירות יותר. כתוצאה מכך, גופי שידור גלובליים ימשיכו לקבל את שירות הכתוביות הטוב ביותר בשוק וניתן להשתמש בכוח המשולב שלנו בכתוביות מונחות בינה מלאכותית במגוון רחב יותר של ורטיקלים", אמרה קייטי ויגדאל (Katy Wigdahl), מנכ"לית Speechmatics.

יחד, AI-Media ו-Speechmatics מחויבות לשלב את הטכנולוגיות הטובות מסוגן כדי לקבוע סטנדרטים חדשים בתעשייה. שיתוף פעולה זה אינו רק אינטגרציה טכנית אלא שותפות של חזון וחדשנות, שמטרתה להתפתח ללא הרף ולהסתגל לדרישות הדינמיות של שוק שירותי השפה העולמי.

בקרו את AI-Media ב- IBC 2024

בואו לחוות את החידושים האחרונים של AI-Media ב-IBC 2024 וגלו מדוע גופי שידור וארגונים ברחבי העולם סומכים על AI-Media ו-LEXI שישנו את זרימות העבודה שלהם עם כתוביות. להזמנת פגישה 1:1 לחצו כאן . לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר ai-media.tv.

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות.

כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media עם מחויבות לנצל את הניסיון העמוק שלנו בתעשייה ואת טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתוחכמת שלנו כדי ליצור פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

Ai-Media (ASX:AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ב-15 בספטמבר 2020.

בקרו את Speechmatics ב- IBC 2024

הצטרפו ל- Speechmatics ב- IBC 2024 וגלו את ההתקדמות האחרונה בטכנולוגיית זיהוי דיבור אוטומטי (ASR). תגלו מדוע גופי שידור וארגונים מובילים כמו AI-Media סומכים על Speechmatics לקבלת פתרונות ASR בזמן אמת, מדויקים ומדרגיים. לקביעת פגישה של 1:1, לחצו כאן . לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר speechmatics.com

אודות Speechmatics

Speechmatics היא מובילה עולמית בטכנולוגיית זיהוי דיבור אוטומטי (ASR), המהימנה על ידי המותגים הגדולים ביותר בתעשיית המדיה והשידור. פתרונות ה- ASR המתקדמים שלנו מספקים את ההשהיה הנמוכה ביותר והדיוק הגבוה ביותר בשוק, ומספקים לגופי שידור את שירותי התמלול בזמן אמת המהירים והאמינים ביותר שיש.

חדשנות חלוצית ב- ASR: אנו דוחפים ללא הרף את גבולות טכנולוגיית ASR כדי להבטיח שלקוחותינו יישארו מתקדמים. הפתרונות שלנו לא רק לוכדים מילים מדוברות, אלא גם מזהים אירועי שמע כמו צחוק, מחיאות כפיים ומוזיקה, ומבדילים אותנו מהמתחרים.

אנו נרגשים להציג את Ursa 2, המצב פורץ הדרך האחרון שהשקנו, המציע הפחתה של 18% בשגיאות ב-50 שפות, כולל תמיכה משופרת בניבים בערבית, אירית ומלטזית - מה שמביא את כיסוי השפה שלנו לכל 24 השפות הרשמיות של האיחוד האירופי. עם זמן שיהוי שקוצר אל מתחת לשנייה אחת, Ursa 2 משפר את התמלול בזמן אמת במהירות הבזק מבלי להתפשר על הדיוק.

עבור גופי שידור וארגונים השואפים לדיוק ולמהירות בתהליכי העבודה שלהם עם כתוביות, Speechmatics היא הבחירה המועדפת.

למידע נוסף וליצירת קשר: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

